FastLabel、 株式会社東京流通センターを拠点とする、平和島自動運転協議会へ参画

FastLabel株式会社

Data-centric AI開発に必要なデータ収集・生成からアノテーション、モデル開発、DataOps構築までの全工程を支援するFastLabel株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木健史、以下、FastLabel）は、株式会社東京流通センター（本社：東京都大田区、代表取締役社長：有森 鉄治、以下、TRC）を拠点とする、平和島自動運転協議会（以下、本協議会）へ参画したことをお知らせします。

第六次参画となる今回は、物流システム企業、モビリティ運行管理事業者、鉄道事業者、研究機関など多様な14団体が新たに加わり、本協議会の参画団体数は計50団体となりました。

【参画の背景】

現在、物流業界においては深刻化する人手不足や配送需要の拡大を背景に、自動運転技術や物流領域におけるフィジカルAIの社会実装への期待が一層高まっています。

当社は、自動運転開発に不可欠な学習データの収集・アノテーション・データパイプライン構築を一気通貫で支援してきました。今回の参画を通じて、参画企業の皆様と連携しながら、信頼できる自動運転技術を高品質なデータから下支えし、日本の自動運転技術のさらなる発展に取り組んでまいります。

【本協議会について】

本協議会は、TRC構内を実証フィールドとして、自動運転技術の社会実装を目指す企業・行政・研究機関が連携するプラットフォームです。TRC構内では自動運転技術に関する実証実験を随時実施しており、会員同士が協調領域において連携しながらオープン・イノベーションを推進することに加え、実証実験の場を活用した個社毎の技術開発を通じて、自動運転業界の発展と物流業界が抱える社会課題の解決を目指しています。

【FastLabelについて】

FastLabelは、Data-centric AI開発を支えるデータ基盤の構築に取り組み、データ収集・生成からアノテーション、モデル開発、DataOps構築までを一気通貫で支援しています。近年はロボティクスを含むフィジカルAI領域にも注力し、ロボット基盤モデルおよびVLAモデル開発を支えるデータパイプラインの構築を推進しています。

社名：FastLabel

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階

代表：代表取締役社長 鈴木健史

事業内容：Data-centric AI開発を支援するプロフェッショナルサービスとプロダクトの提供

URL： https://fastlabel.ai/service/robotics

【本プレスリリースに関するメディアの方からのお問い合わせ】

FastLabel株式会社 コーポレート本部

pr@fastlabel.ai