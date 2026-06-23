富士急行株式会社、創立100周年を機に『XR年間プロジェクト』を、HIKKYと共同で始動

株式会社HIKKY

株式会社HIKKY（以下HIKKY）は、今年で創立100周年を迎える富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、代表取締役社長：堀内光一郎、以下富士急行）の『XR年間プロジェクト』を企画・開発し、共同で展開することを発表します。

本プロジェクトの第1弾として、HIKKYが主催する世界最大のメタバースイベント「バーチャルマーケット2026 Summer(https://vket.com/)」に、富士急行が運営するレジャー施設「富士急ハイランド」が初出展し、世界初※の『叫べば叫ぶほど“声で加速する”VRコースター』を展開します。

【本プロジェクトの背景】

今年創立100周年を迎える富士急行グループは、次の100年に向けた顧客生涯価値を最大化する新たな挑戦として、XR（クロスリアリティ）を活用した年間のプロジェクトを掲げ、HIKKYの持つXR領域の長年の知見を活かして共同で始動します。

これまで富士急行が提供してきたリアルな体験価値に加え、HIKKYが長年培ってきたVRやARといったXRを活用した新たな発信や、バーチャルコミュニティとの連動を通じて、新規顧客との接点づくりおよび長期的なファンコミュニティの醸成を目指します。

【富士急行株式会社 専務取締役 堀内 基光氏コメント】

富士急ハイランドはこれまで、世界最高峰の絶叫アトラクションを通じて、人の感情を大きく揺さぶる“リアルな非日常体験”を提供してまいりました。今回、バーチャルマーケットへの出展を契機に、その体験価値をメタバースへと拡張し、時間や距離、国境の制約を超えて、これまで来園機会のなかったお客様や、富士急ハイランドとの接点が限定的であった新たな顧客層との出会いを創出してまいります。

今回のブースでは、現実の施設をそのまま再現するのではなく、POPでかわいらしい世界観とインタラクティブなゲーム体験を通じて、“もうひとつの富士急ハイランド”を表現しました。メタバース上での出会いや共体験を一過性のプロモーションに終わらせるのではなく、継続的な交流を通じてファンコミュニティを育み、リアルな来園、再来園、滞在時間の拡大、富士山エリアへの周遊へとつながる新たなマーケティング基盤に発展させていきたいと考えております。

実際に訪れられる場所を有する、という強味を最大化しながら、デジタルを活用して新たな顧客層を掘り起こし、継続的な関係性の構築を通じて顧客ロイヤルティやCLTVの向上につなげていくことは、富士急グループの成長戦略においても重要なテーマです。バーチャルで生まれた期待や興奮が、最後は本物の「絶叫」を全身で体感する一歩となり、そしてその体験から、次の来園や周辺施設の利用、さらなるファン化へとつながっていく。そのような感動の循環を、皆さまとともに創出してまいります。皆さまのご参加とご来園を心よりお待ちしております。

【バーチャルマーケット2026 Summer 出展内容詳細】

『知ってる！？富士急の夏は涼しい！』をテーマに、都心より標高が高く夏でも涼しい富士急ハイランドならではの環境をVR空間で表現。絶叫マシン以外のあまり知られていない富士急ハイランドの魅力を、現実では不可能な、バーチャルならではの演出でお届けします。

◆ 世界初※！叫べば叫ぶほど声で加速するVRジェットコースター『超FUJIYAMA！』

7月で開業30周年を迎える富士急ハイランドのキング・オブ・コースター「FUJIYAMA」が、バーチャル仕様になってVketに登場！実際のFUJIYAMAに乗って撮影した360°実写映像を活用し、現実さながらの絶景とスリルを完全再現しました。

本コースター最大の特長は、世界初※となる“体験者の叫び声（声量）に応じて加速する”HIKKY開発の音声連動システムです。落下地点などの特定のポイントで思い切り叫ぶと、声量に合わせてスピードメーターが上昇し、現実のFUJIYAMAの最大4倍（約520km/h）のスピードまで一気に加速！VRだからこそ味わえる最恐の速度とスリルをお楽しみいただけます。

さらに、ライド中の絶叫シーンを自動撮影する機能も搭載。乗車後のブース内に記念写真が表示され、SNSでもシェアできるマルチアングルの映え写真をお持ち帰りいただけます。

※当社調べ：2026年2月～6月時点におけるWeb検索結果において

◆富士急ハイランドの意外な魅力を発見！涼感VRクイズライド『スゴクナガシマスカ』

大人気ウォーターアトラクション「ナガシマスカ」が、バーチャルならではのクイズ要素や遊び心あふれる演出を加えた『スゴクナガシマスカ』として登場！

実際のナガシマスカにも存在する"黄金の夫婦招き猫"が鎮座する巨大プールを舞台に、最大4人の仲間と一緒に激流の水路を進みます。コース上では、富士急ハイランドの豆知識を学べる体感型二択クイズが次々と出題され、仲間と協力して解答に挑戦！水しぶきやミストを全身に浴びる演出で、アトラクションを楽しみながら涼しさも感じることができます。最終問題では、巨大招き猫が豹変して、あっと驚くサプライズ展開が？！

富士急ハイランドの知られざる魅力を、"涼"を感じながら楽しく学んでいただけます。

◆“富士急ハイランド バーチャルコミュニティ”を発足！

ユーザーの皆様と中長期的かつ双方向の関係を築き、次世代のエンターテインメントを共創していくことを目指し、“富士急ハイランド バーチャルコミュニティ”を発足します。本プロジェクトの今後の施策において、コミュニティメンバーの皆様から寄せられた意見やアイデアを積極的に取り入れ、実際の企画へと反映するなど、バーチャルとリアルの垣根を越えて富士急ハイランドを遊び尽くす、新たなファンコミュニティの構築に取り組みます。

まずは今回のバーチャルマーケット出展を機に、有名VRChatコミュニティの「Ephemeral」「LuminouSplash」「御領主後援会」「サキュバス酒場LILITH」「どりーむぷらねっと」「マジぎゃる学園」が“富士急バーチャルアンバサダー”として参加します。

バーチャルマーケット期間中、ブース内でのステージイベントなどを通じて来場者との接点を生み出しながら新メンバーを募集するとともに、参加者同士の交流や企画参加の促進など、コミュニティ全体の盛り上がりを牽引していきます。

富士急行とHIKKYは、今後もXRならではの体験価値を活かした様々な施策を展開予定です。今後の取り組みについては、随時情報をお届けしてまいります。

【バーチャルマーケット2026 Summer概要】

名 称：バーチャルマーケット2026 Summer

主 催：株式会社HIKKY

会 期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

公式SNS：

X→https://x.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindows PCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

Vket公式Disocord :https://discord.com/invite/6xprPV95cm

【富士急行株式会社について】

「富士を世界に拓く」という創業精神のもと、山梨・静岡を中心とした富士山エリアを拠点に事業を展開する総合レジャー企業です。鉄道・バスなどの運輸事業を基盤に、遊園地「富士急ハイランド」をはじめとするレジャー施設、ホテル、スキー場、キャンプ場などのレジャー・サービス事業を幅広く展開しています。さらに、不動産賃貸や別荘分譲といった不動産事業も手がけ、移動・観光・滞在を一体的に提供することで、地域の魅力向上と観光振興に貢献しています。

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは『遊ぼう！次元を超えて』をミッションに、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「VketReal」の企画運営を主軸に、『バーチャル↔リアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO： 舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz