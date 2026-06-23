株式会社NBIホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：金谷 隆行、以下「当社」)は、沖縄県那覇市に位置する「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」(リブランド後名称、以下「本物件」)において、バリューアップと運用を目的としたファンド「合同会社NBI那覇開発」が売主との間で売買契約を締結したことをお知らせいたします。


本物件の取得後は、ホテル運営者をコアグローバルマネジメント株式会社へ変更し、リブランドを行ったうえで、改修工事を含めた戦略的なバリューアップ投資を推進することで、ホテルの競争力を一層強化し、中長期的な資産価値の向上に努めてまいります。


当社は、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、国内機関投資家、金融機関等の協力を得て、2027年3月期までに全国のホテル・旅館等へ500億円超の投資を行っていく予定です。

従来のホテル・旅館投資に加え、本物件のような大規模ホテルへの投資にも積極的に取り組み、幅広いホテル・旅館を対象とした投資事業を展開してまいります。



■取引概要・物件概要

取得予定日： 2026年7月31日

施設名称　： インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート

　　　　　　 (リブランド後名称)

所在地　　： 沖縄県那覇市松川40

アクセス　： 那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、

　　　　　　 首里城まで徒歩約15分

敷地面積　： 10,961.94m2(3,315.98坪)

構造規模　： 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建

延床面積　： 21,928.18m2(6,633.27坪)

客室数　　： 328室



■現況写真


外観

インフィニティプール

客室


■会社概要

会社名　　　： 株式会社NBIホールディングス

代表取締役　： 金谷 隆行

本社所在地　： 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー16階

設立年　　　： 2024年8月20日

資本金　　　： 5,000万円

事業内容　　： 不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業

登録・許認可： 金融商品取引業　関東財務局長(金商)第3494号(投資運用業)

　　　　　　　 総合不動産投資顧問業　総合 - 第182号

　　　　　　　 宅地建物取引業　東京都知事(1)第111678号

公式サイト　： https://nbi-hd.co.jp/


＜代表者略歴＞

金谷 隆行(かなや たかゆき)

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年(株)星野リゾートに入社。

同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である(株)星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年(株)星野リゾート取締役に就任。その後、投資会社の(株)リサ・パートナーズ等を経て2024年9月に(株)NBIホールディングスの代表取締役に就任。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる。