TVアニメ「不運からの最強男」2027年放送決定！イメージソングは千葉翔也「ラックアウト」

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）が発行する異世界ファンタジーコミック誌「comicグラスト」の大ヒットシリーズ『不運からの最強男』が、2027年にTVアニメ放送されることが決定し、同時にティザービジュアルも解禁となりました。さらに、声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也さんの新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定！夏公開予定のイメージPVに使用されます。2027年の放送開始に向け盛り上がりを見せる本作に、ぜひご注目ください。

◆『不運からの最強男』特設サイト https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime(https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime)

■イントロダクション

立ち向かえ--

〈不運〉な人生の果てに、規格外の才能を持った〈幸運者〉として、異世界に転生したジークベルト。

温かな家族に囲まれ、幸せな日々を過ごしていたが……

「強くなる、もう誰も失わないように--」

最強少年の異世界成長ファンタジー、ここに開幕！

千葉翔也「ラックアウト」がイメージソングに決定！コメントも到着

声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也さんの新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定！夏公開予定のイメージPVに使用されます。千葉さん自身が作詞も担当した楽曲が、本作にどんな彩りを添えてくれるのかにもご期待ください。

▼コメント

イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました。「運がない」「恵まれていない」と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！

作品情報

(C)フクフク・中林ずん・スターツ出版／「不運からの最強男」製作委員会

■タイトル

「不運からの最強男」

■スタッフ

原作：「不運からの最強男」（スターツ出版「comicグラスト」連載）

作者：フクフク 作画：中林ずん

監督：池田重隆

シリーズ構成・脚本：水月 秋

キャラクターデザイン：原 由美子・長田雄樹

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ

■イメージソング

「ラックアウト」千葉翔也

■公式サイト

https://fuunsaikyo.asmik-ace.co.jp

■公式X

https://x.com/fuunsaikyo #不運からの最強男

■著作権表記

(C)フクフク・中林ずん・スターツ出版／「不運からの最強男」製作委員会

■放送情報

2027年放送予定！

原作情報

『不運からの最強男』

（スターツ出版「comicグラスト」連載）

作者：フクフク 作画：中林ずん

ISBN/978-4-8137-6099-3

715円（税込）

特設サイトはこちら :https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime

◆アニメに関するお問い合わせ先：

アスミック・エース株式会社 マーケティング本部 宣伝部 長友 NagatomoN@jupiter.jcom.co.jp

岡田 OkadaKa@jupiter.jcom.co.jp 出田 IdetaK@jupiter.jcom.co.jp

◆原作に関するお問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2188-edc8b5fe6d84726dc2c5888589131073.pdf