小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」より人気の香りを纏える冷感ボディミストが数量限定で登場！

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、2026年6月27日(土)より夏の暑さも心地よくリフレッシュできる冷感ボディミスト「ICY MIST - EARLY MORNING -」を数量限定で発売いたします。

＜ひんやりとした冷感と香りで、暑い夏を快適に過ごせる冷感ボディミスト＞

オードパルファムで人気の香りEARLY MORNINGが、冷感ボディミストになって数量限定で登場。肌に吹きかけた瞬間、ひんやりとした冷感が広がり、汗ばむ季節も心地よくクールダウン。冷感アイテム特有の香りを感じさせず、パウダリーなサボンの香りを軽やかに纏いながら、気分まで涼やかに整えます。50mlのスプレータイプで持ち運びしやすく、外出先や気分転換したい時、汗が気になる時など、さまざまなシーンで気軽にリフレッシュできるアイテムです。

EARLY MORNINGとは：

朝のまぶしい光のシャワー、フレッシュなサボンが柔らかに包み込む

ホワイトミュゲとカシュメランの優雅な印象をサボンがクリーンにまとめあげる、包み込むようなホワイトフローラル。ジェンダーやシチュエーションを問わず、肌そのものにそっと溶け合うイノセントな香り。

［TOP］ライム、ベルガモット、グリーンリーフ

［MIDDLE］ホワイトミュゲ、カシュメラン、ジャスミン

［LAST］サボン、ホワイトムスク、サンダルウッド

＜つけた瞬間から涼しさ続く、Wクール設計＞

2種の冷感成分を組み合わせた“Wクール設計”を採用。スプレーした瞬間、シュウ酸メンチルエチルアミドによる心地よいひんやり感が肌に広がり、さらに乳酸メンチルでじんわりとした涼感をキープしてくれます。香りを損なわない冷感成分のみを厳選して配合することで、ひんやり感を長時間楽しみながらも、フレッシュで爽やかな香りを軽やかに纏えます。

＜商品概要＞

商品名：ICY MIST - EARLY MORNING -

容量：50ml

価格：2,940円 (税込)

全成分：エタノール、水、BG、香料、乳酸メンチル、乳酸Na、乳酸、シュウ酸メンチルエチルアミド、PEG-60水添ヒマシ油

発売日：

2026年6月27日(土)

公式オンラインストア・コンセプトストアHouse of Herme・大阪 ルクア イーレ店 ・有楽町マルイ店・蔦屋書店 期間限定スペース(代官山店）

2026年7月20日(月)

イセタン ミラー常設店・イセタンミラー期間限定スペース（新宿店・大宮店・湘南店）アミューズ ボーテ常設店・

※数量限定につき、無くなり次第終了となります

詳細を見る :https://herlipto.jp/products/beauty-2260023012100

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care＝Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/





■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press



ROSIER by Her lip to

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/





■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。





■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当：小沢

メールアドレス：press@heartrelation.co.jp





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Her lip to カスタマーセンター

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