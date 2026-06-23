MEキャンパス、始めやすく納得いくまで受講可能な月額制を導入

株式会社スプリックス

株式会社Edutainment-Lab（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田久保健太）が運営するオンラインスクールMEキャンパスにて、2026年6月より、クリエイターコース各専攻の料金体系を従来の期間別コースから「月額制」へと刷新しました。あわせてクレジットカード決済にも対応し、働きながらリスキリングや副業準備に取り組む社会人の方々が、ライフスタイルに合わせてより柔軟にかつ長期間にわたり納得いくまで学習を継続できる環境を整備します。

■導入の背景：一人ひとりの目標や学習ペースに合わせ、スキルの「完成」を支える

これまでクリエイターコースでは3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月といった期間別のコース形式を提供してまいりました。しかし、受講者から「もう少しだけ学べば作品を完成させられた」「作品販売を開始できるまでコーチに伴走してほしい」といった、受講期間の柔軟な延長を望む声をいただいておりました。

この度、月額制を導入することで、受講開始のハードルを下げるとともに、習得スピードや制作物の難易度に応じて一人ひとりが最適な期間で学習することが可能になります。趣味の延長でじっくり副業デビューを目指す方から、短期集中でプロレベルのスキルを習得したい方まで、自分らしい学びのスタイルを確立いただけます。

■求めるサポートや学習目的に合わせて選べる2つのプラン

受講生の学習目的に合わせ、手厚いサポートの「プレミアムプラン」と、各々のペースを重視した「スタンダードプラン」の2種類をご用意しました。

スタンダードプラン：自分のペースで、副業デビューを目指す方へ

趣味から副業へ、ステップアップを目指す方に最適なプランです。専門コーチとの面談、コミュニティマネージャーとの面談をそれぞれ月1回実施。自身のペースで制作を進め、着実に実績を作ることを目的とします。

プレミアムプラン：短期間でのスキル習得や、確実な成果を求める方へ

制作したい作品が具体的に決まっている方や、より高頻度でプロのフィードバックが必要な方に最適なプランです。専門コーチ、コミュニティマネージャーとの面談をそれぞれ月2回ずつ実施し、密なコミュニケーションを通じてスキル習得と制作を加速させます。

プランの内容は月額制に対応している各専攻のサイトをご覧ください。

VTuberモデリング専攻(https://mecampus.org/courses/vt/)

VRChat活用！CGモデリング専攻(https://mecampus.org/courses/vrc-modeling/)

Unity 2Dゲーム開発専攻(https://mecampus.org/courses/2dgame/)

■MEキャンパス 受講者募集について

MEキャンパスでは、VTuberモデリングや3DCG制作、ゲーム開発、生成AI活用など、エンタメ業界で活躍するクリエイターを目指す多様なカリキュラムで学ぶ受講者を毎月募集しております。受講をご検討の方に向けて、オンラインでの個別相談会や資料請求を随時受け付けております。

オンライン無料個別相談会予約フォーム：https://mecampus.org/form/private_consultation.html

資料請求フォーム：https://mecampus.org/form/catalog.html

■MEキャンパスについて

「MEキャンパス」は、独自のサポート体制で学ぶオンライン学習プラットフォームです。アウトプット中心の学びと全方位型のサポートによる学習サイクルによって学習が続き、成果につながる学習を提供します。

リスキリングの需要

デジタル技術の急速な発達によってこれまで身につけた知識やスキルが通用しなくなるとの予測から、リスキリングが注目されています。「MEキャンパス」はリスキリングとしての需要もあり、クリエイター職への就業を目的にカリキュラムを受講する学生も在籍しています。

アウトプット中心の学習と全方位型サポート

「MEキャンパス」では学習者自身が手を動かし課題を制作することをベースに、必要に応じて動画教材で知識を補う、実践を中心にした学習を行います。また、課題制作を通じたスキル習得の成果の支援として、専門コーチやAIアシスタントからのアドバイス、他の学生との交流機会、企業と連携したプロジェクトへの参加、それらをナビゲートするコミュニティマネージャーといった全方位的なサポートを提供します。

＜関連リンク＞

・HP：https://mecampus.org/

・note：https://note.com/mecampus/

■コース概要

MEキャンパスのクリエイターコースでは、しっかり学べる総合学科と、短期集中で学べる専攻学科をご用意いたしました。提携先通信制高校と同時入学する通信制高校同時入学コースでは、高卒資格を取得いただけます。

クリエイターコース

総合学科（1年）：3DCG総合学科、Unity総合学科

- 幅広く学びたい方へ

専攻学科（月額制）：VTuberモデリング専攻、CGモデリング入門専攻、2Dゲーム開発専攻

- 特定スキルにフォーカスしたい方へ

ビジネスコース

生成AIマスター講座、事業開発者のためのAIプロトタイピング講座

- ビジネスシーンの業務スキルを向上させたい方へ

通信制高校同時入学コース（3年間）

通信制高校の松陰高等学校へ同時入学すると、高卒資格の取得が可能です。

＜提携通信制高校＞

松陰高等学校（学校法人山口松陰学園）

事業内容：広域通信制・単位制高等学校

所在地：山口県岩国市錦町宇佐郷507番地

代表者：校長 湯山 俊樹

■株式会社Edutainment-Lab 概要

総合教育カンパニーであるスプリックスのグループ会社です。「教育×エンタメ」に特化した事業を展開しており、メタバースを活用したオンライン学習プラットフォームに加え、XRやVTuberなどを活用したエンタメコンテンツを提供しています。

名称 ：株式会社Edutainment-Lab

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役 田久保 健太

URL ：https://edutainment-lab.com/