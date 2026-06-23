教えすぎる研修がDXを止めている-「わかるDX」から「動けるDX」へ変える教育設計「FRACTAL」発表

FutureRays株式会社

ITコンサルティングサービスを提供するFutureRays株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中井崇幸、以下、FutureRays）は、体験と振り返りを通じて行動変容を促す教育アプリケーション「FRACTAL（フラクタル）」を発表し、2026年7月より提供開始を予定しています。

多くの企業がDX推進に取り組む中、研修やツール導入が進んでいるにも関わらず、現場の行動変容につながらないケースが増えています。FutureRaysは、この課題の本質を「判断力を育てる設計の不足」にあると捉え、「わかるDX」から「動けるDX」へ変える教育設計としてFRACTALを開発しました。

開発背景

なぜDXは進んでいるのに成果が出ないのか

企業のDX推進は着実に進んでいます。AI活用やデータ活用、業務のデジタル化など、多くの取り組みが実施されています。

しかし現場では、

- 研修を受けているにも関わらず実務で活用できない- ツールを導入しても意思決定が進まない- DXが「やらされ仕事」になっている

といった課題が依然として多く見られます。

問題は「人材不足」ではなく「判断力不足」

この状況の本質は、スキルや知識の不足ではなく、「判断できる人材が育っていないこと」にあります。

従来の教育では、

- 正解を前提とした学習- 知識理解を重視した設計- 行動と切り離されたトレーニング

が中心となっており、結果として「理解はしているが動けない人材」を生み出してきました。

判断力は“経験”でしか育たない

判断力は、知識として教えることはできません。実際に判断し、その結果を振り返る経験の中でのみ身につきます。にもかかわらず、多くの教育は依然として「教えること」を中心に設計されています。従来の教育設計では、行動は変わらない。この構造そのものを見直す必要があります。

そこでFutureRaysは、この課題に対し「教える」から「体験する」へと発想を転換しました。

行動変容を前提とした教育設計を実現するアプリケーション「FRACTAL」

FutureRaysは、この課題に対して「行動変容」を目的とした教育設計「FRACTAL」を開発しました。FRACTALは、仮想クライアントとの業務シミュレーションを通じて、判断・振り返り・対話を繰り返すことで、実務で使える思考力を育てます。実際に業務シナリオの中で意思決定を行い、その判断プロセスを可視化・振り返ることができるアプリケーションです。

FRACTALの教育アプローチ

- 体験型学習実務に近い環境で判断を行う- 判断プロセスの可視化AIが思考の過程を整理し、振り返りを支援- 対話と再実践他者の視点を取り入れながら行動を変える

※AIは正解を提示するのではなく、思考を振り返るための支援として機能します

FRACTALは単なるアプリケーションではなく「教育を実行する仕組み」

FRACTALは単独の研修サービスではありません。新入社員向け研修、DXリテラシー教育、AI開発研修など、FutureRaysが提供するすべての教育は、FRACTALの設計思想に基づいて構築されています。すべての研修は「行動変容」を起点とした一貫した設計で提供されます。

つまり、「わかるDX」ではなく「動けるDX」を生み出すための仕組みが、FRACTALの本質です。

FRACTALデモ提供について

AIを活用したバーチャル業務体験を提供しています。

- 業務シナリオに基づき自ら判断する- 判断の根拠を振り返る- 他者の意思決定と比較する

といったプロセスを短時間で体験することが可能です。

FRACTALは2026年7月の正式リリースを予定しています。

展示会・個別デモにてご案内しておりますので、ぜひお問い合わせください。

イベント概要

名称 ：ビジネスイノベーションJapan 2026 夏 東京(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo)

開催日時 ：2026年7月22日（水）～24日（金）10:00-17:00

会場 ：幕張メッセ4～7ホール

出展 ：DX人材育成をテーマにAI×バーチャル業務体験「FRACTAL」をご紹介

小間番号 ：S07-47

主催 ：Bizcrew EXPO実行委員会

※登録時にプロモーションコード【uuzww8hj5】を入力いただくと、もれなく1,500円分のAmazonギフトカードプレゼントのキャンペーン実施中です。企業メールアドレスでのご登録が対象となります。ぜひ、下記ボタンからご登録ください。

ブース訪問予約キャンペーン :https://expo.bizcrew.jp/event/15429/module/booth/410570/433200来場には事前登録が必要です。

FutureRays株式会社

所在地 ：〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル21F (大阪本社)

代表者 ：代表取締役社長：中井 崇幸

事業内容：IT企画、導入におけるコンサルティングサービス

システムインテグレーションサービス

教育・研修サービス

URL：https://bemac-fr.com/

FRACTAL

FRACTAL（フラクタル）は、判断を伴う業務シミュレーションを通じて行動変容を促す教育アプリケーションです。AI分析・評価により思考を可視化・振り返り、実務で使える判断力を育て、DX人材育成に必要な行動変容を支援します。