ｋｈｂ東日本放送マスコットキャラクター「ぐりり」特別表紙版　せんだいタウン情報 S-style７月号 ６月２５日（木）発売！

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送（本社・仙台市太白区）のマスコットキャラクター「ぐりり」は、「せんだいタウン情報 Ｓ-ｓｔｙｌｅ」の企画「宮城ローカルキャラクターＧＰ」で１位を獲得しました。

６月２５日（木）発売の「せんだいタウン情報 Ｓ-ｓｔｙｌｅ」７月号では、「ぐりり」を深掘りする特集が見開き２ページにわたり掲載されます。また、優勝を記念して「ぐりり」特別表紙版の発売が決定！特別表紙版は、仙台市内の一部書店またはオンラインストアで数量限定販売されます。

◆宮城ローカルキャラクターＧＰ

「宮城ローカルキャラクターＧＰ」は、宮城県の各自治体、ローカルカンパニー、プロスポーツチーム等のオリジナルキャラクターを対象とした「せんだいタウン情報 Ｓ-ｓｔｙｌｅ」の投票企画です。計６８のキャラクターがエントリーし、「ぐりり」は１８４３票を獲得して１位となりました。応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

今回の特集ページでは、デビュー２５年の生誕ヒストリーやグッズ、イベント情報など、「ぐりり」について深掘りする内容が盛りだくさんとなっています。

また「ぐりり」特別表紙版は、ｋｈｂが利府町の県有林に整備している「ぐりりの森」での撮りおろし写真をメインに、魅力を存分に引き出したビジュアルに。保存版の一冊となっています！

ｋｈｂマスコットキャラクター「ぐりり」◆ｋｈｂマスコットキャラクター「ぐりり」

東日本放送が１９９０年から展開した、番組やイベントを通して地域社会や環境の課題解決に向けた取り組みを推進する「ｋｈｂグリーンキャンペーン」のマスコットキャラクターとして２０００年に誕生。現在はｋｈｂの公式マスコットキャラクターとして、幅広く活動・展開しています。キャラクターデザイン原案は、「ぼのぼの」の作者で宮城在住の漫画家、いがらしみきお先生です。

【ぐりり～ずＨＰ】 https://www.khb-tv.co.jp/guriri/ (https://www.khb-tv.co.jp/guriri/)

【ぐりりＸ】https://x.com/khb_guriri

◆書店＆オンラインストアで数量限定発売

「せんだいタウン情報 Ｓ-ｓｔｙｌｅ」７月号・ぐりり特別表紙版は、仙台市内の一部書店、またオンラインストアで販売いたします。数量限定ですので、ご希望の方はお早めにチェックしてみてください！

【商品概要】 せんだいタウン情報 Ｓ-ｓｔｙｌｅ ２０２６年７月号

【発 売 日】 ２０２６年６月２５日（木）

【価 格】 ７７０円（税込）

【発 行】 株式会社プレスアート

【ぐりり特別表紙版 販売場所】

・丸善 仙台アエル店

・くまざわ書店 エスパル仙台店

・ＢＯＯＫ ＣＯＭＰAＳＳ 仙台北口

・紀伊國屋書店 仙台店

・オンラインストア マチモール https://machimall.machico.mu/p/search

ｋｈｂ東日本放送では、今後も「ぐりり」を通して地域に根差したコミュニケーション活動をさらに強化してまいります。