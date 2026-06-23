minumから新たにヘアケアライン「turlin by minum」が誕生。CUTIE STREETを起用したビジュアルを公開

株式会社yutori

株式会社yutori（本社：東京都世田谷区 / 代表取締役社長：片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社pool（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／以下 pool）が展開するコスメブランド「minum（ミニュム）」は、新たにヘアケアライン

「turlin by minum+（トゥルリン バイ ミニュムプラス）」を発売いたします。

第1弾として、生オイルinシャンプー＆トリートメント「TSUYA MOIST」「TSUYA W」の2ラインを、2026年6月25日（木）以降、全国のドラッグストア・GMSにて順次販売開始。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

洗うたび、水光する髪へ。

「turlin by minum」は、紫外線や乾燥など、日中に受けたダメージで失われがちな髪のツヤに着目したヘアケアラインです。

日本人の髪悩みの本質であるパサつき・乾燥によるツヤ不足に一点集中し、生オイルが髪一本一本を包み込み、光をまとったような“水光ツヤ”を叶えるシャンプー＆トリートメントを展開。



洗うだけで、ヘアオイルなしでも満足できるような仕上がりへ導く処方にこだわりました。

ブランドミューズにCUTIE STREETを起用

「turlin by minum+」のブランドミューズに、アイドルグループ「CUTIE STREET」を起用いたしました。

今回公開するビジュアルでは、「洗うたび、水光する髪へ。」という商品コンセプトのもと、みずみずしくツヤめく髪印象と、水光感のある世界観を表現しています。

発売を記念し、各販売店の初回導入時、対象のシャンプーボトルへ「CUTIE STREETメンバーのランダムお守りカード」を数量限定で付属いたします。

ランダムお守りカードは、対象商品の初回出荷分を中心とした限定特典です。各店の在庫がなくなり次第終了（通常商品への切り替え）となります。

※ランダムお守りカードはシャンプーボトルのみ対象です。

※メンバーはお選びいただけません。

※数量限定のため、店頭・公式オンラインストアともになくなり次第終了となります（Amazon・楽天市場でのご購入は対象外です）。

※一部取り扱いのない店舗もございます。また、店舗によって在庫状況が異なります。

商品ラインナップ

＜TSUYA MOIST＞

turlin by minum TSUYA MOIST うるツヤ シャンプー

turlin by minum TSUYA MOIST うるツヤ トリートメント

乾いた髪に、水光ツヤチャージ。

“生※1オイル※2×水光※3処方”で、とぅるん髪へ導くツヤモイストシャンプー。

１. 3種のオイル※2配合でうるおいツヤケア

オリーブ果実油・カニナバラ果実油・モモ核油の3種のオイル※2を配合。

乾燥やパサつきが気になる髪にうるおいを与え、毛先までしっとりまとまるツヤ髪へ導きます。

※1 みずみずしくピュアな印象を表現した言葉です。

※2 オリーブ果実油、カニナバラ果実油、モモ核油。すべて保湿成分。

２. 水光※3グロウ処方で“とぅるん髪”へ

うるおいを髪全体に行き渡らせ、光をまとったようなツヤ感を演出。

乾燥でツヤ不足になった髪も、なめらかで指通りのよい仕上がりへ整えます。

※3 うるおいによるツヤやかな髪印象のこと。



３. アミノ酸系洗浄成分※4でやさしく洗い上げる

アミノ酸系洗浄成分※4を配合し、髪と頭皮のうるおいを守りながらやさしく洗浄。

毎日の洗髪で乾燥を防ぎ、しっとりまとまりのある髪へ導きます。

※4 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルメチルタウリンNa。すべて洗浄成分。



４. ピオニーブーケの香り

みずみずしい果実の透明感に、ピオニーとローズがふんわり広がる華やかな香り。

ラストはホワイトムスクがやさしく包み込み、上品な余韻を残します。

＜TSUYA W＞

turlin by minum TSUYA W ツヤW シャンプー

turlin by minum TSUYA W ツヤW トリートメント

指通りするん、水光ツヤチャージ。

“Wツヤ成分※3×生※1オイル※2”で、さらとぅる髪へ導くツヤWシャンプー。





１. Wツヤ成分※3配合でさらっとツヤ髪へ

アルギニン・セリンのWツヤ成分※3を配合。

髪にうるおいを与えながら、毛先までなめらかな指通りのよい髪へ導きます。

※1 みずみずしくピュアな印象を表現した言葉です。

※2 オリーブ果実油、カニナバラ果実油、モモ核油。すべて保湿成分。

※3 アルギニン、セリン。すべて保湿成分。

２. 水光※4グロウ処方で“さらとぅる髪”へ

うるおいを髪全体に行き渡らせ、光をまとったようなツヤ感を演出。

