カリモク家具、新コレクション「MORIWA」を発表

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社（本社：愛知県知多郡、取締役社長：加藤 洋）は、新コレクション「MORIWA」を発表します。2026年7月1日(水)より発売を開始し、7月上旬より順次、全国のカリモク家具ショールームでの展示を予定しています。

「MORIWA」は、創業以来、広葉樹を主材とした家具づくりを続けてきたカリモク家具にとって、スギを主材とする初のコレクションです。開発の起点となったのは、野村不動産グループが2022年より取り組む、循環する森づくり、生物多様性、未来を創る人づくりを通し持続可能な社会の実現を目指す「森を、つなぐ」東京プロジェクト。本プロジェクトのフィールドとして東京都・奥多摩町に保有する「つなぐ森」の針葉樹を用い、これまでバイオマス燃料として燃やされていた小径・節有材を家具材として活用する取り組みを推進。建築家・プロダクトデザイナーの芦沢啓治も交えた三社の協働により開発された家具は、2025年度グッドデザイン賞を受賞し、オープンソース化された汎用的なデザインとして他地域への展開を目指していました。

「MORIWA」は、この協働から生まれた家具と思想を、全国の地域材活用へと広げていくコレクションです。スギの柔らかさと軽さという本来の特性を活かしながら、広葉樹との組み合わせによって必要な強度を確保。節を素材の表情として取り込み、日常使いに耐える品位と針葉樹ならではの風合いを両立しています。

初回のラインナップでは、タスクチェア、サイドチェア、テーブル、ベンチなど全6種のアイテムを展開します。カラーはClear、Smoked、Blackを用意し、空間の用途や求める質感に幅広く対応します。全国の地域材活用の可能性を、家具というかたちで広げていきます。

森から、家具へ。― 針葉樹という選択

日本の木材生産量の約93%は針葉樹が占めています。しかし、針葉樹であるスギは強度と細さを同時に求められる家具材としては不向きとされてきました。

野村不動産グループは、奥多摩町との包括連携協定のもと取り組む「森を、つなぐ」東京プロジェクトの一環として、「つなぐ森」の森林経営を通じた循環する森づくりを推進。地域の事業体やメーカー、建設会社等と連携することで、川上から川下までをつなぐ独自の木材サプライチェーンを構築しています。その中で、木一本を無駄なく活用し、森全体の価値をどのように向上させるかという課題に取り組むために生まれたのが、芦沢とカリモク家具との協働による家具開発です。「つなぐ森」で起きている課題は、日本各地の森林で共通するものでもあります。「MORIWA」は、ひとつの森での実践を起点に、全国に眠る地域材活用の可能性へと広げていくことを目指しています。「森」と「和・環・輪」を組み合わせ、「MORIWA」と名付けました。ものづくりを通じて、森の循環へとつながっていくことへの願いを込めています。

制約を、美へ。

芦沢は、針葉樹という素材の特性を制約としてではなく、デザインの個性として読み解くところから「MORIWA」のかたちを導きました。強度が求められる部位には広葉樹を組み合わせ、針葉樹には軽さと木目の美しさを担わせる。素材の顔と特性を見ながら構造とフォルムを決めていくアプローチは、芦沢の一貫した設計思想と重なります。デザインの開発にあたっては、視覚障がいの方や車椅子・義足利用の方がプロセスに参加するインクルーシブデザインの手法を採用しました。脚の断面を丸くする、背もたれに肘掛けの機能を持たせる。そうした配慮のひとつひとつが、フォルム全体の統一感にもつながっています。

カラーバリエーションは、空間の用途や求める質感に応じた選択を可能にします。Clearは針葉樹の明るい木目をそのまま活かし、Smokedは節や色むらを落ち着いたトーンに統一。Blackは高級感のある仕上がりとなります。

地域材への応答

「MORIWA」は、オフィスや商業施設、公共空間などのコントラクト案件への対応を主軸のひとつとして位置づけています。インテリアプロジェクトでは、地産材の活用が仕様要件として挙がるケースが少なくありません。広葉樹は産地が限られ、製材から乾燥まで相応の期間を要します。一方、スギは北海道から九州まで全国に自生し、どの産地でも製材できる樹種です。乾燥にかかる期間も短く、そうした要件に対しても「MORIWA」での対応が可能です。カリモク家具では全国各地で伐採される木材を産地・材種ごとに管理しており、各地域の針葉樹材との連携を通じた対応も視野に入れています。森から生まれた思想を、素材のレベルまで空間に反映することができます。

Arm Chair

デザイン ：芦沢啓治

塗装色 ：Clear/Smoked/Black

主材 ：スギ

サイズ ：W560/D550/H785/SH470(mm)

価格 ：\132,220(税込)

