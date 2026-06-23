＜TOKYO FM新番組＞岸谷蘭丸が等身大でリスナーに向き合う新番組がスタート！『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2026年7月4日（土）より、新番組『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』（土曜24時00分～24時30分）をスタートします。Z世代の論客として注目される岸谷蘭丸が、リスナーの日常の些細なモヤモヤや割り切れない感情に等身大で寄り添います。

本番組は、独自の視点で発信する姿が注目される教育事業家の岸谷蘭丸の初となるレギュラーラジオ番組です。テレビやWEB 番組ではその鋭い意見がたびたび話題となる彼ですが、本番組では正論のアドバイスや“論破”は一切なし。リスナーが抱える日常のちょっとしたモヤモヤや割り切れない感情に、等身大で向き合います。

また、番組には各界から多彩なゲストも登場予定です。

初回は蘭丸本人のお悩み”誕生日会を自分で主催するか否か”をテーマにトーク。羨ましくはあるが気恥ずかしさで開催できないモヤモヤを話していたが、最後にはまさかのオチも...。

日常の些細なモヤモヤや割り切れない感情...。そんな「丸くおさまらない」「丸くおさめられない」話を持ち寄って、("おさめたり"、時には"おさめられなかったり" ）土曜の夜にあーだこーだ話していきます。

番組は毎週土曜日 24:00～放送、初回は7月4 日（土）24時00分から。どうぞお楽しみに。

【放送概要】

◆タイトル：『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』

◆放送日時： 毎週土曜日24:00～24:30

◆放送局： TOKYO FM

◆出演： 岸谷蘭丸

◆提供： アサヒ飲料

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/maruku/

◆番組Xアカウント： @maruku_TFM

◆番組Instagramアカウント： maruku_tfm