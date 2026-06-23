つばめ投資顧問がKindle本『投資の失敗学』を出版

つばめ投資顧問合同会社

つばめ投資顧問合同会社（代表：栫井駿介）は、書籍『投資の失敗学』を、Amazonにて発売しました。Kindle電子書籍およびペーパーバックで提供し、Kindle Unlimitedにも対応しています。

※ペーパーバック版は後日発売予定です。

■ 本書について

著者の栫井は、多くの個人投資家の投資相談に向き合う中で、「うまくいかない人は、驚くほど同じパターンで失敗している」ということに気づきました。

本書は「いかに勝つか」ではなく「いかに負けないか」をテーマに、相談者の事例や著者自身の失敗談を交えながら、その失敗の「型」を全7章にまとめました。

なかなか成果が出ない方、過去の投資判断に「なぜあの時こうしてしまったのか」と感じたことがある方にこそ読んでいただきたい一冊です。

■ 章構成

・第1章 売買判断の失敗

・第2章 感情に振り回される

・第3章 ポートフォリオの失敗

・第4章 自分の軸がない

・第5章 自信過剰と知識不足

・第6章 続けられない・やめてしまう

・第7章 失敗しない投資家の習慣

■ 書籍情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20009/table/35_1_e78d335a17ddf3e2974858b726b8cf35.jpg?v=202606230252 ]■ 今後の展開について

つばめ投資顧問では今後も個人投資家に役立つ様々な書籍を出版してまいります。乞うご期待ください。

■ 著者プロフィール

栫井 駿介（かこい しゅんすけ）／つばめ投資顧問 代表 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト。1986年、鹿児島県生まれ。東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問を設立。大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。著書に『1社15分で本質をつかむ プロの企業分析』（クロスメディア・パブリッシング）、『買った株が急落してます！売った方がいいですか？』（ダイヤモンド社）など多数。

■ 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20009/table/35_2_25dfeb377d21a3ebef96bf729d9ef7a2.jpg?v=202606230252 ]■ 本件に関するお問い合わせ

つばめ投資顧問合同会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://tsubame104.com/お問い合わせ(https://tsubame104.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B)

※メールアドレス・電話番号など、配信時に記載する窓口情報をご指定ください。

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※本書は投資に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、読者ご自身の責任において行ってください。