特徴的な広い背もたれに、針葉樹の美しい木目が映えるアームチェア。ゆったりと体を包み込むようなフォルムに対し、脚は針葉樹ながら繊細なラインを描いています。流れるように続くアームは、立ち座りのしやすさにも配慮した設計です。2脚までスタッキングも可能なので、オフィスや商業施設、公共空間での利用に適しています。

Task Chair

デザイン：芦沢啓治

塗装色：Clear/Smoked/Black

主材：スギ

サイズ：W655/D625/H780～850/SH430～500(mm)

価格：\160,380(税込)

アームチェアのデザインを継承し、機能的なキャスター脚を採用したタスクチェア。 書斎やオフィスをはじめ、様々な空間でアクティブな動きをサポートします。アームチェアやサイドチェアと自由に組み合わせることで、空間の統一感を保ちながら、より自由でフレキシブルなワークスペースを提案できます。

Side Chair

デザイン：芦沢啓治

塗装色：Clear/Smoked/Black

主材：スギ

サイズ：W470/D485/H760/SH470(mm)

価格：\113,300(税込)

直線的な脚に丸みのある背や座を合わせた、シンプル且つ温かみのあるチェア。ダイニングをはじめ、書斎や会議室などの幅広いシーンで活躍します。ゆったりとした座面には、長時間座っても疲れないよう高密度ウレタンを採用。2脚までスタッキングも可能なので、オフィスや商業施設、公共空間での利用に適しています。

Table

製品名 ：Table

デザイン ：芦沢啓治

塗装色 ：Clear/Smoked/Black

主材 ：スギ / クリ

価格 ：\257,400～\440,000(税込)

サイズ：1～2人掛け W900/D900/H720(mm)

4人掛け W1500/D900/H720(mm)

6人掛け W1800/D1000/H720(mm)

W2100/D1100/H720(mm)

W2400/D1200/H720(mm)

様々な空間にフィットするよう、豊富なサイズバリエーションを持つ汎用テーブル。4本脚のシンプルなデザインは多用途に使うことができ、置く場所を選びません。角を丸く仕上げて安全性

に配慮しつつ、天板のテーパー加工によりすっきりとした印象を与えます。

Round Table

デザイン：芦沢啓治

塗装色：Clear/Smoked/Black

主材：スギ / クリ / スチール

サイズ：W600/D600//H720(mm)

W900/D900//H720(mm)

価格：\184,800～\264,000(税込)

テーブルと同様に、天板のテーパー加工によりすっきりとした印象の円形テーブル。脚のベースにスチールを採用したことで、より軽やかなデザインに仕上がっています。1本脚のデザインは足元が広いため使いやすく、どんなチェアでも合わせられます。

Bench

デザイン：芦沢啓治

塗装色：Clear/Smoked/Black

主材：スギ

サイズ：W1300/D400/H420(mm)

価格：\172,700(税込)

並んで座れるベンチは人数を制限しないため、人が集まる場所で活躍します。エントランスで来客スペースを設えたり、空間を彩るディスプレイのような使い方も可能です。同じデザインコードのテーブルと合わせて使うことで、空間全体に心地よい調和が生まれます。

MORIWAは、日本の針葉樹の新たな可能性を切り拓くコレクションです。これまで活用が難しかったスギの小径材や節有材を主材とし、広葉樹と組み合わせる独自の構造により、針葉樹特有の軽やかさと確かな強度を両立しました。節を素材の個性として活かした表情と、インクルーシブデザインの視点を取り入れたかたちが、使う人の日常に温かな調和をもたらし、豊かな森の循環へとつなげます。

芦沢啓治

1973年 東京都生まれ。横浜国立大学建築学科卒業。2005年より芦沢啓治建築設計事務所主宰。石巻

工房ファウンダー。「正直なデザイン / Honest Design」をモットーに、クラフトを重視しながら建築、インテリア、家具、照明までトータルにデザイン。国内外の建築やインテリアプロジェクトを手掛け、近年ではTRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK、国内外のBLUE BOTTLE COFFEE、プロダクトにおいては石巻工房のほか、カリモク家具やKOKUYOなど国内のメーカーや様々な海外のブランドで協働している。

Web：https://www.keijidesign.com/

カリモク家具の起源は、創業者の加藤正平が長年続く材木屋を引き継ぎ、愛知県刈谷市で小さな木工所を始めた1940年に遡る。様々な木製品を生産することで技術を磨き、1960年代に入ると、自社製の木製家具の販売を開始。高度な機械の技術と職人の技を融合させる「ハイテク&ハイタッチ」という製造コンセプトを掲げて木材生産分野における土台を作りあげ、日本を代表する木製家具メーカーへと成長を遂げる。

Web：https://www.karimoku.com/ Instagram：@karimoku_official(https://www.instagram.com/karimoku_official/)

プレスリリース一覧はこちら :https://www.karimoku.co.jp/index.cgi?mode=press_item