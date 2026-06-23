～在日外国人支援の“いま”をともに考える～オンラインイベント「社会に＋1」を7月11日（土）に開催

特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会

「社会に＋1」とは、特別なスキルや大きな行動ではなく、“自分にできる小さな一歩”を積み重ねることを意味します。本イベントでは、企業で働きながらプロボノとして活動する社会人を進行役に迎え、在日外国人支援の現場で見えている課題や、若い世代の視点を交えながら、支援の“いま”をともに考える時間をつくります。

■ 背景

日本で暮らす外国人の方々は、医療や行政サービスにアクセスする際、言語・制度・文化の違いなど、さまざまな壁に直面しています。しかし、その現状は社会の中で十分に共有されているとは言えません。「社会貢献に興味はあるが、何から始めればよいかわからない」という声も多く寄せられる中、まずは“知る”ことから始められる場として本イベントを企画しました。

■ イベント内容

当日は、在日外国人支援の最前線で活動する当会スタッフが、保健医療アクセスや相談支援の現場で見えているリアルを紹介します。 さらに、外国人支援に関心を持つ大学生インターン2名が登壇し、若い世代ならではの視点や気づきを共有します。社会人・現場スタッフ・学生という異なる立場が交わることで、「自分にもできる＋1」が見つかるきっかけを提供します。

■ スピーカー

＜モデレーター＞

・川村健太

（シェア＝国際保健協力市民の会 プロボノ）

企業で働きながら、在日外国人支援事業にプロボノとして参画。支援現場と社会をつなぐ役割を担い、参加者と同じ目線でイベントを進行します。

＜登壇者＞

・山本裕子

（シェア＝国際保健協力市民の会 在日外国人支援事業スタッフ）

在日外国人支援事業のマネジメントを担当し、妊産婦支援、相談対応、情報発信など幅広い活動を行っています。現場で見えている課題について、日々の経験をもとにお話しします。

＜ゲスト＞

・シェア＝国際保健協力市民の会 インターン（大学生）

在日外国人支援に関心を持ち、2026年4月よりインターンとして活動しています。若い世代ならではの視点を共有し、参加者が「自分にもできることがある」と感じられるきっかけをつくります。

■ 開催概要

・開催日：2026年7月11日（土）10:30～11:30

・会場：オンライン（申込者に後日リンク送付）

・参加費：無料

・申込締切：7月10日（金）17:00

■ こんな方におすすめ

社会課題に関心のある方

国際協力に興味のある方

在日外国人支援に関心のある方

何かに関わりたいが、最初の一歩がわからない方

土曜の朝、「社会に＋1」を一緒に考えましょう。

イベントの詳細はこちら :https://share.or.jp/event/plus1_2026.html社会に「+1」～自分らしく出来る社会貢献

【団体概要】

認定NPO法人シェア＝国際保健協力市民の会

設立：1983年

活動分野：国際保健協力（保健医療・教育・地域開発）

活動国：東ティモール、カンボジア、日本国内

公式サイト：https://share.or.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

認定NPO法人シェア＝国際保健協力市民の会

担当：金

Email：pr@share.or.jp

Tel：03-5807-7581

※取材・追加情報をご希望のメディア関係者の皆様は、お気軽にご連絡ください。