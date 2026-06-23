「パルシステム 産直データブック2026」公開

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（所在地：東京都新宿区、理事長：渋澤 温之）は2026年6月、公式サイトで「産直データブック2026」を公開しました。担い手不足や気候変動など第一次産業を取り巻く課題が顕在化するなか、持続可能な食料生産と消費の実現に向けた活動のようすや産直産地の各種データを公開しています。

産地の今を伝えるデータブック

「産直データブック」は、パルシステムが2010年度から毎年1回発行している冊子です。パルシステムと産直提携を締結した産地の情報を中心に、生産者と消費者の対等な関係性による持続可能な生産活動の様子などを紹介します。

国内における米や青果、畜産、水産、林業などの第一次産業を取り巻く環境を伝え、将来にわたる持続可能な食料生産を実現するため、各産地で実行する環境保全型農業や資源管理型水産業の成果を報告します。

国外の国際産直産地や再生可能エネルギーによる発電事業を手掛ける産地なども紹介し、消費者と生産者が積極的に交流し、相互理解の上で構築するパルシステムの産直事業を伝えます。

「令和米騒動」ふまえ日本の農業を応援

パルシステムは2024年の「令和の米騒動」を経て、適正な価格形成と生産継続の重要性を再確認し、生産者と利用者の協力による「持続可能な米生産」を推進しています。

少子高齢化や食の多様化による米の需要減少に加え、気候変動や農業従事者の高齢化により、日本の農業基盤の維持が難しくなるなか、米消費を推進するアクション「おにぎりgood」などの展開を通じ、食を通じ地域づくりに貢献します。

データで見る産直の成果と社会的評価

パルシステムの産直事業は、「生産者・産地が明らかであること」などの基準「産直四原則」を満たす産地と提携しています。2025年度の産直比率は、青果98.3％、米99.4％、牛肉91.1％、豚肉92.3％となり、鶏肉・卵・牛乳では、100％に達しました。有機JAS認証取得面積は3,313haに拡大し、国内外の産直提携産地は380に上ります。長年にわたる環境保全型農業の推進は社会的にも高く評価され、2025年以降、「JAやさと有機栽培部会」の未来につながる持続可能な農業推進コンクールでの農林水産省農産局長賞、「アーク」の国内肥料資源利用拡大アワードでの農林水産省農産局長賞など、各地の産直産地が受賞しています。

生産者と消費者、双方のつながりを深める「公開確認会」

安全・安心な食を担保するため、利用者が産地に訪れ、生産基準や栽培記録を確認するパルシステム独自の「公開確認会」は、1999年の開始から累計167回開催しています。産地交流の参加者は年間19,629人に上り、生産者と消費者が直接意見を交わして互いの理解を深め、利益もリスクも分かち合える関係を構築しています。

【関連リンク】- パルシステム産直データBOOK2026(https://www.pal-system.co.jp/rd/external/sanchoku-data-book.html)- パルシステム「産直のこと」(https://www.pal-system.co.jp/sanchoku/)パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

12会員・統一事業システム利用会員総事業高2,689.6億円/組合員総数177.0万人（2026年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/