ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason7』礼賛の書き下ろし新曲「高ぶるブルー」がエンディングソングに決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月7日（火）夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』を放送開始いたします。このたび、本番組のエンディングソングに、独自の音楽性と中毒性のあるサウンドで注目を集める5人組バンド・礼賛の書き下ろし新曲「高ぶるブルー」が決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Qh0Tfm9N9wo ]

『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーです。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころです。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名の出演も決定しています。

本作のために書き下ろされた新曲は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させ、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感あふれるサウンドが、参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩ります。礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」と楽曲に込めた思いを語りました。（※コメント一部抜粋、文末に全文掲載）

南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日（火）、七夕夜9時よりABEMAにて無料放送を開始します。参加メンバーたちが繰り広げる情熱的な恋愛模様に寄り添いながら、エンディングを華やかに締めくくる楽曲にもぜひご注目ください。

＜礼賛 コメント全文＞

高ぶるブルーの“ブルー”はブルーアイランドから引用しました。

恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました。

作品に寄り添って楽曲も楽しんでもらえたら嬉しいです！

◆礼賛プロフィール

日本のバンド、礼賛。

ラランドのサーヤがCLR名義で作詞作曲とボーカルを担当。

川谷絵音（indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、ichikoro、美的計画）、

木下哲、休日課長（DADARAY、ゲスの極み乙女、ichikoro）、GOTO(DALLJUB STEP CLUBなど)

がそれぞれ、晩餐(Gt)、簸(Gt)、春日山(Ba)、foot vinegar(Dr)という名義で活動する。

■ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要

先行映像：https://youtu.be/Qh0Tfm9N9wo

＜第1話＞

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

＜過去シリーズ全話無料配信＞

・『シャッフルアイランドSeason4』

2026年6月26日（金）午前0時～6月29日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s40

・『シャッフルアイランドSeason5』

2026年7月3日（金）午前0時～7月6日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50

【スタジオMC】

屋敷裕政、峯岸みなみ、木村有希、鈴木福