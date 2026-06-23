『エン派遣』ユーザー2100人に聞いた 「働く期間」調査。派遣の仕事を探す方の半数以上が「3年以上」の長期就業を希望。 長く続けるために「職場の雰囲気・人間関係」を重要視する方が多数。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣情報サイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）上で「働く期間」についてアンケート調査を行ない、2,145名から回答を得ました。以下、概要をご報告します。

結果 概要

- 派遣の仕事を探す方の半数以上が「3年以上」の長期就業を希望。- 「同じ派遣会社」「同じ職場（派遣先）」での継続希望、いずれも「3年以上」が第1位。- 51％が「短期の予定が、長く続いた経験がある」と回答。継続の鍵は「職場の雰囲気・人間関係」。

調査結果 詳細

1：派遣の仕事を探す方の半数以上が「3年以上」の長期就業を希望。（図1）

派遣で働く期間の希望について、「3年以上」と回答した人が52％で約半数。年代別では、30代～50代の50％以上が「3年以上」と回答し、長期就業を希望する割合が高いことが分かりました。理由については「長期雇用での安定感」「キャリアアップのため」といった声が多く寄せられました。

【図1】派遣のお仕事を探している方にお伺いします。どれくらいの期間のお仕事を希望していますか？（年代別）

Q.選択された期間を希望される理由を教えてください。

▼「3年以上」と回答した方

・長期で安定して働ける職場を見つけて、安心感を得たい。（20代女性）

・久しぶりの社会復帰なので、良い職場に出会えたら3年以上長く働きたい。（30代女性）

・最初は仕事に慣れることを優先し、長く続けられそうな仕事であれば、スキルアップやキャリアアップも目指したいから。（30代女性）

・小さな子どもがいるため正社員フルタイムでの勤務は難しいが、環境の変化をあまり好まないため、できるだけ長い期間落ち着いて就業したい。（40代女性）

・短期契約だと、期間が満了するたびに次の仕事を探す時間や手間が発生してしまうため、長期での就業を希望している。（40代女性）

▼「1年～3年未満」と回答した方

・正社員を目指すための、スキル習得期間と捉えているため。（30代女性）

・ほぼ未経験の職種への転職なので、まずは自分にできることから始め、目標とするキャリアプランに向かっていきたい。その過程でキャリアビジョンが変わる可能性もあるため、インプットや成長の期間として、2～3年は働きたい。（30代女性）

・1年～3年働けば、職場の雰囲気や業務内容がだいたい分かり、自分に向いていて長く働けるかどうかを判断できると思うから。（40代女性）

・現在は育児とのバランスを考えながら就業しているが、数年後には子どもの進学や習い事などで環境が変わる可能性がある。なるべく今の仕事を続けたい気持ちと、環境の変化にも柔軟に対応したい気持ちの両方があるため。（40代女性）

▼「1日単位の単発」と回答した方

・空き時間ができた時に働きたいから。（30代女性）

・本来は長期で働ける場所を探していたが、平日は子どもの帰宅時間に合わせる必要があり、土日祝の勤務も難しいため、条件に合う長期の仕事がなかなか見つからなかった。そのため、まずは平日に単発で入れる仕事を探している。（40代女性）

・ブランクがあるため、まずは無理をせず、単発の仕事で少しずつ仕事に慣れていきたい。（40代女性）

2：「同じ派遣会社」「同じ職場（派遣先）」での継続希望、いずれも「3年以上」が第1位。（図2～3）

同じ派遣会社を利用し続けたい期間を伺うと、「3年以上」が最多で59％でした。また、実際に勤務する一つの職場（派遣先）で、で継続して働きたい期間についても、同様に「3年以上」が最多で61％という結果になりました。それぞれ、その期間を希望する理由もご紹介します。

【図2】同じ派遣会社を利用し続けたい期間はどれくらいですか？

Q.選択された期間を希望される理由を教えてください。

▼「3年以上」と回答した方

・別の派遣会社に変えると、また一から登録や契約をし直したり、担当者の方との関係構築や情報共有をやり直したりした上で仕事探しを始めなければならない印象がある。そのため、よほど相性の悪い会社ではない限りは、同じ会社を長く利用し続けたい。（20代女性）

・一つの場所で長く働くスタイルが自分に合っており、新たな環境への適応や制度の変更などをなるべく避けたいため。（30代女性）

・一度紹介を受けて働いたことのある派遣会社であれば、他の案件を紹介してもらう際にも、すでに相互の信頼関係が築けているはずだから。（30代女性）

・派遣会社が変わってしまうと、有給休暇の付与日数などの条件がリセットされてしまったり、派遣元の営業担当者との関係を一から構築することになったりする。そのため、もし派遣先が変わることになっても、できるだけ同じ派遣会社から勤務したい。（40代女性）

