【開催レポート】Ninja Team Green Cup 筑波サーキット 開催！

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年6月21日（日）に筑波サーキットにて「2026 Ninja Team Green Cup 筑波サーキット」を開催いたしました。

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/

Ninja Team Green Cupはレース未経験者・初心者向けのNinja ZX-25Rワンメイクレースとして全国各地で開催しており、2026年シーズンより新たに筑波サーキットが開催会場に加わりました。

筑波サーキットは、茨城県下妻市に位置する関東を代表するサーキットで、以前より多くの参加者から開催を望む声が寄せられており、その要望に応える形で実現した筑波サーキットでの初開催には総勢25名のNinja ZX-25Rライダーが集結し、それぞれのレベルやペースでレースを楽しみながら、モータースポーツの世界への第一歩を踏み出しました。

Ninja Team Green Cupならではの手厚いサポート

Ninja Team Green Cupでは初めてレースへ参加する方や参加に不安のある方を対象に、専属のサポートスタッフがレース参加をお手伝いする「サポートプログラム」を用意しています。

今大会も、専属のサポートスタッフが選手受付に必要な書類の確認や車検の準備からレース進行のフォローまでを幅広くサポートしました。

「サポートプログラム」の申込者には、Ninja Team Green Cup事務局に近いパドックを優先的に割り当て、困ったことや疑問にもすぐ対応できる環境を用意し、安心してレースに参加いただけるサポート体制を整えています。

フォトサービス

当日はプロカメラマンが参加者皆様の様子を撮影。走行シーンはもちろん、受付やブリーフィング、ピットでの作業風景や仲間との交流などレース当日をまるごと記録します。

撮影した写真はすべて無料で提供します。あなたのレースに挑戦する1日がプロの手によって特別な思い出として残ります。

レース結果

▽クラス1

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/932_1_46044d46049171ab50f111c9ee91e013.jpg?v=202606230651 ]クラス1

▽クラス２

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/932_2_06ff4e4a02dc645713485b314f0e28ad.jpg?v=202606230651 ]クラス２

Ninja Team Green Cupとは

Ninja Team Green Cupはレース未経験者・初心者向けのNinja ZX-25Rワンメイクレースです。独自のレギュレーションにより、公道走行に近い状態で手軽にレース参戦ができることが大きな特徴で、レース未経験者・初心者でも挑戦できるレース入門イベントとして、沢山のライダーのレースデビューを後押ししています。

詳しくは特設サイトをご覧ください。

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/(https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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