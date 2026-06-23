【第9回日本ワイナリーアワード(R)2026】サンクゼール・ワイナリーが「4つ星」を受賞

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町／代表取締役社長：久世良太）が運営するサンクゼール・ワイナリーは、2026年6月8日（月）に開催された「第9回 日本ワイナリーアワード(R)2026」（主催：一般社団法人 日本ワイナリーアワード協議会）において、全国396場の審査対象の中から、良質で安定したワインを生み出す造り手として「4つ星」に選出されました。

当ワイナリーは、近年もフランスの国際コンクールでの世界トップ10入りや、国内コンクールでの部門最高賞など、確かな品質評価をいただいております。今後も長野県飯綱町の豊かなテロワール（風土）を活かしたワイン造りを通じ、飯綱町のシードル振興や地域活性化に貢献するとともに、日本ワインの魅力を広く国内外へ発信してまいります。

「日本ワイナリーアワード(R)」および「4つ星」受賞について

自社ぶどう園 大入ヴィンヤード

「日本ワイナリーアワード(R)(https://www.japan-winery-award.jp/)」は、日本国内において日本ワインの普及活動を行う「一般社団法人 日本ワイナリーアワード協議会」が、全国の優れた日本ワインを生みだす造り手を表彰するアワードです。

第9回となる本年は、果実酒製造免許取得から3年以上経過した全国のワイナリー396場が審査対象となり、そのうち318場が表彰されました。サンクゼール・ワイナリーは、「全般的に良質で安定感があり、銘柄やヴィンテージによっては傑出したワインをうみだすワイナリー」として「4つ星」に選出。長野県内からは5つ星が2場、4つ星が17場選出されており、サンクゼール・ワイナリーはそのうちの1場として高い評価を獲得いたしました。

サンクゼール・ワイナリーの魅力～Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ～

サンクゼールのワイン造りは、創業者の久世良三・まゆみ夫妻が、フランスの田舎の豊かさや成熟した大人の文化に感銘を受け、1988年にワイン試験製造免許を取得したことからスタートしました。現在も、長野県北部の飯綱町にある小高い丘「サンクゼールの丘」で、美しい自然とともにワイン造りを続けています。

個性豊かな自社ぶどう園

約10ha（うち植栽面積約3.5ha）に広がる自社ぶどう園。日照や水はけに優れた急斜面の「チャペルヴィンヤード」と「戸谷峰ヴィンヤード」。標高約650mの丘陵地帯に位置する「大入ヴィンヤード」の3か所で、それぞれの土地の個性を生かしたぶどう栽培を行っています。キジが姿を見せ、ぶどうの樹に小鳥が巣を作るような自然豊かな環境のなか、真摯にぶどうと向き合っています。

国内外での高い評価

サンクゼールのワインは、長年にわたり国内外のワインコンクールで高く評価されています。近年では、2025年に「Chardonnay du Monde 2025（フランス）」にて『サンクゼールシャルドネ 』が金賞および世界トップ10入り(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000158568.html)を果たしたほか、「日本ワインコンクール」では『ナイアガラブラン2024』が北米系等品種白部門において部門最高賞（銀賞）およびコストパフォーマンス賞を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000158568.html)しました。

さらに2026年にも「第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール」において『丘の上のハレルヤ2022』と『チャペルヴィンヤードプラス2020』が日本ワイン部門で金賞を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000158568.html)するなど、確かな品質が認められています。

「サンクゼールの丘」から発信する地域振興と体験

サンクゼール・ワイナリー 受賞歴 :https://www.stcousair.co.jp/valley/wine/winelistいいづなシードルガーデン収穫祭～St.Cousair WINE FESTA～

ワイナリー、ショップ、レストランなどが集まる「サンクゼールの丘」は、お客さまと生産者が共に豊かさを分かち合える場所です。ぶどう畑や醸造所の見学ができるワイナリーツアー(https://www.stcousair.co.jp/valley/wine/tour)や、造り手（ヴィニュロン）の想いを聴きながら食事を楽しむワイン会「ヴィニュロンたちの食卓(https://www.stcousair.co.jp/news/35263)」を随時開催しております。

サンクゼールは地域のための活動にも力を入れています。新緑の季節には、飯綱町ゆかりのシードルリー（醸造所）が一堂に会する「いいづなシードルガーデン(https://www.stcousair.co.jp/news/35094)」を開催。もともとはりんご生産者へシードルをお披露目するイベントでしたが、現在は飯綱町観光協会等と連携し、飯綱町のシードル振興と地域の発展に寄与するイベントとして成長しています。秋に開催する「収穫祭～St.Cousair WINE FESTA～(https://www.stcousair.co.jp/news/32668)」では、地元飯綱町のクリエイターやアーティストに多数出展・出演いただき、地域社会と連携しながら「サンクゼールの丘」全体の魅力を発信しています。

「サンクゼールの丘」の詳細はこちらから :https://www.stcousair.co.jp/valley

ワイナリースタッフの声

この度の『4つ星』受賞を大変光栄に思います。これまで私たちのワインをご愛飲くださったお客さま、そして地域や関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今後も飯綱町の素晴らしいテロワールを活かし、良質で安定したワイン造りに精進してまいります。また、ワインやシードルを通じて飯綱町の魅力を発信し、地域の発展にも貢献していきたいと考えております。ぜひ、豊かな自然とワインを楽しめる『サンクゼールの丘』にも遊びにいらしてください。

ワイナリースタッフ一同ワイン・ブランデー・シードル商品一覧 :https://kuzefuku.com/?page_id=15&eci_category=f9761971-f9fc-4221-a0a9-003edc658e8eサンクゼール

「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。

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