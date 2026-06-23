株式会社NBIホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：金谷 隆行、以下「当社」)は、沖縄県那覇市に位置する「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」(リブランド後名称、以下「本物件」)において、バリューアップと運用を目的としたファンド「合同会社NBI那覇開発」が売主との間で売買契約を締結したことをお知らせいたします。





本物件の取得後は、ホテル運営者をコアグローバルマネジメント株式会社へ変更し、リブランドを行ったうえで、改修工事を含めた戦略的なバリューアップ投資を推進することで、ホテルの競争力を一層強化し、中長期的な資産価値の向上に努めてまいります。





当社は、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、国内機関投資家、金融機関等の協力を得て、2027年3月期までに全国のホテル・旅館等へ500億円超の投資を行っていく予定です。

従来のホテル・旅館投資に加え、本物件のような大規模ホテルへの投資にも積極的に取り組み、幅広いホテル・旅館を対象とした投資事業を展開してまいります。









■取引概要・物件概要

取得予定日： 2026年7月31日

施設名称 ： インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート

(リブランド後名称)

所在地 ： 沖縄県那覇市松川40

アクセス ： 那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、

首里城まで徒歩約15分

敷地面積 ： 10,961.94m2(3,315.98坪)

構造規模 ： 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建

延床面積 ： 21,928.18m2(6,633.27坪)

客室数 ： 328室









■現況写真





外観

インフィニティプール

客室





■会社概要

会社名 ： 株式会社NBIホールディングス

代表取締役 ： 金谷 隆行

本社所在地 ： 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー16階

設立年 ： 2024年8月20日

資本金 ： 5,000万円

事業内容 ： 不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業

登録・許認可： 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3494号(投資運用業)

総合不動産投資顧問業 総合 - 第182号

宅地建物取引業 東京都知事(1)第111678号

公式サイト ： https://nbi-hd.co.jp/





＜代表者略歴＞

金谷 隆行(かなや たかゆき)

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年(株)星野リゾートに入社。

同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である(株)星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年(株)星野リゾート取締役に就任。その後、投資会社の(株)リサ・パートナーズ等を経て2024年9月に(株)NBIホールディングスの代表取締役に就任。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる。