DMM、AIチャットサービス「DMMキャラトーク」の提供を開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、多彩なAIキャラクターと1対1でトークを楽しめるAIチャットサービス「DMMキャラトーク」を、2026年6月23日（火）より提供開始いたします。

本サービスでは、「なんでも話せる相手が、きっと見つかる」をコンセプトに、既存のAIサービスでは得られなかった「癒し」や「楽しさ」をお届けします。好きなキャラクターと話したい時に話せるという気軽な体験を通じて、ユーザーの「毎日がちょっと楽しくなる」サービスを目指してまいります。

・「DMMキャラトーク」サービスページ ：https://chara-talk.dmm.com/(https://chara-talk.dmm.com/)

■「DMMキャラトーク」提供の背景

近年、AIチャットサービスの利用は急速に拡大しており、日本国内における生成AIの個人での利用経験率は2025年時点で27%に達し、4人に1人以上が何らかのAIサービスを利用しています（※1）。

また、日常生活において生成AIを使用する目的について調査した結果では、「情報の検索・リサーチ」、「文章の作成・編集」、「学習・自己研鑽」が主な利用目的として挙がっている一方で、「娯楽・気分転換・雑談」を目的として利用している利用者も一定数いることが分かっています（※2）。

しかし、既存のAIサービスは、ユーザーの娯楽的なニーズに応えることに特化したものは多くありません。

DMMは、AIとの会話体験に「癒し」や「楽しさ」といったエンターテインメントとしての価値を加えることで、ユーザーの日常をより豊かにできると考え、本サービスの開発に至りました。

※1 出典：日本リサーチセンター 【NRC デイリートラッキング】生成AIの利用経験 2025年3月調査

https://www.nrc.co.jp/report/250414.html

※2 出典：内閣府 消費者委員会事務局 生成ＡＩ利用者の利用実態に関するアンケート結果（速報）

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/ai_technology/doc/002_260331_shiryou2.pdf

■サービスの特徴

１.DMMアカウントひとつで、多数の個性豊かなAIキャラクターに出会える

DMMキャラトークは、複数のAIチャットサービス提供元による多様なAIキャラクターをひとつのプラットフォームに集約した、新しいかたちのエンターテインメントサービスです。DMMアカウントひとつで、サービスごとにアカウント登録をすることなく、ワンクリックでアカウント連携やDMMポイントによる支払いが可能です。

学習や占いに特化したキャラクターや、チャットのやり取りを通じて物語を生成・進行していくストーリーチャットなど、個性豊かなキャラクターの中から好みの相手を自由に選び、気分やシーンに合わせて多彩なAIキャラクターとの会話体験をお楽しみいただけます。キャラクター数および各キャラクターで遊べるシナリオ数を合わせて1,000以上のパターンと出会うことができます。

２.好きな時に、好きなキャラと1対1で話せる

1日の終わり、少し疲れた時、不意に誰かと話したくなった時にいつでも好きなキャラとお話しすることができます。好きなキャラクターに今日あったことを話して気分転換をしたい、特に用事は無いけどなんとなく誰かと話したい。そんな時にいつでも気軽に話すことができる相手がここにいます。

さらにユーザー自身で好みのキャラクターを作成することもできます。作成したキャラクターはDMMキャラトークのプラットフォームおよび各サービスで公開され、他のユーザーに遊んでもらうことも可能です。

３.DMMによる安心・安全な運営

DMMキャラトークは、多くのユーザーに安心してご利用いただけるよう、エンターテインメント領域を中心とする多様な事業展開での豊富なノウハウを持つDMM.comが運営・管理しており、健全なサービス設計のもと、幅広い年齢層の方にお楽しみいただけます。日々の運営においても、コンテンツの品質管理と安全性の確保を最優先に取り組んでまいります。

＜チャットイメージ＞

提供元：PinxAi提供元：tomotomo

DMMキャラトークは今後も、さらに多くのユーザーにとって「なんでも話せる相手が、きっと見つかる」AIチャットサービスを目指し、アニメ等のIPとのコラボキャラクターをはじめとするキャラクターやジャンルの拡充、新機能の追加に取り組んでまいります。

