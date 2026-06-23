不動産業務特化型SaaS カナリークラウド、「CANARY Cloud Award 2026」を開催

株式会社カナリー

「もっといい『当たり前』をつくる」をミッションに不動産業界のDXを推進する株式会社カナリー（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 拓輝、以下「当社」）は、不動産業務特化型SaaS「カナリークラウド（CANARY Cloud）(https://biz.canary-app.jp/cloud)」をご利用中の不動産会社の皆様を対象に、「CANARY Cloud Award 2026」を開催しました。

カナリークラウドでは、継続的な機能開発と活用支援を通じて、不動産会社の業務効率化および業績向上に貢献できるよう、今後もサービス向上に努めてまいります。

CANARY Cloud Award 2026 概要

■ 対象企業

カナリークラウドをご利用中の不動産会社様

■ 集計期間

2025年4月1日 ～ 2026年3月31日

■ 表彰部門

本年度は5つの部門を設け、カナリークラウドを効果的に活用し優れた成果を上げた企業を表彰いたしました。

- 最優秀活用賞（Best Excellence Award）カナリークラウドの機能を総合的に活用し、高い業務効率を実現している企業を表彰- イノベーション賞（Innovation Award）独自の工夫や高度な活用方法により成果を上げ、他社の模範となる取り組みを実践している企業を表彰- クイックスタート賞（Quick Start Award）導入後短期間で成果を上げ、早期の定着・活用を実現した企業を表彰- ベストサポート賞（Best Support Award）顧客対応やコミュニケーションにおいて優れた対応力を発揮している企業を表彰- AI活用賞（AI Utilization Award）AI機能を積極的に活用し、業務効率化や顧客対応品質の向上など、成果創出につなげている企業を表彰

■ 受賞企業ご紹介（順不同）

最優秀活用賞

株式会社良和ハウス 様

イノベーション賞

株式会社エベレストムーン 様

株式会社渡辺住研 様

クイックスタート賞

株式会社サンエイホーム 様

株式会社タカラ不動産 様

株式会社ONE RED 様

野村商事株式会社 様

ベストサポート賞

株式会社タカラレンタックスグループホールディングス 様

株式会社ネクストエール 様

AI活用賞

信濃土地株式会社 様

受賞企業インタビューなどの詳細は、CANARY Cloud Award 2026 特設サイトよりご覧ください。

URL :https://biz.canary-app.jp/cloud/award/2026

不動産業務特化型SaaS「カナリークラウド（CANARY Cloud）」

詳細を見る :https://biz.canary-app.jp/cloud/award/2026

「カナリークラウド（CANARY Cloud）」は不動産業務に特化したSaaSです。

CRM（顧客管理システム）機能をはじめとした充実した機能を備えながら、誰もが直感的に操作できるような分かりやすいデザインにこだわり設計されています。

主な機能- 顧客の自動登録主要ポータルサイトや自社ホームページからのメール反響を自動で取り込み、顧客情報をリアルタイムで反映。手入力による登録作業を省略し、反響発生から顧客対応までのリードタイムを短縮。- コミュニケーション一元管理顧客とのメール/LINE送受信・SMS送信・営業の行動記録を一元管理。利用しているだけでデータが自動蓄積され、担当者間の情報共有と属人化の解消を実現。- 来店予約/スケジュール管理営業時間外でも顧客からの来店リクエストを受け付け、アポイント確定後は顧客へのリマインドを自動送信。来店予約のほか、顧客に紐づくさまざまな予定・タスクの管理にも対応。- 追客ワークフロー物件添付有無・送信媒体・送信日時など細かな条件を設定し、顧客のフェーズに応じた自動追客シナリオを構築。適切なタイミングでのアプローチを自動化し、追客精度と業務効率の向上に貢献。- オートメーショントリガー×アクション×条件を組み合わせ、ステータス変更・追客開始・メッセージ送信・タスク作成などのルーティン操作を自動化。設定可能なシナリオは190通り以上（2026年6月現在）。- データベース売上案件管理・鍵番号管理・予算管理など、顧客情報とは紐づかないさまざまなデータをノーコードで管理するデータベースを構築。各社のオペレーションに合わせた幅広い用途に対応。- 自動返信機能反響到着から最短数秒でメール・SMSを自動送付し、担当者の手動対応より先に一次対応を実現。スピーディーな初回接触により、顧客の取りこぼし防止と反響対応率の向上に貢献。- 分析ダッシュボードカナリークラウドに蓄積されたデータを各社のオペレーションに合わせて集計・可視化するダッシュボードを構築。売上管理や営業KPIなど、これまで集計に時間がかかっていたデータを自動で可視化し、月の途中でも課題のボトルネックを把握して営業活動の軌道修正が可能。- 生成AI連携ChatGPTをベースに、不動産業務に特化した独自プロンプトを組み込んだ生成AIを顧客とのやりとりなどに利用可能。

■株式会社カナリー 会社概要

不動産業務特化型SaaS「カナリークラウド(CANARY Cloud)」サービスイメージ

会社名 : 株式会社カナリー

代表者 : 代表取締役 佐々木 拓輝

所在地 : 〒108-0073 東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー27階

設立 : 2018年4月

事業内容 ：

・マーケットプレイス事業「カナリー（CANARY）」の提供

・SaaS事業「カナリークラウド(CANARY Cloud)」の提供

・AIソリューション事業

URL ： https://corp.canary-app.jp/

■不動産会社から本サービスへのご利用に関するお問合せ先株式会社カナリー 営業本部 新規不動産会社様向け窓口

TEL：050-3196-3346（営業時間 平日9:30～18:30）

カナリークラウド サービスページ：https://cloud.canary-app.jp/

■本サービス及びプレスリリースに関するお問合せ先

株式会社カナリー 広報担当

E-Mail：marketing@canary-inc.jp