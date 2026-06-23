ご好評にお応えし「KUNの50人クラフト」ミタクルブロックコラボ第二弾が決定！新キャラ8名と新衣装のKUN(2P)が登場

株式会社G-ant

株式会社G-ant（所在地：東京都中央区、代表取締役：平川 彰悟）は、YouTuberのKUN氏が主催するゲーム実況企画「KUNの50人クラフト」とのコラボレーションによる、ミタクルブロックコラボフィギュア第二弾を販売することをお知らせいたします。第二弾では、新たな参加勢8名に加え、新衣装のKUN(2P)が新商品として登場します。本コラボ商品は、MITACLE BLOCK東池袋店にて開催するポップアップショップ（開催期間：7月1日～7月5日）、数量限定で先行販売します。ミタクルブロック公式ECサイトでは7月1日（水）から受注生産方式で一般販売を行います。

⬛︎KUNの50人クラフトから、新たな参加勢が加わり17名がミタクルブロック化！

「KUNの50人クラフト」は、2013年より活動するKUN氏が企画・主催するゲーム実況です。50名の個性豊かなメンバー（参加勢）が入れ替わりながら登場し、建築・対戦・ドラマが入り混じるコンテンツは、幅広い世代の熱心なファンを惹きつけています。

4月の第一弾では、KUNと参加勢8名をボクセル（空間ピクセル）技術でフィギュア化しました。続く第二弾では、こうたん、わど、いもむし、なっしー、ハマドリャサスバブーン、ぬい、いるず、うるんるの新たな参加勢8名が、新しくミタクルブロックになって登場。

さらに、第一弾とは衣装違いのKUN氏が「KUN(2P)」として新商品にラインナップ。第二弾では新キャラ8名＋KUN(2P)が新たにミタクルブロック化します。第一弾のメンバーと並べれば、50人クラフトの世界をデスク上でさらに広げて楽しめます。

第二弾の展開にあわせて、第一弾で立体化したKUN氏および参加勢（姫路城、うぉうぉかみ、ペニー、ペニガキ、あーけん、ながつき、じゃむぱん、しらそる）、専用ステージ、第一弾のコンプリートセットも数量限定で再販いたします。第一弾を逃した方も、第二弾から初めて手に取る方も、ぜひこの機会にお迎えください。

⬛︎第二弾記念ポップアップショップを、MITACLE BLOCK東池袋店で開催

第二弾のコラボレーションを記念し、7月1日（水）から7月5日（日）まで、MITACLE BLOCK東池袋店でポップアップショップを開催します。会場では、第二弾のコラボレーションアイテムを数量限定で先行販売の他に以下のコンテンツもご用意し、ご来場をお待ちしております。

１.KUN氏のデカブロック展示：ポップアップ開催期間中、大型サイズの「KUNのデカブロック」が店長として皆様をお出迎えします。手のひらサイズの商品に対し、こちらは迫力ある大型スケール。ぜひ一緒に記念撮影をお楽しみください。

２.特典ステッカー（ポップアップストア購入者限定）：1会計\3,000（税込）以上ご購入の方を対象に、ポップアップご来場の際にオリジナルステッカー（2枚1組）200名様に先着順でお渡しします。

⬛︎受注概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164761/table/38_1_024e63dc9442241927fb140dc5721337.jpg?v=202606230252 ]

※イベント内容・商品仕様・販売期間・価格・特典内容等は、予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■会社概要

株式会社G-antは、「クリエイターエコノミー×ファンダムトイ」を軸に、新たな価値の創出に取り組む企業です。VTuberをはじめとする多様なクリエイターのIP（知的財産）を活用し、ボクセルモデル技術を用いた独自のブロックフィギュア『ミタクルブロック』を展開しています。これにより、ファンと“推し”との間に深いエンゲージメントを生み出し、グッズの枠を超えた新しい体験価値を提供しています。「『好き』をもっと楽しむ。『好き』でつながる。」をコンセプトに、日本発の魅力的なIPコンテンツを世界へ発信。“クリエイターファースト”の精神で、ファンと共に歩むリーディングカンパニーを目指します。

会社名 株式会社 G-ant

代表 平川 彰悟

所在地 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

設立 2020年10月

事業内容 ミタクルブロックの企画・製造・販売

URL https://www.g-ant.co.jp/