「駅メモ！」シリーズ 豪華声優陣による追加ボイス第7弾の配信決定！

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株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、豪華声優陣による追加ボイスの配信を決定しました。




■概要

2025年のボイス追加に続き、2026年も豪華声優陣による追加ボイスの配信が決定しました。新たに5体のでんこのボイスを実装します。詳細については、2026年6月23日(火)以降に順次、ゲーム内お知らせ、駅メモ！公式ブログ、駅メモ!プロジェクト公式YouTube、駅メモ！公式X等で公開する予定です。


■関連サイト

駅メモ！公式ブログ：https://blog.ekimemo.com/(https://blog.ekimemo.com/)


駅メモ!プロジェクト公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCsmlmDjhBSoawlLHBfZQwPQ(https://www.youtube.com/channel/UCsmlmDjhBSoawlLHBfZQwPQ)


駅メモ！公式X：@ekimemo(https://x.com/ekimemo)



■ボイスキャスト情報（五十音順）


伊藤 由恵（Ito Yoshie）


澤田 姫（Sawada Hime）


須子 澄香（Suko Kiyoka）


仁見 紗綾（Hitomi Saya）


丸岡 和佳奈（Maruoka Wakana）


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※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。


■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）


全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。


簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。


ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価　格　：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://ekimemo.com/



駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価　格　：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com



株式会社モバイルファクトリー
株式会社モバイルファクトリー

■会社概要
商　号　：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）
所在地　：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階
代表者　：代表取締役　宮嶌 裕二
事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業
URL　　：https://www.mobilefactory.jp/

※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。

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株式会社モバイルファクトリー 広報担当　MAIL：press@mfac.jp

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