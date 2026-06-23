「おでかけ子ザメ展」展示みどころ内容を大公開。花澤香菜さん、潘めぐみさん、久野美咲さんのメッセージが到着。 グッズ情報も一挙公開！

展示内容を公開！

株式会社KADOKAWA「おでかけ子ザメ展」メインビジュアル

展示の見どころを大公開！

作者・ペンギンボックスさんによる

展示仕様に描き下ろされたオリジナルイラストで会場を余すところなく装飾。

『おでかけ子ザメ』の世界をたっぷり楽しめる内容をお届けします。

是非、本展に遊びに来てくださいね♪

■見どころ

１.子ザメちゃんとおでかけ！わくわく町めぐり

子ザメちゃんがこれまでにおでかけした、個性豊かな町々の世界観を体感できるメインエリアです。

エピソードや映像の展示、キャラクター紹介で子ザメちゃんのおでかけを一緒に振り返りましょう。

更に、作者・ペンギンボックスさんより展示仕様に描き下ろされたイラストで会場内を装飾！

ここでしか見られない特別なイラストの数々をお見逃しなく。

※画像はイメージです

２.癒やしのフォトスポット&体験型展示

会場内エントランスでは、子ザメちゃんが立像の姿でお出迎え！

また、思わず触りたくなるうさめちゃんの巨大もふもふパネルが設置されるほか、

お気に入りのぬいぐるみを置いて撮影が楽しめる「ぬい撮りコーナー」も登場。

さらに、「夜魚町」のエリアでは、きつねちゃんの神社で実際におみくじを引いて楽しめるスポットも。

まるで作品の世界に飛び込んだようなワクワクを体感できます。

※画像はイメージです

３.『おでかけ子ザメ』創作の裏側を覗いてみよう

『おでかけ子ザメ』の世界は、どのようにして生まれてきたのでしょうか。

作者・ペンギンボックス先生の貴重な資料やドローイング映像を展示。

また、「子ザメのつくりかた」のコーナーでは『おでかけ子ザメ』の書籍やアニメができるまでの裏側に迫ります。

こだわりがたっぷり詰まった、貴重な制作風景を是非会場でご覧ください。

展覧会限定！特別ボイス

※画像はイメージです

アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2より、

子ザメちゃん、あんこうちゃん、うさめちゃんによる録り下ろしボイスが会場内で流れます。

子ザメちゃんたちが会場内をおでかけしている様子が聞こえてくるかも…！？

耳を澄ませながら本展をお楽しみください♪

展覧会限定ボイス

花澤香菜さん、潘めぐみさん、久野美咲さんより、お祝いコメントが到着！

展覧会の開催を記念して、

花澤香菜さん、潘めぐみさん、久野美咲さんからお祝いコメントをいただきました

子ザメちゃん役 花澤香菜さん■子ザメちゃん役 花澤香菜さん

「おでかけ子ザメ展」開催おめでとうございます！！！

『おでかけ子ザメ』の世界に没入できるだけではなく、制作の裏側まで見られちゃう

この展示は、ファンの方必見の内容になっていると思います！

そしてグッズ売り場では、私、散財する未来が見える…笑

皆様ぜひ、子ザメちゃん達に会いに来てくださいね♪

あんこうちゃん役 潘めぐみさん■あんこうちゃん役 潘めぐみさん

誕生5周年を迎えた『おでかけ子ザメ』原作初の展示会、開催おめでとうございます！！子ザメちゃんたちを見ていると、おでかけした気持ちになれるし、

おでかけしたい気持ちにもなる。

皆さん、この機会に、子ザメちゃんたちに会うべく、おでかけしちゃいましょう！！

そして、お祝いしましょう！！5周年を！！

うさめちゃん役 久野美咲さん■うさめちゃん役 久野美咲さん

『おでかけ子ザメ』展示会開催、おめでとうございます！

どんな子ザメちゃん達に出逢えるのか、私もとても楽しみです。

きっと、温かくて穏やかな、優しい気持ちになれるのだろうなと思います。

ご来場いただく皆さんが、子ザメちゃんのおでかけを一緒に楽しめるような、

素敵な時間を過ごせますように♪

あんこうちゃん・うさめちゃんのティザービジュアルも初公開

