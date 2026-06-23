今夏『LDH DREAM PARK 2026』×「サントリー生ビールドリームビアガーデン有明」開催決定

株式会社LDH kitchen

※株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之）は、株式会社LDH JAPAN（本社：東京都目黒区、代表取締役会長兼社長CEO：五十嵐 広行）が発表した「LDH DREAM PARK 2026」に関する情報について、グループとしてご案内いたします。



2026年夏、東京ドリームパーク内SGCホール有明にて開催される『LDH DREAM PARK 2026 ～RISE OF THE CHALLENGERS～ presented by LDH PERFECT YEAR 2026』が、「サントリー生ビールドリームビアガーデン有明」とコラボレーション！



会場では、キンキンに冷えたサントリー生ビールをはじめ、ここでしか味わえない「RISE OF THE CHALLENGERS メンバープロデュースフード」をご用意。

LDH DREAM PARKの熱気をそのままに、ライブ前後の時間もお楽しみいただける特別な空間をお届けします。

さらに、オリジナルグッズも準備中。

また、特設ステージでは、サプライズ登壇があるかも！？



音楽とグルメが融合する"もうひとつのDREAM PARK"で、この夏だけの特別な体験をお楽しみください。

『LDH DREAM PARK 2026 ～RISE OF THE CHALLENGERS～ presented by LDH PERFECT YEAR 2026』×「サントリー生ビールドリームビアガーデン有明」

【開催期間】

2026/7/30（木）～8/16（日）



【営業時間】

17:00開店 / 22:00閉店（予定）

※詳細は後日発表いたします。

本件の詳細は、下記オフィシャルサイトおよび関連特設ページをご覧ください。

LDH DREAM PARK 2026

～RISE OF THE CHALLENGERS～ presented by LDH PERFECT YEAR 2026

https://m.ldhgirls-m.jp/news/detail?news_id=54482

東京ドリームパーク 特設ページ

https://www.tv-asahi.co.jp/summerstation/tdp_beergarden/ldh.html