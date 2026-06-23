TREASURE Jリーグ6クラブとのコラボレーショングッズが登場！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2026年7月8日（水）からスタートするグローバルボーイズグループTREASUREの日本ツアー『TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN』を記念して、同社のパートナーである「セレッソ大阪」、「横浜F・マリノス」、及び「ヴィッセル神戸」、「名古屋グランパス」、「アビスパ福岡」、「FC東京」のJリーグ所属の6クラブとTREASUREのコラボレーショングッズを、以下の販路にて発売開始いたします。

※以下、販売情報をご確認ください。

TREASUREとJリーグで第一線を走り続ける人気チームによる”夢のコラボレーション”を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■販売情報

▼TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN POP-UP STORE

【大阪会場】

開催期間：2026年6月26日（金）～7月12日（日）

開催場所：ZEROBASE道頓堀 / イベントスペース

【神奈川会場】

開催期間：2026年7月10日（金）～7月21日（火）

開催場所：そごう横浜店 8F / 催会場

【兵庫会場】

開催期間：2026年7月18日（土）～7月27日（月）

開催場所：神戸マルイ 5F / イベントスペース

【愛知会場】

開催期間：2026年7月24日（金）～8月3日（月）

開催場所：名古屋栄三越 3F・4F / 特設会場

【福井会場】

開催期間：2026年８月6日（木）～8月10日（月）

開催場所：西武福井店6F / 催事場

【福岡会場】

開催期間：2026年8月15日（土）～8月24日（月）

開催場所：博多マルイ 7F / イベントスペース

【東京会場】

開催期間：2026年8月22日（土）～2026年9月8日（火）

開催場所：西武渋谷店B館1F / イベントスペース

詳細はこちら(https://ygex.jp/treasure/popupstore/detail.php?id=1002656)

※大阪会場では、「セレッソ大阪」のみの販売となります。

※神奈川会場から、Jリーグ６クラブのコラボレーショングッズ全ラインナップを発売開始予定です。

▼各オンラインストア

【セレッソ大阪】

セレッソ大阪公式オンラインストア（https://store.cerezo.jp/ja/）

期間：2026年6月24日（水）～先行発売開始

【YGEX OFFICIAL SHOP（TREASURE オンラインストア）】

https://shop.ygex.jp/

期間：2026年7月10日（金）～発売開始

【ヴィッセル神戸】

ヴィッセル神戸オフィシャルグッズショップ Jリーグオンラインストア店

（https://store.jleague.jp/club/kobe/）

期間：2026年7月10日（金）18:00～ 発売開始

【アビスパ福岡】

アビスパ福岡公式オンラインショップ（https://www.avispa.shop/）

期間：2026年7月10日（金）～ 発売開始

【FC東京】

FC東京オンラインショップ（https://store.jleague.jp/club/ftokyo/）

発売予定日：2026年7月10日（金）～ 発売開始

※店舗での販売は予定なし

TREASURE について

2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist Awards、MAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など、数々の主要アワードで新人賞を総なめにしてきたTREASURE。

6月1日にリリースされたTREASURE 4th MINI ALBUM『[NEW WAV]』は、6月9日発表の「2026/6/15付オリコン週間アルバムランキング」、6月10日発表の「2026/6/15付オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。さらに、6月10日公開（集計期間：2026年6月1日～6月7日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”、Billboard JAPAN総合アルバム・チャート“Hot Albums”でも1位を獲得し、発売週の主要音楽ランキングで4冠を達成した。

タイトル曲「IF I」のミュージックビデオは公開11日で1億回再生を突破。さらにTikTokでは国内外からダンスチャレンジ動画が多数投稿され、関連動画の総再生回数は1億回を突破。「注目（日本）」ランキングで23位にチャートインするなど、楽曲・パフォーマンスともに大きな話題を呼び、バイラルヒットを記録している。

また、7月8日・9日の大阪城ホール公演を皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡A館、東京・有明アリーナを巡る『TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN』が追加公演を含む全国7都市17公演の開催が決定し、「パフォーマンス型アーティスト」として注目を集めている。

TREASUREオフィシャルサイト：https://ygex.jp/treasure/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ7クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan