マイクロンメモリジャパン株式会社

2026年6月22日、米国アイダホ州ボイシ - Micron Technology, Inc.（Nasdaq:MU）は本日、Anthropicとの戦略的合意を発表しました。今回のコラボレーションは、メモリおよびストレージのAIアーキテクチャ設計、需給、マイクロン社内におけるClaudeの導入、ならびにAnthropicのシリーズH資金調達ラウンドへの戦略的投資を含むものです。これにより、最先端AIモデルのニーズに応えるインフラストラクチャの設計、供給、大規模導入体制を促進します。

マイクロン エグゼクティブバイスプレジデント 兼 最高事業責任者 スミット・サダナ（Sumit Sadana）は「AI革命により、メモリおよびストレージソリューションの役割は、データセンターからエッジに至るまで、これまで以上に重要なものとなりました。マイクロンとAnthropicの戦略的な協業は、業界を牽引する両社の能力を結集し、次世代AIインフラストラクチャの革新と拡大を促進します」と述べています。

Anthropic 共同創設者 兼 チーフ・コンピュート・オフィサー トム・ブラウン（Tom Brown）氏は「Anthropicのコンピューティング戦略は、スタックのあらゆるレイヤーを最適化することが重要であり、メモリとストレージはClaudeの学習および推論を効率的に実行する上で欠かせない役割を果たしています。マイクロンとの連携により、Anthropicのワークロードに合わせてこれらのシステムを協働で最適化するとともに、必要な供給を確保できます。Claudeへの需要が拡大する中、これは長期的なコンピューティング基盤の拡張を実現する重要な取り組みです」と述べています。

AIメモリおよびストレージインフラストラクチャ

フロンティアAIモデルには、高性能なメモリおよびストレージインフラストラクチャが不可欠です。今回のコラボレーションの中核は、AIシステムの構築や拡張をより効率的に行うためのメモリおよびストレージ技術での取り組みです。マイクロンのHBM、DRAM、SSDからなる製品ポートフォリオは、AIの学習や推論において、高いパフォーマンス、電力効率の実現、および総所有コスト（TCO）の最適化を支えています。

マイクロンとAnthropicは、さまざまなワークロードにおけるメモリおよびストレージサブシステムの性能やインフラストラクチャ・スタック全体における相互作用を分析します。この取り組みにより、AnthropicのAIインフラストラクチャにおけるメモリおよびストレージのパフォーマンスの向上、エネルギー効率の改善、トークン・エコノミクスの強化が期待されています。

供給合意

マイクロンとAnthropicは、技術面での協業に加え、マイクロンの業界最高水準のデータセンター向け製品ポートフォリオにわたるメモリおよびストレージの供給で合意しました。これによりマイクロンは、Anthropicが今後数年にわたりフロンティアAIの開発・運用基盤を拡大していく中で、その成長を長期的に支援できる体制を構築します。

マイクロンにおけるClaudeの導入

AIの早期導入企業であるマイクロンは、AnthropicのClaudeモデルを導入し、コーディング、エンジニアリング、製造、企業業務全般における高度なエージェント型ユースケースの実現を促進しています。マイクロンが抱える複雑かつ重要な課題に適用することで、生産性向上やイノベーション創出において大きな成果を上げています。AIシステムの性能と自律性がさらに進化する中、マイクロンは設計、開発、運用の各分野において、新たな価値創出につなげていくことを期待しています。

戦略的投資

マイクロンは、技術面での連携および供給合意に加え、AnthropicのシリーズH資金調達ラウンドに戦略的投資を実施しました。これは、次世代AIを支えるインフラストラクチャの発展に向けた両社共通の取り組みを反映したものです。