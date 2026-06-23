全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,156店舗(2026年5月末時点)]は、ベル ジャポン株式会社[本社：東京都 代表取締役：Aytekin Yildiz]の販売するロングセラー商品「キリ」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ～Kiri～」を、2026年7月1日(水)より、コメダ珈琲店の一部店舗にて、季節限定で販売いたします。





【コメダ珈琲店】コメダのフラッペ～Kiri～(POP)





【“くつろぎ”と“笑顔”をご提供する、夏のコラボレーション】

クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込められています。そんな「キリ」とのコラボレーションにより、「コメダのフラッペ」に新たなおいしさが誕生しました。爽やかな「キリ」の味わいと、フルーティーなアプリコットソースの酸味が調和する一杯です。





●コメダのフラッペ～Kiri～

「キリ」の魅力をぎゅっと詰め込んだ「コメダのフラッペ～Kiri～」。

ひと口飲めば、クリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がります。しゃりっとしたフローズンの食感となめらかなクリーム感、アプリコットソースの甘酸っぱさがやさしく溶け合います。軽やかですっきりとした後味とともに、満足感のある一杯に仕上げました。





コメダのフラッペ～Kiri～





●「コメダのフラッペ」とは

「ひんやり、しゃりしゃり、じんわり。」がテーマ。氷のしゃりっとした食感と、クリーミーな甘みを楽しめるデザート感覚のフローズンドリンクです。





コメダのフラッペ





【コメダ珈琲店 開発担当者の声】

今回のコラボレーションのパートナーは、クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」です。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込められています。

日常の中でふっと心がほどけ、自然と笑顔になれるひとときを届けたいというその想いに触れたとき、コメダがお客様の「くつろぎ」を大切にする理念と重なるものを感じ、今回のコラボレーションを企画しました。

開発にあたっては、「キリ」のコクとなめらかな味わいを表現しながら、フラッペとしてすっきりと飲み進められるよう、味のバランスにこだわりました。

くつろぎの時間の中で、思わず笑顔がこぼれるような一杯に仕上がったと感じています。ぜひお楽しみください。









【キリ(R)について】

「キリ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた新鮮な生乳と生クリームを原料に作られています。

フランスで1966年の発売以来、素材にこだわったクリーミーなおいしさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子供から大人まで世界中の多くの方に親しまれています。





Kiri(R)





URL ： https://www.bel-japon.com/kiri/product/

Instagram： https://www.instagram.com/kiri_jp/

X ： https://x.com/kiri_japan





会社名 ： ベル ジャポン株式会社(Bel Japon K.K.)

創業 ： 平成17年11月1日

代表者 ： 代表取締役 Aytekin Yildiz(アイテキン ユルドゥズ)

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目13番18号 313南青山ビル 5階

ホームページ： https://www.bel-japon.com/









【商品概要】

■商品名・価格(税込)

コメダのフラッペ～Kiri～：790円～1,030円

※価格は店舗により異なります。





■販売期間：2026年7月1日(水)～2026年8月下旬予定

※季節限定につき各店なくなり次第終了となります。





■販売店舗：「コメダのフラッペ」を販売するコメダ珈琲店

販売店舗検索はこちらから： https://www.komeda.co.jp/shop/?brand=1

※都道府県をプルダウンボックスより選択後、ブランド「コメダ珈琲店」、取り扱いメニュー「フラッペ」にチェックを入れて検索。





※写真はイメージです。本商品に「クリームチーズ」は付いておりません。

※本商品に使用しているチーズは加熱処理済みです。

※Kiri(R)クリームチーズを1食あたり約10％使用しています。

※Kiri(R)及びキリはフランス・ベル社の登録商標です。

※本商品はお持ち帰り可能です。