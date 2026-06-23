しっとり、ふんわり食感で食べやすいバゲット生地を使用した「バゲットサンド パストラミビーフ＆クリームチーズ」が新登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、世界の人気パンをテーマにしたシリーズから、「バゲットサンド パストラミビーフ＆クリームチーズ」を全国のセブン‐イレブン店舗にて7月1日（水）より順次発売いたします。

スパイシーなパストラミとコクのあるクリームチーズを、口どけの良さを改善した新食感のバゲットで挟んだ、手軽に食べやすいバゲットサンドが新登場いたします。本格的な味わいをぜひご賞味ください。

※パストラミとは…一般的には香辛料で味付けした燻製肉のことを指します

食べやすさにこだわったバゲットサンドが新登場！

■バゲットサンド パストラミビーフ＆クリームチーズ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：7月1日（水）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

ふんわり口どけの良いパン生地

フランスの伝統的なバゲットサンドを手軽にお召し上がりいただくために、セブン‐イレブンでは生地作りにこだわりました。バゲット特有の「噛みちぎりにくさ」を払拭し、歯切れ良くしっとりとした口どけの良い生地に仕立てています。

こだわりのパストラミ

セブン‐イレブンのパストラミは、肉の旨みとスパイスの香り立ちのバランスにこだわりました。原料肉は部位特性を踏まえて選定し、しっとりとした口当たりと噛むほどに広がる肉感を両立。スパイス配合と燻製の香りは、主張しすぎずバゲット全体を引き立てる仕立てにしています。

異国の味が手軽に楽しめる！

バゲットサンドの具材には、スパイシーなパストラミと濃厚なクリームチーズ、フレッシュなレタスを挟みました。ボリューム感がありながらも、口どけの良いバゲット生地とあわさることで、一口目から具材との一体感をお楽しみいただけます。

担当者コメント

近年、異国の味をお楽しみいただける「バインミーサンド」が注目されていることを受け、世界の人気パンを本格的かつ手軽にお召し上がりいただけるバゲットサンドを開発いたしました。バゲット特有のおいしさはそのままに、いかに口どけを良くして食べやすくできるかにこだわりました。具材との一体感をぜひ体感してみてください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。