富士急グループ創立100周年を機に『XR年間プロジェクト』を、株式会社HIKKYと共同で始動！

富士急行株式会社

富士急行株式会社（山梨県富士吉田市）は、今年創立100周年を迎えることを機に、株式会社HIKKY（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役CEO：舟越靖、以下HIKKY）とタッグを組み、『XR年間プロジェクト』を企画・開発し、共同で展開いたします。なお、本プロジェクトの第1弾として、2026年7月11日（土）～26日（日）の期間、HIKKYが主催する世界最大のメタバースイベント「バーチャルマーケット2026 Summer」に、富士急ハイランドが初出展いたします。

今年創立100周年を迎える富士急グループは、次の100年に向けた顧客生涯価値を最大化する新たな挑戦として、XR（クロスリアリティ）を活用した年間のプロジェクトを掲げ、これまで当社が提供してきたリアルな体験価値に加え、HIKKYが長年培ってきたVRやARといったXRを活用した新たな発信や、バーチャルコミュニティとの連動を通じて、新規顧客との接点づくりおよび長期的なファンコミュニティの醸成を目指します。

本出展の目玉となるのが、世界初※の叫べば叫ぶほど声で加速するVRコースター『超FUJIYAMA！』です。360°カメラで撮影した主観映像をベースに、HIKKY開発の音声連動システムにより、体験者の叫び声（声量）に応じてコースターのスピードが上昇し、現実の最大4倍（約520km/h）のFUJIYAMAを体験いただけます。VRだからこそ味わえる、最恐の速度とスリルをお楽しみください。その他にも、水流アトラクション「ナガシマスカ」に、バーチャルならではのクイズ要素や演出を加えた『スゴクナガシマスカ』や、バーチャルを通じて、ユーザーの皆様と富士急ハイランドを繋ぐ『富士急ハイランドバーチャルコミュニティ』の発足など、様々な施策を展開いたします。

富士急行とHIKKYは、今後もXRならではの体験価値を活かした様々な施策を展開予定です。今後の取り組みについては、随時情報をお届けしてまいります。

※HIKKY調べ：2026年2月～6月時点におけるWeb検索結果において

バーチャルマーケット（Vket）とは

株式会社HIKKYが主催する、世界最大級のメタバースイベントで、仮想空間上に設けられた会場（VRChat内特設ワールド）を通じて、企業やクリエイターが商品や体験コンテンツを発信できるイベントです。来場者はVR機器やパソコンから自由にアクセスし、アバターとして会場内を回遊しながら、各種展示・体験・交流を楽しむことができます。開催期間中は24時間いつでも参加可能で、世界中から無料で来場できる点も大きな特長です。近年はVRとリアルを連動させた展開も行われており、バーチャル空間を起点とした新たなコミュニケーションやマーケティングの場として注目を集めています。

バーチャルマーケット2026 Summer

●「バーチャルマーケット2026 Summer」概要

主催：株式会社HIKKY

会期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

公式SNS：

公式X :https://x.com/Virtual_Market_公式YouTube :https://www.youtube.com/c/vketchannel公式Instagram :https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindows PCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

https://discord.com/invite/6xprPV95cm

富士急ハイランド出展内容

●世界初※！叫べば叫ぶほど声で加速するVRジェットコースター『超FUJIYAMA！』

今年7月に開業30周年を迎える富士急ハイランドのキング・オブ・コースター「FUJIYAMA」が、バーチャル仕様になってVketに登場！実際のFUJIYAMAに乗って撮影した360°実写映像を活用し、現実さながらの絶景とスリルを完全再現しました。本コースター最大の特長は、世界初※となる“体験者の叫び声（声量）に応じて加速する”HIKKY開発の音声連動システムです。落下地点などの特定のポイントで思い切り叫ぶと、声量に合わせてスピードメーターが上昇し、現実のFUJIYAMAの最大4倍（約 520km/h）のスピードまで一気に加速！VRだからこそ味わえる絶叫と興奮をお楽しみいただけます。さらに、ライド中の絶叫シーンを自動撮影する機能も搭載。乗車後のブース内に記念写真が表示され、SNSでもシェアできるマルチアングルの映え写真をお持ち帰りいただけます。

※HIKKY調べ：2026年2月～6月時点におけるWeb検索結果において

超FUJIYAMA！※イメージ●富士急ハイランドの意外な魅力を発見！涼感VRクイズライド『スゴクナガシマスカ』

大人気ウォーターアトラクション「ナガシマスカ」が、バーチャルならではのクイズ要素や遊び心あふれる演出を加えた『スゴクナガシマスカ』として登場！実際のナガシマスカにも存在する"黄金の夫婦招き猫"が鎮座する巨大プールを舞台に、最大4人の仲間と一緒に激流の水路を進みます。コース上では、富士急ハイランドの豆知識を学べる体感型二択クイズが次々と出題され、仲間と協力して解答に挑戦！水しぶきやミストを全身に浴びる演出で、アトラクションを楽しみながら涼しさも感じることができます。最終問題では、巨大招き猫が豹変して、あっと驚くサプライズ展開が？！富士急ハイランドの知られざる魅力を、"涼"を感じながら楽しく学んでいただけます。

スゴクナガシマスカ●“富士急ハイランド バーチャルコミュニティ”を発足！

ユーザーの皆様と中長期的かつ双方向の関係を築き、次世代のエンターテインメントを共創していくことを目指し、“富士急ハイランド バーチャルコミュニティ”を発足します。本プロジェクトの今後の施策において、コミュニティメンバーの皆様から寄せられた意見やアイデアを積極的に取り入れ、実際の企画へと反映するなど、バーチャルとリアルの垣根を越えて富士急ハイランドを遊び尽くす、新たなファンコミュニティの構築に取り組みます。

まずは今回のバーチャルマーケット出展を機に、有名VRChatコミュニティの「Ephemeral」「LuminouSplash」「御領主後援会」「サキュバス酒場LILITH」「どりーむぷらねっと」「マジぎゃる学園」が“富士急バーチャルアンバサダー”として参加します。

バーチャルマーケット期間中、ブース内でのステージイベントなどを通じて来場者との接点を生み出しながら新メンバーを募集するとともに、参加者同士の交流や企画参加の促進など、コミュニティ全体の盛り上がりを牽引していきます。

富士急バーチャルアンバサダー

株式会社HIKKYについて

株式会社HIKKYは『遊ぼう！次元を超えて』をミッションに、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「VketReal」の企画運営を主軸に、『バーチャル↔リアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO：舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz

会社概要

社名：富士急行株式会社

代表者：堀内 光一郎

設立：1926年9月18日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号

事業内容：

[1]レジャー・サービス業

[2]運輸業

[3]不動産業

公式ＨＰ：https://www.fujikyu.co.jp/