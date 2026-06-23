国家戦略下の医薬品製造受託機関（CDMO）市場見通しと産業調査- 2032年には2421.1億ドルへ、CAGR 7.2％で成長（2026～2032年）

国家戦略下の医薬品製造受託機関（CDMO）市場見通しと産業調査- 2032年には2421.1億ドルへ、CAGR 7.2％で成長（2026～2032年）