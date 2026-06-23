2026年10月Texas 3000とCLUB QUATTROによる『ROUND HORSE MATSURI』が東京・大阪で開催決定!! 第一弾解禁でZAZEN BOYSとの共演を発表!!!

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は同社が運営するベニュー「CLUB QUATTRO」と新世代異形オルタナティブロックバンド「Texas 3000」による『ROUND HORSE MATSURI』を2026年10月17日(土)に東京・渋谷クラブクアトロ、2026年10月30日(金)に大阪・梅田クラブクアトロで開催します。

CLUB QUATTROとTexas 3000は2025年から『WEIRD DREAMS』といったTexas 3000の予測できない神出鬼没さやただ自由であることを祝福し、音楽を体感するイベントを一緒に開催してきました。今回は『ROUND HORSE MATSURI』という今までのクレイジー・ノージャンル・ハチャメチャパーティーとは少し違うシンプルに心にブッ刺さるロックイベントを目指します。

第一弾速報では、様々な音楽性を包摂し、矛盾・無秩序・支離滅裂さをはらみながらどんどん分厚くなっていく「Texas 3000」の東京・渋谷、大阪・梅田の出演に加え、焦燥感と得も言われぬ寂しさを心にブッ刺す詩と演奏で炸裂させる「ZAZEN BOYS」が大阪・梅田公演で共演することがアナウンスされました。東京・渋谷公演はさらなる出演者を予定しています。

超おトクな超早割・早割含むチケットは2026年6月26日(金)12:00より先着にて受付開始。枚数限定につき、ぜひお見逃しなく。

公演詳細

◆公演名

Texas 3000 and CLUB QUATTRO present 『ROUND HORSE MATSURI』

◆公演日/会場/出演者

2026年10月17日(土) 東京・渋谷クラブクアトロ （〒150-0042 渋谷区宇田川町 32-13 4F）

Texas 3000 ＋MORE

2026年10月30日(金) 大阪・梅田クラブクアトロ （〒530-0051 大阪市北区太融寺町８－１７ プラザ梅田 10F）

Texas 3000 / ZAZEN BOYS

◆チケット詳細 (渋谷・梅田共通)

料金 - ADV|前売：\4,500 ・ U-25/学割：\3,000 ・ 早割：\3,000 ・ 超早割：\2,500

（税込/全自由/整理番号付/ドリンク代別）

◇先行先着受付：6/26(金) 12:00 ～ 7/5(日) 23:59

◇一般先着受付：7/7(火) 17:00 ～ 公演前日23:59

※未就学児童入場不可、小学生以上要チケット/電子のみ取扱/お一人様4枚まで

※U-25/学割チケットは公演当日時点で25歳以下もしくは学生のお客様が対象です。

※ID/身分証は右記いずれかのもの（学生証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)身分証確認ができない場合、当日チケット差額分を現金でお支払いいただきます。

◆お問い合わせ

CLUB QUATTRO : info-quattro@parco.jp

◆クレジット

Organized by Texas 3000 / CLUB QUATTRO

◆公演HP

TICKETS：https://eplus.jp/texas3000/

渋谷：https://www.club-quattro.com/shibuya/schedule/detail/?cd=018482

梅田：https://www.club-quattro.com/umeda/schedule/detail/?cd=018493

Artist Biography

◆Texas 3000

Texas 3000 は「矛盾」に満ちた存在である。

幡ヶ谷 FORESTLIMIT でのパーティ “K/A/T/O MASSACRE” にて Jojo(Gt/Vo) と崎山(Dr) が出会い結成。2023年 1stアルバム『tx3k』リリースと同時に kirin(Ba) が加入、2025年に新EP『Weird Dreams』をリリース。2026年より、伝説的オルタナティブバンド「Z」の魚頭圭（現FIXED）がサポートギターとして参加し、4人編成でのライブを展開している。

シリアスなのかふざけているのかわからない支離滅裂で無秩序を表現するかのようなサウンドとリリック。ポップでありながら、どこか掴みどころのないキャラクターと謎の虚無感が同居した佇まい。4人編成となったことでサウンドはさらに分厚くスケールアップし、はちゃめちゃなクラブバンドとしての衝動を残しながら、圧倒的な音像を鳴らす新世代の異形オルタナティブロックバンドへと進化を続けている。

◆ZAZEN BOYS

向井秀徳 (Vocal,Guitar,Key)

松下敦 (Drums)

吉兼聡 (Guitar)

ミヤ (Bass)

元NUMBER GIRLの向井秀徳が中心となり、2003年結成。

MATSURI STUDIOを拠点に、国内外でのライブ活動、作品制作を行っている。

2024年ZAZEN BOYS 12年ぶりの6thアルバム『らんど』をリリース。今作品はミュージック・マガジン「ベストアルバム2024 ロック(日本)部門」にて1位に選出された。

【公式HP】https://mukaishutoku.com/zazenboys.html

【X】https://twitter.com/MatsuriStudio

【Instagram】https://www.instagram.com/matsuristudio/

【YouTube】https://www.youtube.com/@matsuristudio

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About CLUB QUATTRO

クラブクアトロは1988年6月28日、東京・渋谷に初めてオープンしました。

ちなみにクアトロ＝QUATTROとは、イタリア語で数字の「4」のこと。

渋谷パルコのPART1、PART2、PART3に続く4館目のビル＝クアトロの最上階に位置するライブハウスとして、渋谷クラブクアトロが誕生したのです。以後、1989年6月に名古屋、1991年5月に大阪・心斎橋、2001年12月に広島にオープンし、東名阪広・4大都市で運営する唯一のライブハウスとなりました。（心斎橋クラブクアトロは2011年9月30日に閉店。2012年4月に梅田クラブクアトロとして再オープンしました。）

当初よりクラブクアトロは一貫して良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外にこだわらずお届けし続け、「いい音楽」「いいライブ」をクラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに定着させたと言っていいでしょう。

また、国内外を問わず新人アーティストの登竜門としても名高く、クアトロがいち早く紹介して、後により大きなステージにステップアップしていったアーティストも数多くいます。

例えば、J-POPでは、フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラヴをはじめとする”渋谷系”と呼ばれたアーティストから、エレファントカシマシ、ミッシェルガン・エレファント、東京スカパラダイスオーケストラ、真心ブラザーズ、ハイ・スタンダード、くるり、クレイジーケンバンド・・・・どのアーティストもクアトロをホームグラウンドとして成長してきました。そして現在でもクアトロは多くの国内バンド/アーティストが一つの目標にするランドマーク的な存在なのです。

海外アーティストでは、シャーデーやホール&オーツ、レニー・クラヴィッツ、アラニス・モリセットなどビッグ・ネームのクラブ・ギグから、ニルヴァーナ、オアシス、プライマル・スクリーム、ビヨーク、スマッシング・パンプキンズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ソニック・ユース、ビースティ・ボーイズ、ノラ・ジョーンズなどなど現在では信じられないアーティスト達のライブをいち早く日本に紹介したのもクアトロでした。

今後もクアトロは様々な形で都市生活者に対し音楽を核としたライフスタイルを提案し続けていきます。

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