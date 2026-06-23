TVアニメ「不運からの最強男」2027年放送決定！イメージソングは千葉翔也「ラックアウト」
スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）が発行する異世界ファンタジーコミック誌「comicグラスト」の大ヒットシリーズ『不運からの最強男』が、2027年にTVアニメ放送されることが決定し、同時にティザービジュアルも解禁となりました。さらに、声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也さんの新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定！夏公開予定のイメージPVに使用されます。2027年の放送開始に向け盛り上がりを見せる本作に、ぜひご注目ください。
◆『不運からの最強男』特設サイト https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime(https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime)
■イントロダクション
立ち向かえ--
〈不運〉な人生の果てに、規格外の才能を持った〈幸運者〉として、異世界に転生したジークベルト。
温かな家族に囲まれ、幸せな日々を過ごしていたが……
「強くなる、もう誰も失わないように--」
最強少年の異世界成長ファンタジー、ここに開幕！
千葉翔也「ラックアウト」がイメージソングに決定！コメントも到着
声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也さんの新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定！夏公開予定のイメージPVに使用されます。千葉さん自身が作詞も担当した楽曲が、本作にどんな彩りを添えてくれるのかにもご期待ください。
▼コメント
イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました。「運がない」「恵まれていない」と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！
作品情報
(C)フクフク・中林ずん・スターツ出版／「不運からの最強男」製作委員会
■タイトル
「不運からの最強男」
■スタッフ
原作：「不運からの最強男」（スターツ出版「comicグラスト」連載）
作者：フクフク 作画：中林ずん
監督：池田重隆
シリーズ構成・脚本：水月 秋
キャラクターデザイン：原 由美子・長田雄樹
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
■イメージソング
「ラックアウト」千葉翔也
■公式サイト
https://fuunsaikyo.asmik-ace.co.jp
■公式X
https://x.com/fuunsaikyo #不運からの最強男
■著作権表記
(C)フクフク・中林ずん・スターツ出版／「不運からの最強男」製作委員会
■放送情報
2027年放送予定！
原作情報
『不運からの最強男』
（スターツ出版「comicグラスト」連載）
作者：フクフク 作画：中林ずん
ISBN/978-4-8137-6099-3
715円（税込）
特設サイトはこちら :
https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime
◆アニメに関するお問い合わせ先：
アスミック・エース株式会社 マーケティング本部 宣伝部 長友 NagatomoN@jupiter.jcom.co.jp
岡田 OkadaKa@jupiter.jcom.co.jp 出田 IdetaK@jupiter.jcom.co.jp
◆原作に関するお問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d607-2188-edc8b5fe6d84726dc2c5888589131073.pdf