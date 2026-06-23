TENTIALの『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマが『Pokemon Sleep』とコラボレーション！7月1日(水)販売開始

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、7月1日（水）より累計販売200万セット※を突破した『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマ含む全9アイテムを、『Pokemon Sleep』とのコラボレーション製品として販売開始いたします。

コンセプトは「僕らは いい眠りでつながっている。」

ポケモンたちも人間たちも、いい眠りでつながっていること、また眠ることで疲労回復することの重要性を伝えます。

今回コラボレーションするのは、速乾性に優れ、さらっとした着心地が特徴の「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」をはじめ、「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」の全3種類、9アイテム。

カビゴンやピカチュウ、プリン、メタモン、イーブイといったポケモンの寝顔のデザインと眠りに寄り添った落ち着いたカラーをアイテムごとに配色し、眠るたびに『Pokemon Sleep』の世界観に包まれる特別なアイテムです。『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマ上下セットをご購入いただいた方には、ポケモンデザインのボックスが付属します。

コラボレーションの背景

睡眠を後回しにしがちな現代において、テンシャルは、眠る時間こそが翌日の自分をつくる大切なコンディショニングの時間だと考えています。そしてこの度、睡眠をより身近に楽しい時間となるよう、「朝起きることが楽しみになる」睡眠体験を届けてきた睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』との、寝ることが待ち遠しくなるような特別なコラボレーションアイテムをお届けします。睡眠を整えることを"特別なこと"から"日常の当たり前”とし、眠るたびにコンディションが整い、前向きに朝を迎えられる毎日を届けたい。良い眠りでつながる毎日への想いが、今回のコラボレーションの出発点です。

テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、誰もが自分らしく挑戦し、ポテンシャルを発揮できる社会の実現を目指しています。人のポテンシャルは能力を有することに加えて、コンディションが整っていることが重要だと考えています。しかし、コンディションを整えることは、まだ特別なことと捉えられがちです。そのためテンシャルは、あらゆる生活シーンをコンディショニング視点で再設計し、科学的根拠やR&Dに基づいた製品を通じて、コンディションを整えることを"日常の当たり前"にしていきます。

※200万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（400万枚販売実績）、累計販売数は2025年12月時点

※テンシャルでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」と定義しています

コラボ製品概要

こだわりポイント

１.眠りに寄り添った落ち着いたカラーをアイテムごとに配色

２.襟元の内側にはフルカラーのポケモンのワンポイント

３.表面上には、心地よい眠りを象徴するポケモンとZZZモチーフデザイン

４.アイマスクは持ち運び時も楽しくなるアイコニックな耳つきケースが付属

５.パジャマ用のポケモンデザインボックスは、ギフトや購入後の収納ケースとして使うのにもおすすめ

※『Pokemon Sleep』デザインのパジャマ（BAKUNE Pajamas Dry/BAKUNE Dry）をご購入の方に同柄のポケモンデザインボックスをお渡しします。

※アイマスクは対象外となります。※パジャマ１セットにつき、ボックス１点のお渡しとなります。

【概要】

・販売開始日：2026年7月1日（水）～なくなり次第終了

・販売場所：TENTIAL公式オンラインストア / TENTIALオフィシャルストア※1 / 空港免税店※2

※1 店舗は、仙台パルコ、虎ノ門ヒルズ、丸の内、池袋パルコ、横浜みなとみらい、クオーツ心斎橋、福岡天神での展開となります。展開店舗では今回のコラボレーションの世界観を表現する特別売場演出を行います。

※2 空港免税店は羽田空港 第2ターミナル TIATDUTY FREE SOUVENIR／羽田空港 第3ターミナル TIAT DUTY FREE SHOP SOUTH LIQOUR & TOBACCO／成田空港 第1ターミナル ANA DUTY & TAX FREE SHOPの展開となります。（2026年7月2日（木）より展開）

【TENTIAL公式ECサイト】https://tential.jp/lp/pokemon-sleep-collaboration

注意事項

・おひとり様1アイテム1色につき2点までの販売とさせて頂きます。

・返品・交換は承れません。（不良品を除く）ご購入前にサイズ・仕様をご確認ください。

・店舗でのお取り置きはできません。

BAKUNE Dry

一般医療機器

【製品仕様】

製品名：BAKUNE Dry(『Pokemon Sleep』) 上下セット_半袖Tシャツ・ショートパンツ

カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）/ ピンク（プリン）

/ パープル（メタモン） / ブラウン（イーブイ）

サイズ：XS～2XL（UNISEX）

価格：26,400円（税込）

BAKUNE Pajamas Dry

一般医療機器

【製品仕様】

製品名：BAKUNE Pajamas Dry(『Pokemon Sleep』) 上下セット_長袖シャツ・ロングパンツ

カラー：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）

サイズ：XS～2XL（UNISEX）

価格：28,820円（税込）

BAKUNE アイマスク

【製品仕様】

製品名：BAKUNE アイマスク(『Pokemon Sleep』)

カラー：ブルー（カビゴン）/イエロー（ピカチュウ）

価格：4,950円（税込）

『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマの特徴

極小セラミック粉末を練り込んだ特殊機能繊維「SELFLAME(R)」が身体から発せられる遠赤外線を吸収して肌へと輻射することで血行を促進。筋肉のコリ等の改善や疲労を回復。さらに、「BAKUNE Motion Design(R)︎」を採用し、肩や腕回りの形状を工夫することで寝返りをサポート。毎日の健康に重要な睡眠環境をサポートします。

『Pokemon Sleep』とは

『Pokemon Sleep』は、スマートフォンを置くだけで、睡眠を計測・記録するゲームアプリです。冒険の舞台は、食べることや寝ることが大好きなカビゴンのいる小さな島。ここでポケモンの寝顔を研究しているネロリ博士に協力してポケモンの寝顔を集め「ポケモン寝顔図鑑」の完成を目指します。

【公式サイト】https://www.pokemonsleep.net/

(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/378_1_85287f5acd497a6a8301a91aa24472e3.jpg?v=202606230252 ]