「自分らしいカラーを身につける」韓国発人気バッグブランドFIBRENO。大阪高島屋で初のPOP-UP開催。7月1日から。

株式会社indi

豊富なカラーバリエーションと洗練されたミニマルデザインで注目を集める韓国発のバッグブランド「FIBRENO（フィブレノ）」は、2026年7月1日（水）より、大阪高島屋にて期間限定POP-UP STOREを開催いたします。

FIBRENOは、豊富なカラーバリエーションとシンプルで洗練されたデザインを特徴とする韓国発のバッグブランドです。日常に取り入れやすいデザインにくわえ、自分らしさを表現できる多彩なカラー展開や豊富なバッグチャームのラインアップが支持を集め、日本国内でもファンを広げています。

大阪エリアでのPOP-UP開催は今回で3度目となり、これまでの開催でも多くのお客様にご来場いただきました。

今回のPOP-UPでは、ブランドを代表する人気シリーズ「BAGUETTE」をはじめ、2026年春のPOP-UPでも好評を博した「LEPAIN BAG」、これからのサングラスシーズンに活躍する「SLIM SPECS CASE」など多彩なアイテムを取り揃えます。

さらに、韓国で人気を集めるBAGUETTEシリーズの最新作「BAGUETTE BAG SLIM」を、日本国内のPOP-UPでは初めて展開いたします。長めのスリムハンドルと軽やかなフォルムが特徴で、日常使いから特別なお出かけまで幅広いシーンに寄り添う新モデルです。

FIBRENOならではの豊富なカラー展開と洗練されたデザインを、実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。ぜひこの機会に、大阪高島屋 POP-UP STOREへお立ち寄りください。

▼POP-UP 開催概要

展開場所：大阪高島屋 2階POP UP STATION[2F1]

〒542-8510

大阪府大阪市中央区難波5-1-5

・大阪メトロ御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」駅 / 阪神電車・近鉄「大阪難波」駅より、

大阪メトロ4号出口またはNAMBAなんなんE2出口すぐ

・南海電車「なんば」駅すぐ

会期 ：7月1日（水）～7月7日（火）

営業時間：10:00~20:00

▼2026年春のPOP-UPでも好評の「LEPAIN BAG」が再登場

BABY LEPAIN BAGLEPAIN BAG M

その名の通り「パン」をモチーフにしたユニークなフォルムが特徴のシリーズ。

あえてトップの角を繋げず、フロントから流れるようなラインを作ることで、他にはない立体感を生み出しました。シャープで美しいフォルムはどんなシーンでも凛とした佇まいをキープします。

通常サイズと小さめ（BABY）の2サイズ展開です。

LEPAIN BAG M

価格 ：28,090円（税込）

カラー展開：CAPPUCCINO／VINO WINE／DEEP OLIVE／BLACK／IVORY／CARAMEL／DU BLUE

BABY LEPAIN BAG

価格 ：22,590円（税込）

カラー展開：CARAMEL/LEMON／ROMANTIC PINK／DEEP OLIVE／IVORY／HENRI PINK／HENRI ORANGE

※写真は参考商品です。

▼この夏活躍する「SLIM SPECS CASE」が多彩なカラーで登場

メガネやサングラスを収納できるグラスケース。

キーリング付きで、バッグに取り付けてチャーム感覚でお使いいただけます。

スナップボタン開閉仕様で、必要な時にスムーズに取り出し可能です。

価格 ：11,590円（税込）

カラー展開：R.YELLOW／RED／TAMANI GREEN／VINO WINE／BLACK／IVORY／HENRI PINK／IRIS／CARAMEL／LEMON／DU BLUE

※写真は参考商品です。

▼BAGUETTEシリーズの最新作「BAGUETTE BAG SLIM」が初登場

韓国で好評のBAGUETTEシリーズ最新作「BAGUETTE BAG SLIM」を、大阪高島屋POP-UP店頭限定で受注販売いたします。BAGUETTEシリーズならではのシンプルで使いやすいフォルムはそのままに、すっきりとしたスリムなシルエットに仕上げた新作です。

価格 ：\36,890（税込）

カラー展開：EGG／BLACK／BEIGE



※本商品は、受注での販売を予定しております。

▼ 店頭購入者限定 プレゼントキャンペーン

店頭でFIBRENOの商品をご購入いただいた方へ、オリジナルショッパーをお付けいたします。

FIBRENOのブランドカラーを使用した、店頭販売限定のショッパーです。

※写真はイメージです。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

▼「FIBRENO」とは

FIBRENO（フィブレノ）は2013年にソウルで始まった、すべての女性が独自のカラーとスタイルで自分らしさを表現できるようサポートするバッグブランドです。

FIBRENOのバッグは、何よりもその「カラーバリエーションの豊富さ」が特徴です。

日常にさりげなく彩りを添えながら、カジュアルからフォーマルまでどんなスタイリングにも自然に馴染み、ビジネスシーンからプライベートまで幅広い場面でお使いいただけます。

・ブランドを代表する人気シリーズ「BAGUETTE（バゲット）」

小さい見た目ながら収納力があり、四角くシンプルなデザイン。どんなスタイルにも合わせやすい万能なシリーズです。ハンドバッグサイズの「MINI」や、フォルムが特徴的な「SQUARE」など、サイズバリエーションも豊富にご用意しております。

※写真は参考商品です。

・多彩なカラーで自分らしくデコレーションできる「バッグチャーム 」

バッグに個性をプラスする、豊富なカラー展開のバッグチャーム。複数色を組み合わせることで、無数の表現が可能になります。毎日違った表情を楽しめる、あなただけのカスタマイズ体験をお楽しみください。

・FIBRENO日本公式Instagram：https://www.instagram.com/fibreno_jp/

新商品の入荷情報や、FIBRENOのバッグを使ったコーディネート提案など、最新情報をお届けしています。

・FIBRENO公式オンラインショップ：https://fibreno.jp/

・楽天市場 FIBRENO公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/fibreno/

・Qoo10 FIBRENO公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/fibreno

▼会社情報

【株式会社indi】

「文化と経済をつくる」をミッションに掲げ、マーケティングをコアに文化産業のグロース支援や事業推進を行うベンチャー。カテゴリーを超えたあらゆるジャンルのコンテンツ事業を手がけています。

・会社名：株式会社indi

・事業内容：文化産業領域におけるマーケティングソリューション提供、新規事業開発など

・設立日：2018年11月1日

・所在地：東京都目黒区目黒2-9-5ブラッサム目黒2階

・代表取締役社長：金 永振

・会社公式サイト：https://indi.co.jp

・会社公式X ：https://x.com/indi_corporate