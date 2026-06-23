「駅メモ！」シリーズ 豪華声優陣による追加ボイス第7弾の配信決定！
株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、豪華声優陣による追加ボイスの配信を決定しました。
■概要
2025年のボイス追加に続き、2026年も豪華声優陣による追加ボイスの配信が決定しました。新たに5体のでんこのボイスを実装します。詳細については、2026年6月23日(火)以降に順次、ゲーム内お知らせ、駅メモ！公式ブログ、駅メモ!プロジェクト公式YouTube、駅メモ！公式X等で公開する予定です。
■関連サイト
駅メモ！公式ブログ：https://blog.ekimemo.com/(https://blog.ekimemo.com/)
駅メモ!プロジェクト公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCsmlmDjhBSoawlLHBfZQwPQ(https://www.youtube.com/channel/UCsmlmDjhBSoawlLHBfZQwPQ)
駅メモ！公式X：@ekimemo(https://x.com/ekimemo)
■ボイスキャスト情報（五十音順）
伊藤 由恵（Ito Yoshie）
澤田 姫（Sawada Hime）
須子 澄香（Suko Kiyoka）
仁見 紗綾（Hitomi Saya）
丸岡 和佳奈（Maruoka Wakana）
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※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。
■「駅メモ！」シリーズについて
「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）
全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。
簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。
ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://ekimemo.com/
駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com
株式会社モバイルファクトリー
■会社概要
商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）
所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階
代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二
事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業
URL ：https://www.mobilefactory.jp/
※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。
＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞
株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp
※記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは、各社の登録商標または商標です。
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