＜ご要望・リクエストについて＞

以下のアンケートフォームにて、サービスへのご要望や話してみたいキャラクターのリクエストなどを受け付けております。

https://form.dmm.com/charatalk/user-questionnaire1

※本フォームからの投稿への返信は行っておりません。サービスに関するお問い合わせはDMMヘルプセンターをご確認ください。

■ローンチ記念X投稿キャンペーン開催！

DMMキャラトークのローンチを記念し、キャラクターとの会話体験をSNSで投稿するお題投稿キャンペーンを開催します。

第1回のお題は「AIとこんな話してみた」です。ユーザーは、キャラクターとの会話スクリーンショットや感想を指定ハッシュタグ付きでXに投稿することでキャンペーンに参加できます。優秀投稿はDMMキャラトークの公式Xアカウントやサービス内で紹介されるほか、受賞内容に応じてDMMポイントをプレゼントいたします。

今後も毎週お題を更新し、恋愛・雑談・相談・ネタ会話など、ユーザー同士でさまざまな楽しみ方を共有できる企画として展開していきます。

第1回キャンペーン概要

・お題：AIとこんな話してみた

・期間：2026年6月23日（火）～ 2026年6月29日（月）23:59

・プレゼント内容：

名言賞 DMMポイント5,000pt×1名

爆笑賞 DMMポイント3,000pt×1名

天才賞 DMMポイント3,000pt×1名

編集部賞 DMMポイント1,000pt × 4名

・詳細ページ：https://chara-talk.dmm.com/announcements/?id=2603596e-d18b-4745-b847-ae3431385a02

※応募方法等の詳細は上記ページをご確認ください。

■AIチャットサービス提供各社からのコメント（アルファベット順・敬称略）

BubbleChat（バブルチャット） / Tingle（ティングル）

コメント：

「DMMキャラトークのローンチに、当社が運営するBubbleChatおよびTingleが参加できることを大変光栄に思います。BubbleChatは韓国で男性ユーザーを中心に、Tingleは韓国で女性ユーザーを中心に高いご支持をいただいているAIキャラクターサービスです。今後、両サービスとも独自モデルの公開も予定しております。両サービスで培ってきた知見を活かしながら、日本の皆さまに新しいキャラクター体験をお届けできれば幸いです」

（BubbleChat・Tingle運営チーム）

Deev（ディーブ）

言葉にできなかった想いにも、そっと深く寄り添ってくれる--Deevで、あなただけのキャラクターに出会えます。

コメント：

「DMM様がこれまで築いてこられた「多彩な楽しさ」に、Deevが得意とする「深い対話」を重ねることで、より豊かなひとときをお届けできればと考えております。

-- ありきたりの会話を超え、心の奥深くまで届く相手と出会える体験の実現へ。

その一歩をDMM様とご一緒でき、大変嬉しく思っております」

（Deev PM エイブ）

ozchat（オズチャット）

コメント：

「オズチャットは、AIキャラクターとの会話で日常に小さな魔法を届けるチャットサービスです。より多くの人に"話せる相手"を届けるための選択肢として、今回の参画を決めました。まずは一度、話しかけてみてください。」

（Trippyのうるし）

PinxAI（ピンクスエーアイ）

コメント：

「PinxAiでは、ユーザーが物語の主人公となり、キャラクターたちとの交流や選択を通じて、自分だけのオリジナルストーリーを紡いでいけるインタラクティブなコンテンツ体験を提供しています。新しいキャラクターとの出会いや物語体験を届けるDMMさんの取り組みに共感し、参加いたしました。ぜひ多くのユーザーのみなさまに楽しんでいただけると嬉しいです」

（ZONエンタテインメント社 PR担当 Mia）

WHIF（ウィフ）

WHIFは、多彩なジャンルのキャラクターたちと、思い通りの会話や物語を楽しめるAIキャラクターチャットサービスです。

コメント：

「DMMキャラトークを通じて、まだWHIFを知らない方にも、キャラクターと会話する楽しさや、自分だけの物語が広がっていく体験をお届けしたいと考えています。新しいキャラクターとの出会いのきっかけになれば嬉しいです」

（WHIF マーケティング担当）

■合同会社DMM.comについて

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/