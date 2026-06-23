国家戦略下の医薬品製造受託機関（CDMO）市場見通しと産業調査- 2032年には2421.1億ドルへ、CAGR 7.2％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によると、医薬品製造受託機関（CDMO）市場は急速に拡大しており、2025年には1466億米ドルに達する見込みである。
今後の成長率（CAGR）は7.24%と予測されており、特に産業機械の安全性と効率性の向上に伴い需要が高まる。
2026年から2032年までの期間にわたり、この市場は安定した成長を見せると予測される。
市場シェアの約46%を占める主要企業による競争が、業界の方向性をさらに明確にしていく。
医薬品製造受託機関（CDMO、Contract Development and Manufacturing Organizations）とは、製薬企業、バイオテクノロジー企業、医療関連企業に対し、医薬品開発と製造を契約ベースで提供する第三者サービス事業者である。対象範囲は、初期研究、製剤開発、医薬品有効成分（API）製造、最終剤形（FDF）製造、一次・二次包装、ラベリング、治験薬供給、滅菌、化学中間体製造などの外部委託サービスを含む。契約価格は製品種別、GMP要件、ロット規模、開発段階によって大きく異なるため、市場評価は個別単価ではなく売上ベースで行う。製薬企業の自社内製造のみで完結する活動は、原則として統計対象に含めない。
市場規模と今後5年予測:外部委託と高度化が牽引
医薬品製造受託機関（CDMO）市場は、単なる製造外注市場ではなく、開発、スケールアップ、商業生産、品質対応を一体で担う戦略的インフラ市場へ移行している。LP Informationの最新レポート「世界医薬品製造受託機関（CDMO）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581169/contract-development-and-manufacturing-organizations--cdmos）によると、2032年の世界市場規模は2,421.1億米ドルに達すると予測され、2026～2032年のCAGRは7.2%である。この成長率は短期的な需要急増ではなく、製薬企業の固定資産圧縮と開発期間短縮を背景とする中期的な拡大基調を示す。
成長を支える中心要因は、製薬・バイオ企業による製造関連業務の外部委託拡大である。高薬理活性API、生物製剤、無菌注射剤、細胞・遺伝子治療、複雑製剤では、設備投資、品質保証、人材確保の負担が大きく、専門CDMOへの依存度が高まりやすい。特に中小バイオ企業にとって、CDMOは単なる生産委託先ではなく、開発リスクと上市までの時間を抑える事業パートナーとなっている。
地域別には、北米市場は2025年に443.36億米ドルに達しており、2032年には693.67億米ドルへ拡大する見通しである。一方、アジア太平洋市場は2025年に535.77億米ドルの規模に達しており、2032年には922.91億米ドルへ伸長すると予測される。CAGRも北米の6.43%に対し、アジア太平洋は7.88%と高く、コスト競争力、技術蓄積、グローバル製薬企業の供給網再編が市場成長を押し上げている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353301/images/bodyimage1】
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主要企業ランキングと市場シェア:上位集中と長尾が併存
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要企業には、Lonza、Catalent、Thermo Fisher Scientific、Samsung Biologics、Fareva、WuXi AppTech、Siegfried、WuXi Biologics、FUJIFILM Diosynth Biotechnologies、Asymchemなどが含まれる。売上ベースでは、2025年の上位5社が市場の約14.0～14.15%を占めていた。上位10社でも約19.0%にとどまっており、極端な寡占市場ではない。
競争構造としては、上位企業が高付加価値領域で一定の存在感を持つ一方、地域特化型、技術特化型、中堅CDMOが多数存在する長尾型の市場である。Lonza、Catalent、Thermo Fisher Scientific、Samsung Biologics、Farevaなどは、グローバル生産ネットワークと統合開発サービスを背景に頭部企業群を形成している。ただし、市場全体の大部分は専門領域を持つ中堅・地域企業に分散しており、顧客は案件の技術難度、規制対応、納期、地域供給リスクに応じて委託先を選別している。
今後の成長率（CAGR）は7.24%と予測されており、特に産業機械の安全性と効率性の向上に伴い需要が高まる。
2026年から2032年までの期間にわたり、この市場は安定した成長を見せると予測される。
市場シェアの約46%を占める主要企業による競争が、業界の方向性をさらに明確にしていく。
医薬品製造受託機関（CDMO、Contract Development and Manufacturing Organizations）とは、製薬企業、バイオテクノロジー企業、医療関連企業に対し、医薬品開発と製造を契約ベースで提供する第三者サービス事業者である。対象範囲は、初期研究、製剤開発、医薬品有効成分（API）製造、最終剤形（FDF）製造、一次・二次包装、ラベリング、治験薬供給、滅菌、化学中間体製造などの外部委託サービスを含む。契約価格は製品種別、GMP要件、ロット規模、開発段階によって大きく異なるため、市場評価は個別単価ではなく売上ベースで行う。製薬企業の自社内製造のみで完結する活動は、原則として統計対象に含めない。
市場規模と今後5年予測:外部委託と高度化が牽引
医薬品製造受託機関（CDMO）市場は、単なる製造外注市場ではなく、開発、スケールアップ、商業生産、品質対応を一体で担う戦略的インフラ市場へ移行している。LP Informationの最新レポート「世界医薬品製造受託機関（CDMO）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581169/contract-development-and-manufacturing-organizations--cdmos）によると、2032年の世界市場規模は2,421.1億米ドルに達すると予測され、2026～2032年のCAGRは7.2%である。この成長率は短期的な需要急増ではなく、製薬企業の固定資産圧縮と開発期間短縮を背景とする中期的な拡大基調を示す。
成長を支える中心要因は、製薬・バイオ企業による製造関連業務の外部委託拡大である。高薬理活性API、生物製剤、無菌注射剤、細胞・遺伝子治療、複雑製剤では、設備投資、品質保証、人材確保の負担が大きく、専門CDMOへの依存度が高まりやすい。特に中小バイオ企業にとって、CDMOは単なる生産委託先ではなく、開発リスクと上市までの時間を抑える事業パートナーとなっている。
地域別には、北米市場は2025年に443.36億米ドルに達しており、2032年には693.67億米ドルへ拡大する見通しである。一方、アジア太平洋市場は2025年に535.77億米ドルの規模に達しており、2032年には922.91億米ドルへ伸長すると予測される。CAGRも北米の6.43%に対し、アジア太平洋は7.88%と高く、コスト競争力、技術蓄積、グローバル製薬企業の供給網再編が市場成長を押し上げている。
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主要企業ランキングと市場シェア:上位集中と長尾が併存
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要企業には、Lonza、Catalent、Thermo Fisher Scientific、Samsung Biologics、Fareva、WuXi AppTech、Siegfried、WuXi Biologics、FUJIFILM Diosynth Biotechnologies、Asymchemなどが含まれる。売上ベースでは、2025年の上位5社が市場の約14.0～14.15%を占めていた。上位10社でも約19.0%にとどまっており、極端な寡占市場ではない。
競争構造としては、上位企業が高付加価値領域で一定の存在感を持つ一方、地域特化型、技術特化型、中堅CDMOが多数存在する長尾型の市場である。Lonza、Catalent、Thermo Fisher Scientific、Samsung Biologics、Farevaなどは、グローバル生産ネットワークと統合開発サービスを背景に頭部企業群を形成している。ただし、市場全体の大部分は専門領域を持つ中堅・地域企業に分散しており、顧客は案件の技術難度、規制対応、納期、地域供給リスクに応じて委託先を選別している。