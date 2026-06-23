【HIROFU】暑い時期でもレザーバッグを楽しめる。軽やかさが人気の「CESTA（チェスタ）」に、新色が登場。

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/)） は、6月24日（水）より「CESTA （チェスタ）」シリーズの新色『BLUE EMBER（ブルーエンバー）』を、オンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

「CESTA(チェスタ)」の新色は“静かに燃える残り火”をイメージした大人のメタリックカラー

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

贅沢な厚みのある牛革を、あえて裏地を用いず軽やかに仕立てた日本製シリーズ「CESTA」。

色違い・形違いでお選びいただく方も多く、長く愛され続ける定番バッグです。

このたび、CESTAに新色『ブルーエンバー』が登場しました。

静けさの中にひそやかな輝きを感じさせる『ブルーエンバー』は、夏のスタイルを上品に彩ります。

“静かに燃える残り火”をイメージした大人のメタリックカラーは、シックなブルーグレーが繊細にきらめき、装いにさりげない華やかさを添えてくれます。

シンプルなフォルムを引き立てる細めのメッシュハンドルは、上品なアクセントに。

驚くほど軽やかで使いやすく、普段使いはもちろん、お仕事や休日のお出かけまで、毎日のさまざまなシーンで活躍します。

夏の装いに、涼やかで洗練された輝きを。

CESTAの新色『ブルーエンバー』とともに、季節のお出かけをお楽しみください。

【チェスタ】レザートートバッグ 49,500円（税込）【チェスタ】レザーショルダーバッグ S 2WAY 47,300円（税込）【チェスタ】レザートートバッグ L 55,000円（税込）【チェスタ】レザートートバッグ S 42,900円（税込）

チェスタ新色の詳細はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/topics/082428/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260623&utm_content=cesta

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260623)

【 Social Media 】

■ Instagram @hirofu_official(https://www.instagram.com/hirofu_official/)

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【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（ワールドグループ）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/