さらに、ペンギンボックスさんより新規描き下ろしイラストを使用した展覧会ティザービジュアルの

あんこうちゃんverとうさめちゃんverをいただきました！

あんこうちゃんver うさめちゃんver

展覧会オリジナルグッズ ラインナップ大公開！

ティザービジュアル あんこうちゃんティザービジュアル うさめちゃん

本展覧会限定のオリジナルグッズを大公開！

ペンギンボックスさんによる描き下ろしイラストを使用したグッズなど

多彩なラインナップをご用意しております。

さらに、むにゅぐるみマスコットのあんこうちゃん、うさめちゃんの受注も決定！

ここだけのラインナップを是非ゲットしてくださいね♪

購入特典：オリジナルミニ缶バッジ【全17種】

展覧会オリジナルグッズ一覧

グッズのご購入金額5,000円（税込）毎に、オリジナルミニ缶バッジ【全17種】をランダムで1つプレゼント！

本展描き下ろしイラストなど、様々な特別イラストを使用。

牛乳瓶の蓋をモチーフにしたレトロなデザインです♪

購入特典：オリジナルミニ缶バッジ【全17種】

配布条件：1会計税込 5,000円ご購入毎に、ランダムで1個プレゼント

※絵柄はお選びいただけません。

※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。

※配布予定枚数に達し次第、予告なく配布終了となります。

※別会計のレシートの合算はできません。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります。

イベント期間中、コラボカフェが開催決定！

期間中、松屋銀座8階「ＭＧカフェ」にて、

『おでかけ子ザメ』をモチーフにしたオリジナルメニューが楽しめる

コラボカフェの開催が決定いたしました！

ここでしか手に入らない、展覧会描き下ろしイラストを使用したノベルティもプレゼント予定です。

メニューの詳細は後日公開予定。続報をお楽しみに♪

開催期間：2026年7月22日(水)～8月11日(火・祝)

営業時間：各日11：00-22：00（ラストオーダー 21：00）

開催場所：松屋銀座8階 レストランシティ MGカフェ（〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1）

おでかけ子ザメ展 おもてなSEAツアー

『おでかけ子ザメ』5周年を記念し、シリーズ初の展覧会が開催決定！

子ザメちゃんの世界を再現した立体造形をはじめ、

作者のペンギンボックスさんによる貴重な設定資料や制作風景などを余すところなく公開。

展覧会ショップコーナーではイベントオリジナルグッズも販売予定です。

ドキドキでワクワクな世界へ、子ザメちゃんと一緒におでかけしよう！

開催概要

■会期

2026年7月22日(水)～8月11日（火・祝）

■会場

松屋銀座8階イベントスクエア

住所：〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1

■開催時間

11:00～20:00

※最終日8月11日（火・祝）は17:00閉場

※最終入場は閉場30分前まで

■イベント問合わせ先

03-3567-1211（松屋銀座大代表）

■公式 HP

https://www.kozame-ten.com/

■公式Xアカウント

@kozame_ten(https://x.com/kozame_ten)

■主催

おでかけ子ザメ展実行委員会

■特別協力

ペンギンボックス、KADOKAWA

■協賛

キヤノンマーケティングジャパン

チケット情報

全て税込、7月22日(水)・7月31日(金)・土日祝日は日時指定、それ以外は期中有効、未就学児無料

■販売期間

[前売券]

抽選受付：2026年5月24日(日)8:00～2026年5月31日（日）23:59

当選発表：2026年6月5日(金)15:00予定

入金期限：2026年6月7日(日)23：00まで

一般販売：2026年6月8日（月）12：00～7月21日（火）23：59

[当日券]