▼「1年～3年未満」と回答した方

・その派遣会社がどのような会社であるかを、ある程度理解できるようにするため。（30代女性）

・担当者の方とのコミュニケーションなどを考えると、一つの派遣会社に絞ったほうが効率よく仕事探しができそうな気がするから。（40代女性）

▼「半年～1年未満」と回答した方

・まずは半年～1年程度利用しながら、紹介いただく案件やサポート体制、自分との相性などを見ていきたいと考えているため。（40代女性）

・派遣登録の経験がないためまだよく分からないが、まずは一つ登録してみて、見極め期間として、このくらいが良いのではないかと考えたから。（40代男性）

【図3】実際に勤務する一つの職場（派遣先）で、継続して働きたい期間はどれくらいですか？

Q.選択された期間を希望される理由を教えてください。

▼「3年以上」と回答した方

・最終的には直接雇用に至るのが理想。契約期間満了で更新なしとなるのが辛いので、その不安がないのは嬉しい。ただ、給与が上がるのか、残業が増えるのかなど、条件次第では悩むかもしれない。（30代女性）

・派遣社員として働いてみて、仕事に慣れて家庭との両立ができそうであれば、直接雇用への道も目指したいと考えている。また、直接雇用のほうが福利厚生の面でも融通が利きやすくなると思う。（30代女性）

・せっかく覚えた業務や築いた人間関係も、契約満了とともにすべてリセットされてしまい、また新しい職場で一から関係を構築するのが大変だから。（40代女性）

・働く環境が頻繁に変わってしまうと落ち着いて業務ができない印象があるため、それならば人間関係もある程度築けている環境で落ち着いて働きたい。（40代女性）

・これまでの経験やスキルなどの情報がすでに共有されているため、客観的に見て自分に必要なスキルや努力すべき点についてアドバイスをいただけるから。（40代男性）

▼「1年～3年未満」と回答した方

・1年以上は同じ場所で勤務したい。次の仕事探しをする際、数ヶ月での転職を繰り返していると色々と大変になってしまうため、1年以上の長期での勤務を希望している。（30代女性）

・同じ仕事内容を何年も続けるとマンネリになりそうですが、一方で短期間でコロコロと仕事が変わるのも、その都度新しく業務を覚えるのが大変そうだから。（30代女性）

・同じ職場で3年間働けば、その経験を次の職場でもしっかりと活かせると思うから。（30代女性）

▼「半年～1年未満」と回答した方

・スキルアップのための勉強ができ、人間関係が良好で、きれいなオフィスであれば長く働きたいが、なかなか理想の職場に出会うのが難しいため、まずはこのくらいの期間を希望している。（30代女性）

・一つの環境に長く留まるよりも、さまざまな業務や職場環境を経験しながら、柔軟にスキルの幅を広げていきたいと考えているから。（40代女性）

▼「1ヵ月～3ヶ月未満」と回答した方

・1～3ヶ月程度働けば、その職場の環境が自分に良いか悪いかが判断できると思うから。（20代女性）

・仕事の人間関係でストレスを感じることが多いため、あらかじめ短期間の仕事であれば「この期間だけ我慢すれば終わりが来る」と前向きに割り切って働けると思うから。（30代女性）

3：51％が「短期の予定が、長く続いた経験がある」と回答。継続の鍵は「職場の雰囲気・人間関係」。（図4～6）

これまで短期間の予定で働き始めたものの、結果的に長く続いたという経験はあるか伺うと、51％が「ある」と回答。長く続けることになった理由を伺うと「職場の雰囲気・人間関係が良い」が最多で35％でした。また、一つの仕事を長く続けるために最も重要だと思うことついても、同様に「職場の雰囲気・人間関係が良い」が最多で50％という結果になりました。

【図4】これまで短期間の予定で働き始めたものの、結果的に長く続いたという経験はありますか？

【図5】長く続けることになった理由として当てはまるものをお選びください。（複数回答可）

【図6】一つの仕事を長く続けるために最も重要だと思うことを教えてください。

【調査概要】

■調査方法：インターネットによるアンケート

■調査対象：『エン派遣（https://haken.en-japan.com/）』を利用するユーザー

■有効回答数：2,145名

■調査期間：2026年5月1日～5月31日

日本最大級。派遣の仕事に特化した求人情報サイト『エン派遣』https://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)

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https://prtimes.jp/a/?f=d725-1230-cd85f0b35b4ba99598aba607c93048c1.pdfエン株式会社

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