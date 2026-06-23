【7/17（金）】千葉県に新店舗オープン！「BAKE CHEESE TART ペリエ千葉店」

株式会社BAKE

この度、「BAKE CHEESE TART ペリエ千葉店」を、2026年7月17日（金）にオープンいたします。焼きたてにこだわったチーズタルトをはじめ、日持ちのする箱菓子など、シーンや気分にあわせてお選びいただけるチーズ菓子を中心に取り揃えます。

同店では、「センスの良い手土産を選びたい」「1日頑張った自分に、甘いご褒美が欲しい」など、様々なシーンに合わせてお選びいただけるチーズ菓子をご用意いたします。自分のためにも、大切な誰かのためにも選びたくなる味わいを、ぜひお楽しみください。

店舗概要

店舗名 ：BAKE CHEESE TART ペリエ千葉店

所在地 ：千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉本館3F

営業時間 ：月～土 10:00～21:00、日・祝日 10:00～20:30

定休日 ：館に準ずる

オープン日：2026年7月17日（金）

【オープン記念】先着100名様に、BAKE CHEESE TART「オリジナルトートバッグ」をプレゼント

この度のオープンを記念して、税込2,700円以上ご購入いただいたお客様を対象に、先着100名様へ「オリジナルトートバッグ」を1点プレゼントいたします。バッグは、ブランドを象徴する“ライラックブルー”と“ミルキーホワイト”の2色をご用意。お出かけ時のサブバッグやお買い物用バッグとして、ぜひご利用ください。

■プレゼント対象

税込2,700円以上ご購入いただいたお客様、先着100名様

※おひとり様1点限りとなります。

■プレゼント期間

2026年7月17日（金）オープン日より配布

※なくなり次第終了

おすすめ商品のご紹介

＜焼きたてシリーズ（店舗製造）＞

● 焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ：351円（税込）/ 1個

北海道産マスカルポーネチーズムースに、やさしい甘さのミルクソースを重ねたミルク感たっぷりな味わいのチーズタルトです。ココアとアーモンドパウダーを練り込んだザクっと香ばしいタルトカップが、心地よい食感のアクセントに。仕上げにサクサクのクランブルをトッピングしました。奥深い味わいと食感のコントラストをお楽しみください。

● 焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ：351円（税込）/ 1個

北海道産クリームチーズムースにコク深い焦がしキャラメルソースを重ねた、満足感たっぷりのチーズタルトです。全粒粉を使用したザクザク食感のタルトカップに、濃厚でミルキーなチーズムースを合わせました。こっくりとした甘みと、香ばしいキャラメルソースとのバランスをお楽しみください。

＜箱菓子シリーズ＞

● ベイクTHEクッキー〈ミルキーマスカルポーネチーズ〉：405円（税込）/ 3枚入

マスカルポーネとバターのコク深さが味わえる、サクホロ食感のクッキーです。やさしい甘みとバターの後味、チーズのコクでミルキーな味わいに仕上げました。軽い食べ心地で小さなお子さまにも食べやすい仕上がりです。

● ベイクTHEスフレケーキ：1,296円（税込）/ 3個入

ふわっと口の中でほどけるスフレケーキです。こだわり抜いた北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズを使用し、さわやかなチーズの酸味とやさしい甘さをお楽しみいただけます。

● ベイクTHEソフトクリーム：Small 470円（税込）/ 1個、Regular 550円（税込）/ 1個

北海道にルーツを持つBAKE CHEESE TARTがお届けする、北海道産のクリームを使用したミルク感たっぷりのソフトクリーム。こだわりの製法を用いて、ミルク感と濃厚さを最大限に感じていただける贅沢な仕上がりです。

※コーンとカップ、同価格でのご提供となります。

※イメージ画像は、コーンのRegularサイズです。

● ベイクTHEソフトクリーム ダブルチーズ：570円（税込）/ 1個

北海道産のクリームを使用したミルク感たっぷりのソフトクリームに、コクのあるチェダーチーズをカリっと焼き上げてトッピングしました。さらに、しっとりとした優しい風味のグラナチーズをふわっと削り、食感も楽しく、見た目も華やかに仕上がりです。ミルキーな甘さとチーズの塩気で飽きのこない味わいをお楽しみいただけます。

▼夏季限定のお得な「ソフトクリームキャンペーン」に関する詳細情報はこちら

https://cheesetart.com/news/icecream_campaign/

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは

ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）

ひとくちのコーヒー体験「A Bite Coffee」