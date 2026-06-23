「大阪市プレミアム付商品券2026」がホテルニューオータニ大阪で使えます！スイートルームからルームサービスディナーまで、豪華宿泊プラン販売決定！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

「大阪市プレミアム付商品券2026」ご利用おすすめプラン

『【1日5組限定】エグゼクティブジュニアスイート贅沢プラン』

『【1日5組限定】ルームサービスディナー付・プライベートおこもりプラン』

『【1日5組限定】スマート・素泊まりプラン』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/

ホテルニューオータニ大阪では、2026年6月29日（月）より利用開始となる「大阪市プレミアム付商品券」が、ご宿泊にご利用いただけます。プレミアム商品券のお得さに、ホテル独自の特典を加えた、近場の贅沢に最適な宿泊プランを販売します。

極上のホテルステイがお得に愉しめる贅沢時間

「大阪市プレミアム付商品券2026」は、大阪市民限定で1口\13,000分を\10,000で購入でき（\3,000分のプレミアム付）、大阪市内の参加登録店舗においてのみ利用が可能です。

ホテルニューオータニ大阪では、利用開始日となる6月29日（月）に合わせて、 ホテル独自の特典を加えた宿泊プランを販売します。

［「大阪市プレミアム付商品券2026」に関する詳しい情報はこちらから］

https://osaka-city-premium2026.jp/

【1日5組限定】エグゼクティブジュニアスイート贅沢プラン

新装したスイートルーム「エグゼクティブジュニアスイート」での贅沢なスイートステイをお愉しみいただけます。大阪城を望む絶景と、千利休の「侘び・寂び」の世界観を踏襲したデザインが非日常の時間をご提供。この部屋にお泊まりいただくと付随するゴールドキーサービスでは、ウェルカムドリンクやモーニングコーヒーサービスなどの嬉しい特典が付き、より特別な滞在時間をお約束します。朝食は、「美味と健康の朝食ビュッフェ～ウェルネスモーニング～」をご用意。美食腸活で健やかな1日の始まりをご体感ください。

【1日5組限定】ルームサービスディナー付・プライベートおこもりプラン

ルームサービスの特別ディナーが付いた本プランでは、シェフおすすめの特選ディナーコースをご用意します。国産牛のフィレステーキをはじめとする当ホテル自慢の美食をお部屋にお届け。記念日などのお祝いにも、普段頑張っているご自身へのご褒美にも。いつもよりも少し贅沢に、人目も時間も気にすることなくゆっくりとディナータイムとホテルステイをお愉しみいただけます。

【1日5組限定】スマート・素泊まりプラン

「大阪市プレミアム付商品券2026」をご利用いただくのに最適な『【1日5組限定】スマート・素泊まりプラン』もご用意しております。ツイン・ダブル・トリプルでご利用可能な宿泊プラン。ご利用人数や目的に合わせた最適なお部屋で、日常から離れた優雅な近場の贅沢時間を過ごしませんか。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

「大阪市プレミアム付商品券2026」ご利用おすすめプラン

『【1日5組限定】エグゼクティブジュニアスイート贅沢プラン』

『【1日5組限定】ルームサービスディナー付・プライベートおこもりプラン』

『【1日5組限定】スマート・素泊まりプラン』

https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/(https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/)

［ご利用期間］2026年6月29日（月）～2027年1月14日（木）

［宿泊プラン］

■『【1日5組限定】エグゼクティブジュニアスイート贅沢プラン』

[料金（1名さま）]

エグゼクティブジュニアスイート（60平方メートル ）\39,000～（2名1室ご利用時）

※料金は、1泊室料、朝食、諸税・サービス料が含まれます。

※当プランは1日5室限定となります。

※正月期間など、除外日がございます。詳しくはお問い合わせください。

[場所]大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪

[ご予約・お問合せ]Tel：06-6949-3232 ルームリザベーションズ直通（10:00～18:00）

■【1日5組限定】ルームサービスディナー付・プライベートおこもりプラン

[料金（1名さま）]

・スーペリアラージツイン・ダブルルーム（40平方メートル ）\26,000～（2名1室ご利用時）

※料金は、1泊室料、夕食、朝食、諸税・サービス料が含まれます。

※当プランは1日5室限定となります。

※その他のお部屋タイプもご用意しております。

※正月期間など、除外日がございます。詳しくはお問い合わせください。

[場所]大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪

[ご予約・お問合せ]Tel：06-6949-3232 ルームリザベーションズ直通（10:00～18:00）

■【1日5組限定】スマート・素泊まりプラン

[料金（1名さま）]

・セミダブルルーム（24平方メートル ）\13,000～（2名1室ご利用時）

・スーペリアラージルーム（40平方メートル ）\13,000～（3名1室ご利用時）

※料金は、1泊室料、諸税・サービス料が含まれます。

※当プランは1日5室限定となります。

※正月期間など、除外日がございます。詳しくはお問い合わせください。

[場所]大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪

[ご予約・お問合せ]Tel：06-6949-3232 ルームリザベーションズ直通（10:00～18:00）

※写真は全てイメージです。

「大阪市プレミアム付商品券2026」は、ホテルニューオータニ大阪の直営レストラン・バーでもご利用いただけます。詳しくはホテル公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.newotani.co.jp/osaka/osaka-city-premium/

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。