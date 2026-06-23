EcoVadis評価で上位15%に付与される「シルバーメダル」を獲得、エスプールブルードットグリーン

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「エスプールブルードットグリーン」）は、サステナビリティに関する国際的な評価機関であるEcoVadis社（本社：フランス）の2026年のサステナビリティ評価において、全評価対象企業の上位15%に付与される「シルバーメダル」を獲得しました。

◎EcoVadis評価の意義

EcoVadis社は、世界185カ国、15万社以上を対象にサステナビリティ評価を実施する国際的な評価機関です。評価は、「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野で行われます。企業のサステナビリティへの取り組みを客観的に示す指標の一つとして活用されています。

近年では、グローバル企業を中心に、サプライヤー選定や取引継続の判断材料としてEcoVadis評価を活用する動きが広がっています。そのため、EcoVadisへの対応は、単なる外部評価への回答にとどまらず、自社のサステナビリティ経営を整理し、取引先に対して取り組みを分かりやすく示す機会にもなっています。

◎前年からスコアを伸ばし、シルバーメダルを獲得

エスプールブルードットグリーンは、2025年に62点を記録しブロンズメダルを獲得しました。2026年の評価では、「環境」および「労働と人権」の分野で高い評価を受け、73点とスコアを大きく伸ばし、全体の上位15%に付与される「シルバーメダル」を獲得しました。

今回のシルバーメダル獲得は、当社のサステナビリティ経営体制や取り組みが、国際的な評価基準に照らして一定水準以上であることを示すものです。

◎自社の評価取得で得た知見を、企業支援に活用

当社は2025年11月、サステナビリティに関する経験や豊富な専門知識が評価され、EcoVadis社より認定コンサルティングパートナーに選定されています。今後は、自社のサステナビリティ経営体制を継続的に強化するとともに、評価取得で培った知見を活かし、EcoVadis対応に取り組む企業を支援してまいります。また、各企業が自社の取り組みを適切に整理し、取引先やステークホルダーに対して分かりやすく示せるよう、日本企業のサステナビリティ経営推進に貢献してまいります。

◎エスプールブルードットグリーンの支援

当社は、カーボンニュートラルを目指す企業のパートナーとして、サステナビリティ経営に関する取り組みを幅広く支援しています。累計支援企業数は700社以上にのぼり、主に以下のサービスを提供しています。

- CDP質問書への回答支援- EcoVadisをはじめとする各種ESG評価機関への対応支援- 温室効果ガス（GHG）排出量の算定- TCFD・TNFDなどサステナビリティ関連情報の開示支援- カーボン・クレジットの創出および活用- サプライチェーン全体における脱炭素支援- 企業情報に関する動画制作支援- サステナビリティ研修動画プラットフォームの提供

特にEcoVadisにおいては、製造業、物流業、IT業界、電気・ガス業など、幅広い業界・企業規模の対応を支援してきました。

今後も、これまでの実績と、自社での評価取得を通じて得た知見を活かし、各企業の状況や課題に応じた最適な支援を提供してまいります。EcoVadis受審にご不安やご質問がある際は、どうぞお気軽にご相談ください。

▼問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/ (https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/)

▼会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月