会期中

■券種・料金

通常入場券

＜前売券＞

一般：1,300円 高校生：1,100円 中・小学生：800円

＜当日券＞

一般：1,500円 高校生：1,300円 中・小学生：1,000円

限定グッズ付き入場券

＜前売券＞4,300円

＜当日券＞4,500円

撮影会参加券付き入場券

＜前売券＞1,300円

＜当日券＞1,500円

※未就学児は無料

※チケット代金にプレイガイドに設定された手数料がかかります。

■販売場所

ローソンチケット

URL：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=782762

限定グッズ付き入場券

本展では、限定グッズがついた入場券もご用意しております。

限定グッズは、「おでかけ手帳」。

作者・ペンギンボックスさんのアイデアから生まれた、こだわりたっぷりのアイテムです。

A7サイズのバインダーには、シールを貼って楽しめるページとフレークシールセット、自由に書き込めるメモページを収録。

あなたの毎日の「おでかけ」に、子ザメちゃんと一緒の特別な一冊を。

「おでかけ手帳」「おでかけ手帳」中身

※画像は開発中のものです。商品の仕様は予告なく変更となる場合があります。

※内容は変更になる場合がございます。

※不良品を除き、限定グッズの交換はいたしかねます。

※限定グッズは数に限りがございます。なくなり次第、予告なく販売を終了する場合がございます。

※限定グッズは会期中に限り、展覧会会場にてお渡しいたします。事後販売および発送対応は行っておりません。

※限定グッズの引き換えは、ご購入いただいた会場でのみ有効です。他会場での引き換えはできません。

※限定グッズ付き入場券は、ローソンチケットのみでの販売となります。会場での販売はございません。

入場特典

入場特典は「オリジナルステッカー」

期間ごとに本展描き下ろしイラストを使用したオリジナルステッカーを配布予定。

入場時に会場入り口でお渡しします。

オリジナルステッカー

【第1弾】 ＜7月22日(水)～7月28日(火)＞

以下の中からランダムで1枚

子ザメちゃん、かえるちゃん、とかげちゃん、シャークマスク、かいじゅうさん

【第2弾】＜7月29日(水)～8月4日(火)＞

以下の中からランダムで1枚

あんこうちゃん、うさめちゃん、きつねちゃん、ベビー子ザメ

【第3弾】＜8月5日(水)～8月11日(火・祝)＞

第1弾・第2弾で配布した全９種の中からランダムで1枚

※入場特典は入場券１枚につきランダムで１点のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※入場特典は有料ご入場者のみの配布となります。

※入場特典は会場にてお渡しいたします。受け取り忘れのないようご注意ください。

※数に限りがあります。配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。

※不良品以外の理由による入場特典の交換はいたしません。

著者紹介

ペンギンボックス

動物が好きなデザイナー、イラストレーター。

ちょっと不思議な動物やキャラクターを考えるのが好き。

『おでかけ子ザメ』作品概要

◇原作情報

「今日はどこにおでかけしようかな？」

夏の日のサイダーにチューチューアイス、 映画館にお祭りの屋台、

そしてお友達とのとっておきの場所。

子ザメちゃんの目に映る世界はこんなにもキラキラ輝いている！

ちょっぴり切なく、そして最高に温かい物語。

2026年4月よりアニメシーズン2放送・配信中。

＜書籍情報＞

原作コミック『おでかけ子ザメ』

著者：ペンギンボックス

1巻～最新8巻 好評発売中

『おでかけ子ザメ』8巻

◇アニメ情報

アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2

◇イントロダクション

みんなとあそんだいつもの公園、ちょっと遠くまで出かけた町。

ひさしぶりのおともだちとの笑顔やはじめましてのあいさつ。

子ザメちゃんのまわりには、きらきら光る瞬間がぽつぽつと咲いていく。

胸の奥で小さなときめきを光らせながら、

「今日はどんな楽しい日になるのかな？」

子ザメちゃんのやさしい冒険とおでかけが、また始まる！

アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2

＜公開情報＞

4月12日(日)より毎週日曜放送&配信中

テレ東系 6 局ネット「アニもり！」内にて毎週日曜あさ7:00～放送中

作品公式YouTubeチャンネルにて毎週日曜あさ7:05～配信中

＜スタッフ＞

原作:ペンギンボックス（「おでかけ子ザメ」／KADOKAWA「キトラ」刊）

監督:熊野千尋 シリーズ構成・脚本:長嶋宏明 キャラクターデザイン:竹内あゆみ

色彩設計:西詠仔 美術監督:小掠雅代 撮影監督:佐々木明美

音響監督:小泉紀介 編集:小口理菜 音響効果:武藤晶子 音響制作:dugout 音楽:藤澤慶昌

アニメーション制作:ENGI

＜キャスト＞

子ザメちゃん：花澤香菜 あんこうちゃん：潘めぐみ うさめちゃん：久野美咲 きつねちゃん：高橋花林

たまも・ヨーコ：井澤詩織 でゅらんだる：鈴木崚汰 かえるちゃん：栗坂南美 とかげちゃん：渡辺優里奈

ドーベルさん：鈴木崚汰 モヒカンあにき：梅原裕一郎

＜公式情報＞

公式サイト https://odekake-kozame.com/

公式X https://x.com/kozame_info

公式YouTube https://www.youtube.com/@odekake-kozame(https://www.youtube.com/watch?v=-tL8GzT3CK0&time_continue=1&source_ve_path=NzY3NTg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.kozame-ten.com%2F)

公式TikTok https://www.tiktok.com/@kozame_info

推奨ハッシュタグ：#おでかけ子ザメ

＜権利表記＞

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