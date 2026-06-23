水素再循環ブロワの世界市場2026年、グローバル市場規模（容積式、ベーン式）・分析レポートを発表
2026年6月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素再循環用ブロワの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素再循環用ブロワのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
水素再循環用ブロワ市場は、燃料電池システムの水素経路で使用される重要部品を対象とする市場です。水素再循環用ブロワは、燃料電池スタックで消費されなかった余剰水素を回収し、ジェットポンプなどと連携して水素供給側へ戻す役割を担います。これにより、水素利用効率を高め、燃料電池システム全体の安定運転と性能向上に貢献します。
________________________________________
世界の水素再循環用ブロワ市場規模は、2024年に2億4800万米ドルと評価され、2031年には4億2800万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は8.2％です。脱炭素化の進展、水素燃料電池の普及、再生可能エネルギーとの連携拡大を背景に、比較的高い成長が見込まれる市場です。
________________________________________
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、モーター、制御基板、精密機械部品、シール部材、特殊材料などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、燃料電池関連企業の調達判断に関わる重要な要素となっています。
________________________________________
市場成長の主な背景には、水素燃料電池への需要拡大があります。輸送機器、定置型発電、産業用途などで、低炭素エネルギーとして水素の活用が進んでいます。燃料電池を効率的に運転するには、未反応水素を適切に循環させる必要があり、水素再循環用ブロワはそのための中核部品として重要性が高まっています。
________________________________________
各国政府による水素利用促進策も市場拡大を後押ししています。補助金、優遇制度、排出削減規制、クリーンエネルギー政策により、水素関連設備への投資環境が整いつつあります。また、再生可能エネルギー由来の水素製造が拡大することで、ガス管理機器や循環装置への需要も増加すると考えられます。
________________________________________
技術面では、効率性、信頼性、耐久性を高めたブロワの開発が進んでいます。水素は漏れやすく、材料適合性や密封性に高い要求があるため、製品には高度な設計力が求められます。制御信号による駆動、低騒音化、小型軽量化、長寿命化などが差別化要素となり、燃料電池車や定置型装置での採用を支えています。
________________________________________
調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
________________________________________
種類別では、容積式とベーン式に分類されています。容積式は、一定量の気体を安定して移送できる点が特徴で、燃料電池システムの運転条件に応じた水素循環制御に適しています。ベーン式は、構造や運転特性の面で用途に応じた利点があり、効率、静粛性、耐久性を重視する用途で採用が見込まれます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素再循環用ブロワの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素再循環用ブロワのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
水素再循環用ブロワ市場は、燃料電池システムの水素経路で使用される重要部品を対象とする市場です。水素再循環用ブロワは、燃料電池スタックで消費されなかった余剰水素を回収し、ジェットポンプなどと連携して水素供給側へ戻す役割を担います。これにより、水素利用効率を高め、燃料電池システム全体の安定運転と性能向上に貢献します。
________________________________________
世界の水素再循環用ブロワ市場規模は、2024年に2億4800万米ドルと評価され、2031年には4億2800万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は8.2％です。脱炭素化の進展、水素燃料電池の普及、再生可能エネルギーとの連携拡大を背景に、比較的高い成長が見込まれる市場です。
________________________________________
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、モーター、制御基板、精密機械部品、シール部材、特殊材料などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、燃料電池関連企業の調達判断に関わる重要な要素となっています。
________________________________________
市場成長の主な背景には、水素燃料電池への需要拡大があります。輸送機器、定置型発電、産業用途などで、低炭素エネルギーとして水素の活用が進んでいます。燃料電池を効率的に運転するには、未反応水素を適切に循環させる必要があり、水素再循環用ブロワはそのための中核部品として重要性が高まっています。
________________________________________
各国政府による水素利用促進策も市場拡大を後押ししています。補助金、優遇制度、排出削減規制、クリーンエネルギー政策により、水素関連設備への投資環境が整いつつあります。また、再生可能エネルギー由来の水素製造が拡大することで、ガス管理機器や循環装置への需要も増加すると考えられます。
________________________________________
技術面では、効率性、信頼性、耐久性を高めたブロワの開発が進んでいます。水素は漏れやすく、材料適合性や密封性に高い要求があるため、製品には高度な設計力が求められます。制御信号による駆動、低騒音化、小型軽量化、長寿命化などが差別化要素となり、燃料電池車や定置型装置での採用を支えています。
________________________________________
調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
________________________________________
種類別では、容積式とベーン式に分類されています。容積式は、一定量の気体を安定して移送できる点が特徴で、燃料電池システムの運転条件に応じた水素循環制御に適しています。ベーン式は、構造や運転特性の面で用途に応じた利点があり、効率、静粛性、耐久性を重視する用途で採用が見込まれます。