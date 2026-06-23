製造業特化のAIプラットフォーム「MILLY」、AI営業エージェント機能「AIジョー」がローンチ3ヶ月で導入230社突破-7月「ものづくりワールド2026」に初出展、6月24日には無料ウェビナーも開催

【MILLYとは】

株式会社MillyAI営業エージェント機能「AIジョー」を搭載した協働受注アプリ「MILLY」

MILLYは、「営業担当がいない」「新規開拓に時間が割けない」「自社の技術を必要としている会社に届けられない」という中小製造業が抱える構造的な課題を解決するために開発された、製造業特化のAIプラットフォームです。

2026年3月には、営業活動をAIが自動化する新機能「AIジョー」を本格始動し、既存顧客の掘り起こしから新規開拓まで、営業経験がなくても「攻めの営業」を即日実現できると導入企業から好評を得ており、製造業向けの新しい営業インフラとして注目を集めています。

AI営業エージェント「AIジョー」の主な機能：- 自社の強みをAIが読み取り、最適な協業・取引先候補を自動提案- 名刺を読み込むだけで企業データを自動作成し、顧客情報を一元管理- 営業経験がなくても「攻めの営業」が即日実現

株式会社Millyは2023年7月の設立以来、製造業間のマッチングと受発注のデジタル化を支援してきました。導入企業数は230社を突破し、サイバーエージェント・キャピタルからの出資、JETROのグローバルスタートアップ支援プログラム（GSAP）採択など、国内外で注目を集めています。

【「製造業×AI営業 成功事例・大公開ウェビナー」のご案内】

「AIジョー」が理想の企業をリストアップし、1社ごとの営業文まで自動作成名刺を撮るだけでAIがデータ化。属人化しがちな取引情報を会社の資産に

実際にMILLYを活用して営業効率化を実現した企業の経営者をゲストに迎え、パネルディスカッション形式でリアルな活用事例をお届けします。MILLYをまだお使いでない方も、製造業に携わる方であればどなたでもご参加いただけます。

ご登壇ゲスト- 有限会社エム・アール技研 水口 社長- 株式会社サーフ・エンジニアリング 根本 専務参加者が得られること

新規顧客の効率的な開拓方法

AIを用いた営業活動のコツ

自社の技術力を発信する方法

即日始められる顧客の一元管理方法

日時：2026年6月24日（水）19:30～20:30開催方法：オンライン（Google Meet）参加費：無料対象：製造業に携わる方（MILLYの利用有無を問わず）お申込み：お申込みフォームはこちら（下記URL）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSk59RCKvpGmBlOzxhFXctqIEDC85N0aWZ7oPVbL-hKNapYQ/viewform

【ものづくりワールド2026［東京］出展概要】

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）会場：東京ビッグサイト展示内容：MILLY「AIジョー」デモ体験・個別相談ブース番号：課題解決型展示会エリア『ものづくりNEXT』：E39-19入場：無料（事前登録制）来場特典：当社ブースへお越しいただいた方に、来場者限定でMILLYを3ヶ月無料でご利用いただけます（来場から1ヶ月以内のお申し込みに限り）

「ものづくりワールド」は、東京・大阪・名古屋・福岡で毎年開催される日本最大級の製造業専門展示会です（主催：RX Japan株式会社）。主催発表によると、東京展ではこれまで2,500社以上が出展、75,000名超が来場しており、自動車・精密機器・電機・機械など幅広い業種の調達担当者・経営層・DX推進担当者が一堂に会します。

ものづくりワールド2026 公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

来場者VIPバッジ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1687069587690269-QXJ

来場者バッジ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1687069587362898-NJS

【代表取締役 北村 丈より】

株式会社Milly 代表取締役 北村 丈

これまで私たちは全国の町工場を一社ずつ訪ね、「お困りの加工はありませんか」と泥臭くマッチングを続けてきました。その営業活動そのものをAIに託したのが「AIジョー」です。今回、ものづくりワールドへの初出展で、これまで画面の中だけでお伝えしてきた「AIジョー」を、初めて直接、皆様に触っていただけます。営業に時間を割けない工場ほど、その価値を実感していただけるはずです。会場で一社でも多くの方とお話しできることを楽しみにしています。

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社Milly代表者： 北村 丈所在地： 東京都港区北青山1丁目3番1号 アールキューブ青山3階設立：2023年7月3日TEL：03-5050-4530事業内容：製造業向けAI営業エージェント・コミュニケーションサービス「MILLY」の開発・提供サービス：https://www.milly-platform.com/lpHP：https://www.milly-platform.com/

株式会社Milly 広報担当

MAIL：info@milly-platform.com