重たすぎず軽やかにまとまり、さらっとなめらかな髪印象へ整えます。

※4 うるおいによるツヤやかな髪印象のこと。

３. アミノ酸系洗浄成分※5でやさしく洗い上げる

アミノ酸系洗浄成分※5を配合し、髪と頭皮のうるおいを守りながらやさしく洗浄。

乾燥によるパサつきを防ぎ、毎日使いたくなるさらツヤ髪へ導きます。

※5 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルメチルタウリンNa。すべて洗浄成分。

４. 桃ミルクの香り

みずみずしい桃の甘さに、やわらかなミルクがふんわり溶け合うやさしい香り。

甘すぎずやわらかく広がり、心ほどけるバスタイムを演出します。

商品概要

・turlin by minum+ TSUYA MOIST うるツヤ シャンプー 400ml価格：\1,375（税込）

・turlin by minum+ TSUYA MOIST うるツヤ トリートメント 400g

価格：\1,375（税込）



・turlin by minum+ TSUYA W ツヤW シャンプー 400ml

価格：\1,375（税込）



・turlin by minum+ TSUYA W ツヤW トリートメント 400g

価格：\1,375（税込）



・turlin by minum+ TSUYA MOIST うるツヤ シャンプー 詰め替え 320ml

価格：\990（税込）



・turlin by minum+ TSUYA MOIST うるツヤ トリートメント 詰め替え 320g

価格：\990（税込）



・turlin by minum+ TSUYA W ツヤW シャンプー 詰め替え 320ml

価格：\990（税込）



・turlin by minum+ TSUYA W ツヤW トリートメント 詰め替え 320g

価格：\990（税込）



・turlin by minum+ TSUYA MOIST うるツヤ シャンプー＆トリートメント ワンデー

価格：\132（税込）



・turlin by minum+ TSUYA W ツヤW シャンプー＆トリートメント ワンデー

価格：\132（税込）

イオンをはじめとする全国のドラッグストア・GMS等

※イオンは東北を含む一部エリアを除く

発売日：

2026年6月25日（木）以降、順次発売

楽天、Amazon

発売日：2026年6月26日（金）

公式オンラインショップ

発売日：2026年6月26日（金）19:00～

URL：https://turlin.store/(https://turlin.store/)

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

※ECでの発売日は販売チャネルにより異なる場合がございます。

今後の展開について

「turlin by minum」は、2026年6月の発売以降、秋に向けて順次店舗展開を拡大していく予定です。

minumがこれまで大切にしてきた「品質 × かわいい × 価格」の価値をヘアケア領域にも広げ、毎日のバスタイムが少し楽しみになるようなアイテムをお届けしてまいります。

■ turlin by minum+（トゥルリン バイ ミニュムプラス）

「turlin by minum+」は、コスメブランド「minum」から誕生した、髪のツヤに着目したヘアケアラインです。

minumが大切にしてきた“かわいさ”と“手に取りやすさ”はそのままに、1,000円以上の価格帯で展開する「minum+」シリーズとして、シャンプー＆トリートメントの発売をスタート。

紫外線や乾燥など、日中に受けたダメージによって失われがちな髪のツヤに着目し、パサつき・乾燥によるツヤ不足にアプローチ。髪一本一本をうるおいで包み込み、光をまとったような水光ツヤ髪へ導きます。

ブランドミューズには、アイドルグループ「CUTIE STREET」を起用。毎日のバスタイムをもっと楽しく、もっとかわいく彩りながら、思わず触れたくなるようなツヤ髪を叶えるヘアケアアイテムをお届けします。



minum

X : https://twitter.com/minum_cosme

instagram : https://www.instagram.com/minum_cosme/

turlin by minum+

X：https://x.com/turlin_byminum/

instagram：https://www.instagram.com/turlin_byminum/

■ CUTIE STREET

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。

グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『HTH』『PAMM』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は305万人（2026年4月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年4月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo