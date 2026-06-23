【アンカー・ジャパン】Anker グループ 本社「Anker Innovations」が香港証券取引所（HKEX）メインボードへ上場

アンカー・ジャパン株式会社

Anker グループ 本社「Anker Innovations」は2026年7月2日（木）より香港証券取引所（HKEX）メインボードへ新規上場いたします。

Anker グループ 本社 Anker Innovations Technology Co., Ltd.（所在地：湖南省長沙市、CEO：スティーブン・ ヤン、以下 Anker Innovations）は本日、香港証券取引所（HKEX）メインボードへの上場を発表いたしました（証券コード：00668.HK）。2026年6月23日（火）の香港時間 午前9時（日本時間 午前10時）より公募を開始し、2026年6月26日（金）の香港時間 正午（日本時間 午後1時）に締切予定です。株式の取引開始は、2026年7月2日（木）を予定しております。

Anker Innovationsは2011年の創業以来、モバイルバッテリー等のチャージング製品からスタートし、ミッションやロゴの改変を経て、オーディオ製品、ロボット掃除機等のスマートホーム関連製品へ安定的に拡大してきました。安全性を第一に、お客様のニーズに合った製品の開発・改善を行いながら、ビジネスとしても長期的に健全な成長を達成し、2015年から2025年にかけて、売上高は年平均成長率（CAGR）35%以上、純利益は30%以上の大幅な成長を達成しました。また2020年には、深圳証券取引所の新興企業向け市場「創業板（ChiNext）」にて上場し、現在は米国・日本・欧州を中心とした世界180以上の国と地域で製品を展開しています。

事業の成長と合わせて企業としても高い評価を頂き、「Anker」は2020年よりユーロモニターインターナショナルが実施した調査において「世界No.１モバイル充電ブランド（※）」として5年連続で認定されている他、GoogleとKantarによる「BrandZ(TM) Top 50 Chinese Global Brand Builders」ランキングにて、Ankerブランドが2017～2025年の9年連続で1位を獲得するなど、高い評価を頂いております。

今回の株式上場に際しAnker Innovationsは46,632,800株を新たに発行し（募集規模の調整オプションおよびオーバーアロットメントオプションの対象）、最大953億円の資金調達を行います。調達した資金は、中核技術の研究開発、グローバルな事業拠点の拡大、および組織体制の強化に投じられ、 世界中のお客様の生活がよりスマートで快適になるようサポートする体制強化を行って参ります。

Anker Innovations CEO スティーブン・ヤンのコメント：

Ankerグループは、世界中から毎日寄せられるお客様の声を迅速に分析し、研究開発やテクノロジーのイノベーションへとつなげています。スマートな暮らしへの願いと、未だそれが叶えられていない日常のギャップを、優れたチームによるテクノロジーの力で埋めること、それが私たちの使命です。香港での上場は、私たちが望む未来への入口です。Ankerグループの総売上高の96.6%が海外市場を占める中で香港のグローバルな金融ネットワークを活用することで、海外展開を加速させ、力強くイノベーティブに成長する組織を構築し、多くの方が望む未来を叶えて行きたいと考えています。

アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役 CEO 猿渡 歩のコメント：

Anker グループは香港証券取引所 メインボードへの上場という、グローバルでの次なる挑戦に向けた大きな節目に際し、皆様に新しい一歩をご報告できることを心より嬉しく思っております。日本国内でもAnkerグループ製品の累計販売台数は1億台を突破しており、テクノロジーが急速に進化しする中で、皆様のスマートな暮らしを支え続けるためには、私たち自身がこれまでにないスピードで進化を遂げなければなりません。この大きな節目を経て、日本の皆様の毎日にかつてない安心と圧倒的な利便性をお届けできるよう、これからのAnkerグループが起こすイノベーションにぜひご期待ください。

企業情報 | Anker Japanについて

Anker Japanは「Innovation, Faster.」をミッションに、人々の暮らしをまだ見ぬ未来へと導きます。充電・オーディオ・スマートホーム製品をはじめ、あらゆる革新的なハードウェアをどこよりも早く、高い完成度で生み出す。製品やサービス、企業活動を通じ、より豊かな世界を創造します。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー 8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Ankerは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年4月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。