アフィリエイターの12.4％が月3万円以上のアフィリエイト収入を獲得！一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が『アフィリエイト市場調査2025』を発表
アフィリエイト・プログラムの業界団体「一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）」は2026年6月、「アフィリエイト市場調査2025」の調査結果を発表致しました。本調査は2025年12月1日（月）～12月4日（木）にかけて、アフィリエイトサイト運営者（※アフィリエイター、ブロガー、インフルエンサー等）1,000名を対象に実施したアフィリエイト・プログラムに関する市場調査になります。
アフィリエイト市場調査2025では、月3万円以上のアフィリエイト収入があるアフィリエイトサイト運営者は全体の12.4％と、2023年調査時から3.0ポイント増となりました。本調査を開始した2013年時点では月3万円以上の収入があるアフィリエイターは全体の2.4％でしたので、この12年間で5倍以上に拡大しています。月1,000円未満と回答された収益につながっていない方の割合は全体の52.5％と、2023年に比べて13.7ポイントと大きく減少しました。アフィリエイトで収入を得られる方々が年々増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353074/images/bodyimage1】
≪過去のアフィリエイト市場調査結果との比較≫
■アフィリエイト市場調査2021：月3万円以上が8.7％、月1,000円未満が68.6％
■アフィリエイト市場調査2023：月3万円以上が9.4％、月1,000円未満が66.2％
■アフィリエイト市場調査2025：月3万円以上が12.4％、月1,000円未満が52.5％
回答者のうち32.0％が、アフィリエイト歴5年以上です。アフィリエイトサイト運営者が所有・運用しているアフィリエイトサイトの数（ブログやＳＮＳアカウントを含む）は、全体平均で「2.4サイト」という結果になりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353074/images/bodyimage2】
アフィリエイト市場調査2025の回答者を、月のアフィリエイト収入1,000円未満と30万円以上にグループ分けしてみた結果が下記テーブルです（※30万円以上のグループには月100万円以上のアフィリエイト収入を得ている個人・法人も含みます）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353074/images/bodyimage3】
運営しているサイト数や1日あたりアフィリエイトにかけている時間に大きな開きがある事が分かります。アフィリエイトは誰でも簡単に稼げるわけでは無く、「時間と労力をかけ、しっかりとサイトを運営・管理しているアフィリエイトサイト運営者ほど、アフィリエイトで高い収入を得られる傾向にある」という点が2025年度のアフィリエイト市場調査によって示されております。
本調査では上記項目の他に、
・アフィリエイトサイト運営者の性別、年齢、居住地、職業
・アフィリエイトに取り組むにあたりかけている経費額
・利用しているASPと最も愛用しているサービス
・運営しているアフィリエイトメディアの集客方法
・アフィリエイトでもっとも力を入れているメディア
・紹介する企業や商品を選ぶ際、重要視する点
・アフィリエイトで主に紹介している商品やサービスとその理由
・今後のアフィリエイト業界予測
等など、多岐にわたる質問を実施しております。
アフィリエイト市場調査2025の詳細は、日本アフィリエイト協議会の正会員（広告主、アフィリエイトサイト運営者、ASP、広告代理店）に無償提供しておりますので、詳細な調査結果をご希望の場合は、日本アフィリエイト協議会に正会員としてご登録をお願い致します。
■調査概要
実施： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
協力： 株式会社クロス・マーケティング
アフィリエイト市場調査2025では、月3万円以上のアフィリエイト収入があるアフィリエイトサイト運営者は全体の12.4％と、2023年調査時から3.0ポイント増となりました。本調査を開始した2013年時点では月3万円以上の収入があるアフィリエイターは全体の2.4％でしたので、この12年間で5倍以上に拡大しています。月1,000円未満と回答された収益につながっていない方の割合は全体の52.5％と、2023年に比べて13.7ポイントと大きく減少しました。アフィリエイトで収入を得られる方々が年々増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353074/images/bodyimage1】
≪過去のアフィリエイト市場調査結果との比較≫
■アフィリエイト市場調査2021：月3万円以上が8.7％、月1,000円未満が68.6％
■アフィリエイト市場調査2023：月3万円以上が9.4％、月1,000円未満が66.2％
■アフィリエイト市場調査2025：月3万円以上が12.4％、月1,000円未満が52.5％
回答者のうち32.0％が、アフィリエイト歴5年以上です。アフィリエイトサイト運営者が所有・運用しているアフィリエイトサイトの数（ブログやＳＮＳアカウントを含む）は、全体平均で「2.4サイト」という結果になりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353074/images/bodyimage2】
アフィリエイト市場調査2025の回答者を、月のアフィリエイト収入1,000円未満と30万円以上にグループ分けしてみた結果が下記テーブルです（※30万円以上のグループには月100万円以上のアフィリエイト収入を得ている個人・法人も含みます）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353074/images/bodyimage3】
運営しているサイト数や1日あたりアフィリエイトにかけている時間に大きな開きがある事が分かります。アフィリエイトは誰でも簡単に稼げるわけでは無く、「時間と労力をかけ、しっかりとサイトを運営・管理しているアフィリエイトサイト運営者ほど、アフィリエイトで高い収入を得られる傾向にある」という点が2025年度のアフィリエイト市場調査によって示されております。
本調査では上記項目の他に、
・アフィリエイトサイト運営者の性別、年齢、居住地、職業
・アフィリエイトに取り組むにあたりかけている経費額
・利用しているASPと最も愛用しているサービス
・運営しているアフィリエイトメディアの集客方法
・アフィリエイトでもっとも力を入れているメディア
・紹介する企業や商品を選ぶ際、重要視する点
・アフィリエイトで主に紹介している商品やサービスとその理由
・今後のアフィリエイト業界予測
等など、多岐にわたる質問を実施しております。
アフィリエイト市場調査2025の詳細は、日本アフィリエイト協議会の正会員（広告主、アフィリエイトサイト運営者、ASP、広告代理店）に無償提供しておりますので、詳細な調査結果をご希望の場合は、日本アフィリエイト協議会に正会員としてご登録をお願い致します。
■調査概要
実施： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
協力： 株式会社クロス・マーケティング