ときめきを可視化するe-lamp.社が瀬戸内VC・みずほ銀行・個人投資家からの資金調達を実施

株式会社e-lamp.

株式会社e-lamp.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本愛優美、以降「e-lamp.社」）は瀬戸内と株式会社（本社：岡山県岡山市）の山田邦明氏と藤田圭一郎氏が運営するSetouchi Startups（瀬戸内Ｓｔａｒｔｕｐｓ２号投資事業有限責任組合）・みずほ銀行・株式会社InnoProviZation・個人投資家複数名より資金調達を実施いたしました。

e-lamp.社の事業概要

e-lamp.社は、心拍・会話・プロフィール情報などを活用し、人と人との出会いをより自然で深いものにするマッチメイキング支援システムを開発・提供する慶應義塾大学発スタートアップです。

同社が展開する「ematch」は、婚活・恋活・地域交流・ビジネスマッチングなど、初対面同士が出会う場において、参加者の相性や会話の盛り上がりを可視化するサービスです。スマートフォンによる簡易的な心拍測定やプロフィール入力をもとに、相手との共通点や会話のきっかけを提示し、イベント前の緊張や不安をやわらげながら、自然なコミュニケーションの開始をサポートします。

また、1on1トーク中の心拍データや会話情報をもとに、相手との「ときめき度」や会話量、盛り上がった話題、自分の会話タイプなどをレポートとして可視化。イベント後も、参加者同士が会話を振り返り、次の関係性につなげやすい体験を提供しています。

さらに、同社は心拍に応じて青・緑・赤に光るイヤリング型デバイス「e-lamp.ONE」も開発。心拍という目に見えない感情の変化を、光として表現することで、言葉だけでは伝わりにくい“心の動き”を共有する新しいコミュニケーション体験を探究しています。

e-lamp.は、「もしも心が可視化されたら、社会はどう変わる？」という問いを起点に、テクノロジーと体験デザインを組み合わせ、出会いの場における心理的ハードルを下げ、より安心して人とつながれる社会の実現を目指しています。

株主コメント

瀬戸内と株式会社 Co-CEO

藤田圭一郎氏 山田邦明氏

「もーわかった！出すよ！」 そう言ってくれた方がいるおかげで、ぼくたちはVCを立ち上げることができました。 「小さな主語で一緒に語りましょう！」 そう言ってくれた方がいるおかげで、セトフラ(https://www.youtube.com/@SetouchiStartup)という映像メディアが生まれました。 「制約と誓約が..」 そう言ってるうちに、e-lamp.山本さんと仲良くなり、今回の投資にも至りました。 ぼくたちは、誰かとの出会いによって、「ぼくたち」になってきました。 だからこそあえて言います。 地方にはまだまだ出会いが足りません。 いやもっと正確にいうと、「地方にはまだまだいい出会いが足りてません」。 本当だったら生まれたかもしれないサービスや事業や関係性は、そのいい出会いがないから誰にも感知されずになかったことになります。 全てのはじまりは、「いい出会い」からです。 e-lamp.は地方にいい出会いをつくり、ふやし、ひろめてくれています。そのことはつまり、ぼくたちの全てのはじまりをつくってくれているということです。 これからe-lamp.を起点に、もっともっといろんなことが起こり始めます。 その予兆がすでに。

シリコンバレー在住25年、Global Innovator Solutions, LLC 代表

町田 晶弘氏

シリコンバレーで2024年に会って、ピッチを聞いたときに本能的にビリビリ来ました。微力ながら、応援させて頂きます。

株式会社オーツカ 代表取締役社長

大塚有企朗氏

人の心、ときめきという目に見えないものを、光として可視化する--その発想に強く共感し、支援を決めました。私たちが扱う繊維も、製品の内側で人の暮らしを静かに支える「見えない存在」です。見えないものにこそ価値が宿る。e-lamp.社の挑戦は、その本質を改めて教えてくれます。テクノロジーで人と人との距離を縮め、誰もが安心してつながれる社会へ。山本代表と仲間の皆さんの情熱が、多くの出会いを照らすことを心から願っています。

株式会社InnoProviZation 代表取締役社長

残間光太郎氏

山本氏は、自らのパッションの源を深く理解することができ、人生を賭けてその実現へ向けて推進する行動力と、様々な人々を仲間に巻き込み、適切にマネジメントまですることができる。何よりも、世界をよりよく変えていく大義が明確であり、そのための技術研鑽と人生哲学としてのマインドセット、行動力を併せ持つ稀有な存在である。今後、世界をどう変えていくのか、楽しみでならない。

株式会社みずほ銀行

六本木法人第一部部長 米満淳

初めてお話を伺った際から、山本さまの強い想いや熱量、そして「人と人とのつながりをより豊かにしたい」というビジョンに大きな魅力を感じておりました。当社の「e-lamp.」は、単なるプロダクトではなく、人の感情やコミュニケーションのあり方に新しい価値を生み出す挑戦だと感じています。

今回の資金調達を契機に、より多くの方々へサービスが広がっていくことを期待しております。

今後のさらなる挑戦と成長を応援しています！

代表メッセージ（e-lamp.社 代表・山本愛優美）

このたび、当社のビジョンと事業の可能性に共感いただいた投資家の皆さま、ならびに金融機関の皆さまのご支援により、資金調達を実施できたことを大変嬉しく思います。心より感謝申し上げます。

e-lamp.は、「心拍」や「会話」といった人の内側にある反応をもとに、人と人との出会いをより自然で、安心できるものにするマッチメイキング支援システム「ematch」を開発してきました。初対面の場にある緊張や不安をやわらげ、会話のきっかけを生み、出会いの後の関係性づくりまで支援することで、婚活・恋活・地域交流・ビジネスマッチングなど、さまざまな場面で新しい出会いの体験を提供しています。

今回の資金調達を通じて、プロダクト開発体制の強化、イベント運営基盤の拡充、自治体・施設・企業との連携拡大を進めてまいります。また、心拍や会話データを活用したマッチング体験をさらに磨き込み、より多くの方が自分らしく人と向き合える出会いの場を全国に広げていきます。

私たちは、単に人と人をマッチングするだけでなく、「出会う前の不安」「会話中の緊張」「出会った後の一歩」までを支える存在でありたいと考えています。今回のご支援を力に変え、テクノロジーと体験デザインの力で、人と人がより自然につながれる社会の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

■株式会社e-lamp.について

本リリースに関するお問い合わせ先： https://e-lamp.co.jp/contact/jp

Twitter： https://twitter.com/e_lamp_official

Instagram：https://www.instagram.com/e_lamp.official/