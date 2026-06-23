2026年6月22日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「ウェーハ検査システム」に関する市場調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます。 https://www.sdki.jp/reports/wafer-inspection-systems-market/590642470

市場概要

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SDKI AnalyticsによるWafer Inspection Systems Market (ウェーハ検査システム市場)の調査分析によると、市場は主に世界中で半導体製造への投資が増加していることにより成長すると予想されています。 SEMIのレポートによると、先進的なロジック、ファウンドリ、メモリ施設への大規模投資に支えられ、世界の半導体製造能力は2028年までに月産11百万枚を超えると予想されています。 さらに、先進的な半導体ノードへの着実な移行により、先進的な検査システムの必要性が高まっています。たとえば、TSMC 年次報告書によると、先端技術 (7nm 以下) がウェーハ収益の大部分を占めています。クリティカル寸法が縮小すると、以前は許容されていた欠陥サイズが歩留まりを制限するようになります。

最新ニュース

当社の調査によると、ウェーハ検査システムの各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2026 年 4 月、Test Research, Inc. (TRI) は、パターニングからウェーハソーまで、粒子、欠け、汚染、粒子、異物などの表面検出の高速検出に使用できる新しいウェーハ検査及び計測プラットフォーム TR7950Q SII の発売を発表しました。 • 2025 年 12 月、Toray Industries, Incは、SEMICON Japan 2025 にウェハ検査装置システムを展示する計画を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のウェーハ検査システムに関する調査では、技術別に基づいて、光学検査システム、電子ビームシステム、ハイブリッド／その他の技術に分割されています。光学検査システム部門は、その高スループット、大量生産への適合性、及び費用対効果の高さにより、予測期間中に他のサブ部門を圧倒し、60%のシェアを占めると予想されます。 これらの光学検査システムは、パターン効果、粒子汚染、表面傷、オーバーレイ エラーを識別するため、半導体製造の複数のプロセス ステップにわたって広く導入されています。

地域概要

Wafer Inspection Systems Market (ウェーハ検査システム市場)に関する当社の分析によると、日本、韓国、中国、台湾、インドの半導体製造の優位性により、アジア太平洋地域が40%の最大シェアを占め、2026―2035年の間に最速の12%というCAGRを記録すると予想されています。 SEMIのレポートによると、アジア太平洋地域は先進的な半導体生産に多額の投資が行われ、世界のウェーハ製造能力のほとんどを担っています。 日本では、先進的な半導体製造エコシステムへの投資の増加、先進的なロジック製造の成長、及び車載用半導体生産の大幅な拡大が市場の成長を促進しています。

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ウェーハ検査システム市場の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のウェーハ検査システムにおける主要企業は以下の通りです: • KLA Corporation • Onto Innovation • Camtek Ltd. • ASML Holding N.V. • Nearfield Instruments さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Lasertec Corporation • Hitachi High-Tech Corporation • SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. • Hamamatsu Photonics K.K. • HORIBA, Ltd.

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