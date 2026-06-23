福岡サンパレスの名物企画「パフェ食べ放題」。7・8月に開催するSeason.2では、Season.1からメニューを大きく変更してご提供します。 福岡市博多区の福岡サンパレス ホテル＆ホールは、ホテル1階の『レストラン＆カフェ Lagoon（ラグーン）』にて、2026年7月1日から8月31日まで、ホテル特製パフェをお好きなだけ楽しめる『夏のパフェ食べ放題 Season.2』を開催いたします。

5種類の夏パフェに加え、ラムネくずアイスやスイカバー、冷やし白玉おしるこも食べ放題 (パフェはフルサイズかハーフサイズかを選べます)

https://r.gnavi.co.jp/f530501/menu10/

現在好評開催中の「夏のパフェ食べ放題」。7月1日からは、一部のメニューを変更した『夏のパフェ食べ放題 Season.2』がスタートします。Season.1で人気の「北海道ソフトとマンゴーの贅沢パフェ」「抹茶と生チョコのパフェ」「塩キャラメルパフェ」に加え、新作の「桃のブリュレパフェ」と「ももヨーグルトパフェ」を含む、合計5種類の夏色パフェをご用意しました。 さらに「ラムネくずアイス」「スイカバー」「冷やし白玉おしるこ」もお好きなだけお楽しみいただけます。

桃のブリュレパフェ(Season.2限定)

桃のパンナコッタに、黄桃と白桃、ふんわりホイップを重ね、サクサクのコーンフレークをアクセントに。仕上げにカスタードクリームを香ばしくブリュレした、桃の風味をたっぷり楽しめる新作パフェです。

ももヨーグルトパフェ(Season.2限定)

三色の寒天入り桃ゼリーを土台に、ヨーグルトやバニラアイス、二種類の桃を重ねました。ひんやりとした口どけとともに、桃の香りがやさしく広がります。

抹茶と生チョコのパフェ

お客様から人気の高い抹茶パフェ。抹茶寒天をベースにホイップクリームや抹茶パンナコッタ、バニラアイスを重ね、仕上げに濃厚な生チョコをトッピングしました。

北海道ソフトとマンゴーの贅沢パフェ

北海道十勝・新得町の北広牧場から直送された濃厚ソフトクリームを贅沢に使用した、毎年大人気のパフェ。ミルクの豊かな風味が果実の甘みを引き立てる、飽きのこない味わいです。

塩キャラメルパフェ

しっとりとした塩キャラメルケーキとバニラアイスに、香ばしい塩キャラメルソースをとろりとかけた、塩キャラメル尽くしのパフェです。

ラムネくずアイスなど三種類のスイーツ(Season.2限定)

パフェ以外の三種類のスイーツは、Season.1から全て変更。パフェ食べ放題企画で初めて提供する「ラムネくずアイス」の他、昨年の夏のパフェ食べ放題で好評を博したスイカバーや冷やし白玉おしるこもお好きなだけご堪能いただけます。

夏のパフェ食べ放題 Season.2

料金：2,500円 (前日までのご予約で2,300円) ※未就学児は\1,200 (前日までのご予約で\1,100)、3歳以下無料 PLUSプラン：3,500円（ドリンクバー付き・前日までのご予約で 2,980円） ※パフェ食べ放題に加え、フライドポテト、チキンナゲット、ホテル特製ミニカレーもお好きなだけお楽しみいただけます。 提供店舗：レストラン＆カフェ Lagoon（福岡サンパレス ホテル＆ホール 1階） 提供時間：14:00～16:00 （15:30ラストオーダー） 開催期間：7月1日(水)～8月31日(月) ※表示料金は全て消費税込み(サービス料は頂いておりません） 【 U R L 】 https://www.f-sunpalace.com/restaurant/lagoon/

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福岡サンパレス ホテル＆ホールについて

福岡市博多区のベイサイドエリアに位置し、九州最大規模を誇るコンサートホールをはじめ、宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を備えたホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しており、幅広いお客様にご利用いただいております。 ・公式サイト https://www.f-sunpalace.com ・Instagram https://www.instagram.com/fukuokasunpalace/ 【お客さまのお問い合わせ先】 福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-282-0006（9:00～18:30）