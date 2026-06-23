ファン・イニョプ×ヘリ主演のロマンティックコメディ！韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』を7月13日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年7月13日（月）より、韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』を韓国での放送と同時に"U-NEXTオリジナル"として独占見放題で配信いたします。

『君へと続く僕のドリーム！』は、10代の終わりに初恋を経験した二人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディです。

世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ・スビン役を演じるのは、『組み立て式家族～僕らの恋の在処～』『女神降臨』などで話題を集めたファン・イニョプ。海外で活動するスビンは、初恋の相手への想いを胸に帰国し、15年越しの恋心と向き合う姿を多彩な魅力で描き出します。

一方、かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかって今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ・イジェ役を演じるのは『花が咲けば、月を想い』のイ・ヘリ。忘れかけていた夢と恋心を取り戻していく様子に注目です。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の7月13日（月）23時30分より独占で見放題配信いたします。ぜひ、ご覧ください。

『君へと続く僕のドリーム！』

原題：그대에게 드림

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／見放題（独占配信日本初・独占配信）

配信開始日：2026年7月13日（月）23:30～ ※毎週月・火曜日 最新話更新

【スタッフ】

監督：ユ・ソンドン

脚本：チョン・ウンビ

【キャスト】

ファン・イニョプ、イ・ヘリ、ペク・ソンチョル、イ・ヨルム ほか

【ストーリー】

夢を叶えて帰国した天才映画監督ウ・スビンと、夢を忘れたまま現実を生きる生活密着型リポーターのチュ・イジェ。10代の終わりに初恋を経験した2人は、30代になり15年ぶりに再会する。過去の不器用さを乗り越え、大人になった2人が再び夢と愛を追いかける甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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※GEM Partners調べ／2026年4月時点



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