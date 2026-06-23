【フォーシーズンズホテル大阪】総支配人にジャンニ・コスタが就任

フォーシーズンズ ジャパンコレクションフォーシーズンズホテル大阪 総支配人 ジャンニ・コスタ

フォーシーズンズホテル大阪（大阪府大阪市北区堂島2丁目4-32）は、このたびジャンニ・コスタ（Gianni Costa）が総支配人に就任したことをお知らせいたします。世界有数のホテルで培った豊富な経験と国際的な視野を携え、大阪ならではの魅力を体感いただけるラグジュアリーな滞在体験のさらなる進化を牽引してまいります。

出身のスイスをはじめ、香港、バリ、中国・杭州など、世界有数のデスティネーションでキャリアを重ねてきたジャンニは、高い運営能力と国際的視野、土地ごとの個性を大切にするホスピタリティ哲学に定評があります。今回の就任により、フォーシーズンズホテル大阪は、大阪ならではの魅力を感じていただける体験の創出に、一層力を注ぐとともに、ローカルコミュニティとの連携強化やきめ細やかなサービスのさらなる向上、ゲストエクスペリエンスの充実を図ります。また、「モダン旅館」にインスパイアされた特別コンセプトフロア「GENSUI（玄水）」では、その魅力をさらに高める取り組みを進めてまいります。

料飲部門で豊富な経験を持つジャンニのもと、食の魅力のさらなる向上も目指します。フランス料理の巨匠 ヤニック・アレノ氏監修による「鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ」、そして本格広東料理を提供する「江南春（ジャンナンチュン）」をはじめ、個性豊かなレストランを通じて、多彩な美食体験をお届けしてまいります。

ジャンニは次のように述べています。

「大阪という活気あふれる街で、この土地ならではの魅力を感じていただける特別なホテルの一員となれることを大変光栄に思います。中でも特別コンセプトフロア「GENSUI（玄水）」のさらなる発展に携われることは大きな楽しみです。新たな取り組みを通し、大阪とのより深いつながりを感じていただきながら、フォーシーズンズならではのきめ細やかなおもてなしと快適な滞在をお届けしたいと考えています」

特別コンセプトフロア「GENSUI（玄水）」畳プレミアルーム特別コンセプトフロア「GENSUI（玄水）」宿泊者専用ラウンジ「SABO」

スイス有数のラグジュアリーリゾートとして知られるサンモリッツ生まれのジャンニ。幼少期からホスピタリティに触れる環境で育ちました。スイスを代表するホテルで経験を積んだ後、チューリッヒの名門「ベルヴォアパーク・ホテルマネジメントスクール」を卒業。2006年に「フォーシーズンズホテル バンコク」でキャリアをスタートさせました。その後、カリブ海のリゾートアイランドであるネイビスの「フォーシーズンズ リゾート ネイビス ウェストインディーズ」、そしてシリアの首都ダマスカスに位置する「フォーシーズンズホテル ダマスカス」にて料飲副部長を歴任。その後、「フォーシーズンズホテル香港」では料飲部長として、複数のミシュラン星付きレストランを含む大規模な料飲オペレーションを統括しました。

2018年から2024年まで「フォーシーズンズ リゾート バリ アット サヤン」のリゾートマネージャーとして、お客様およびスタッフの体験向上に向けた取り組みを推進し、「フォーブス・トラベルガイド」五つ星獲得にも貢献。直近では「フォーシーズンズホテル杭州 アット ウェスト レイク」総支配人を務めています。

約20年にわたり世界各地のフォーシーズンズで経験を重ねてきたジャンニは、国や文化を越えて通用するラグジュアリーホスピタリティの知見を培う一方、それぞれの土地ならではの個性を尊重する姿勢を大切にしてきました。また、温かく包容力のあるリーダーシップでも知られ、一人ひとりの強みを引き出し、チームが最大限の力を発揮できる環境づくりを信条としています。

「ホスピタリティの本質は、人と人とのつながりにあります。スタッフ一人ひとりがお客様に心から価値ある時間をお届けしたいという想いを共有し、力を合わせることで、本当に特別な体験が生まれるのです。「フォーシーズンズホテル大阪」のさらなる発展を目指すとともに、このホテルだからこそ実現できる発見や出会い、その土地とのつながりを感じていただけるよう、チームとともに歩んでまいります」

フォーシーズンズホテル大阪は、ジャンニ・コスタのリーダーシップのもと、新たな成長とさらなる飛躍に向けて歩みを進めてまいります。

ジャンニ・コスタのより詳しい経歴については、フォーシーズンズホテル大阪公式プレスルームをご覧ください。

https://press.fourseasons.com/osaka/hotel-team/?lang-select=Japanese

フォーシーズンズホテル大阪について

ホテル至近の中之島エリアより望む「フォーシーズンズホテル大阪」外観

世界をリードするラグジュアリーホテルブランドである「フォーシーズンズホテルズアンドリゾーツ」は、現在47カ国に133ホテルとリゾートを運営しています(2025年4月現在)。「フォーシーズンズホテル大阪」は、日本で4軒目のホテルとして、歴史と文化が息づく水の都・大阪の堂島にアーバンラグジュアリーのアイコンとして2024年8月1日に誕生しました。和のエッセンスを取り入れた175室の客室(うちスイート27室)、モダン旅館を表現した全室畳敷きの特別コンセプトフロア「GENSUI(玄水)」、室内プール、温浴施設、スパ、ジム、貸切風呂を兼ね備えたウェルネスフロア、個性豊かな5つのレストラン&バー、自然光が降り注ぐ明るくオープンなボールルーム から高層階の眺望が特徴の小規模イベント向けのスカイサロン、大小さまざまな社交イベントやビジネスイベントに最適な宴会場施設にいたるまで、館内全てで日本らしさを取り入れた独創的な体験をご提供いたします。大阪の街並みを一望するダイナミックな眺望とのコントラストが、訪れるたびに新鮮な記憶を刻みます。

「フォーシーズンズホテル大阪」についての詳細は、下記をご覧ください。

公式サイト : https://www.fourseasons.com/jp/osaka/

プレスルーム: https://press.fourseasons.com/jp/osaka/trending-now/fact-sheet/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/fsosaka/

※全ての料金は特記がない限り、消費税・サービス料が含まれた 総額表示となります。

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本リリースに関するお問い合わせ

フォーシーズンズホテル大阪 広報担当 吉田順一 Junichi.Yoshida@fourseasons.com