MR BROTHERS CUT CLUB、10周年企画のラストを飾るMAGIC STICKとのバーバー特化型セットアップを発売

株式会社ファイヤーワークス

MR BROTHERS CUT CLUBは、2025年より展開してきた10周年コラボレーション企画のラストを飾るシリーズとして、MAGIC STICKとの限定セットアップを2026年6月27日(土)より葛屋店舗および葛屋オンラインストアにて発売いたします。

本コレクションは、MR BROTHERS代表・西森が日頃から愛用していたMAGIC STICKの定番モデルをベースに制作。バーバーの現場で求められる実用性と、MAGIC STICKらしい上質な素材使い・シルエットを掛け合わせた、シャツとパンツの全2型で構成されます。

今回の企画の起点となったのは、西森がサロンワークの中で実感していた素材の特性でした。カットした髪が、ほとんど服に付かない。バーバーにとって日常的なストレスとなるその問題を軽減する素材の特性に着目し、MAGIC STICKの定番モデルを現場仕様へと再構築しました。

トップスには、鏡越しにカット後のヘアシルエットを確認しやすいアイボリーカラーを採用。パンツには、カットした髪が目立ちにくいブラックを採用し、上下それぞれにバーバーとしての現場感覚を反映しました。

素材には、シワになりにくく、程よいハリと落ち感を備えた上質な生地を使用。2WAYストレッチによる快適な着用感も備え、サロンワークにおける動きやすさと、日常着としての品の良さを両立しています。

ロゴは主張を抑え、MAGIC STICKとMR BROTHERS CUT CLUBの刺繍をさりげなく配置。作業着でありながら、上質なセットアップとしても成立する、バーバー仕様の限定コレクションです。

PRODUCT

01｜WIDE FIT DRESS SHIRT - Nishimori Signature \29,700(tax in)

MAGIC STICKの定番として改良を重ねてきたワイドフィットドレスシャツを、MR BROTHERS代表・西森のシグネチャーモデルとして再構築した一着。

構築的でありながら力の抜けたオーバーサイズシルエットは、ユニフォームとしての実用性を備えながら、MAGIC STICKらしいモードな空気を纏います。

最大の特徴は、胸ポケットを排除したミニマルな設計。鏡越しに映るお客様の頭の形や、カット後のヘアシルエットを確認しやすいよう、白に近いアイボリーカラーを採用しています。白い面積を広く取ることで、バーバーの現場における視認性を高めた、機能としてのデザインです。

生地は、ドライな表面感と程よいハリ、上品な落ち感を併せ持つ素材を使用。2WAYストレッチにより、カット時の腕の動きにも自然に追従し、ストレスの少ない着用感を実現します。

また、カットした髪がほとんど付着せず、シワにもなりにくい特性を備えており、日々袖を通すユニフォームとしても扱いやすい一着です。

胸元にはMAGIC STICK、バックヨークにはMR BROTHERS CUT CLUBのロゴを刺繍で配置。主張を抑えたロゴワークが、クリーンな表情に奥行きを与えています。

02｜WIDE CROPPED PANTS - Nishimori Signature \33,000(tax in)

MAGIC STICKの定番モデルであり、西森自身も愛用している「WIDE CROPPED PANTS」をベースに制作した一本。

西森が以前から気に入り、複数本所有していたクロップド丈のパンツを、今回のセットアップに合わせて再構築。ワイドテーパードのシルエットにクロップド丈を組み合わせた独自のバランスは、リラックス感がありながらも上品な印象を与えます。

カラーは、バーバーの現場に適したブラックを採用。カットした髪が目立ちにくく、清潔感を保ちやすい仕様に仕上げました。

シャツと同様に、ドライな表面感と程よいハリ、上品な落ち感を備えた素材を使用。カットした髪が付着しにくく、シワになりにくい特性により、立ち仕事や屈伸の多いサロンワークにも自然に馴染みます。出張や移動の多い日にも扱いやすく、現場と日常のどちらにも対応する一本です。

バックにはMR BROTHERS CUT CLUBのロゴを刺繍で配置。さりげないロゴデザインにより、作業着としての実用性と、上質な日常着としての佇まいを両立しています。

本コレクションは、MR BROTHERS CUT CLUBの10周年企画を締めくくる最終シリーズとして展開。バーバーの現場から生まれた機能性と、MAGIC STICKの上質なものづくりが交差した、各30着限定のスペシャルプロダクトです。

Release Information

MR BROTHERS CUT CLUB × MAGIC STICK

10th Anniversary Collaboration

発売日：2026年6月27日(土)

販売店舗：葛屋店舗、葛屋オンラインストア

※限定 各30着