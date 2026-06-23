来店客が「いつの間にか離れていく」を止める。LINEで顧客と″つながり続ける″仕組みを解説

エボラニ株式会社

エボラニ株式会社は、2026年6月30日（火）開催のオンラインウェビナー「【多店舗小売向け】消費者動向から解き明かす 最新・来店促進トレンド」に登壇します。生成AIの普及や短尺動画の台頭など、消費者の情報収集行動が急変する中、実店舗への集客から購買後のリピーター育成まで、LINEマーケティングツール「anybot」を活用した顧客接点の最大化戦略を解説します。

詳細・お申し込み

https://location-cloud.navitime.co.jp/seminar/request_fg260630?organizationId=1537

開催概要

日時：2026年6月30日（火）11:30～13:00

※弊社登壇時間：12：35～12：55

形式： オンライン

参加費： 無料

背景

「広告費をかけても来店につながらない」「一度来てくれたお客様がリピートしてくれない」

多店舗展開を行う小売企業のマーケター・販促担当者から、こうした声が年々増えています。



消費者の行動は大きく変わっています。店に来る前に、Google検索だけでなく、生成AIの回答・地図アプリ・SNSの短尺動画など複数チャネルで情報収集し、来店を判断しています。さらに、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視する傾向から、来店前に「今、その店に在庫があるか」を正確に把握したいというニーズも急速に高まっています。



一方で、せっかく来店した顧客を「次につなぐ」仕組みが整っていない店舗は少なくありません。紙のDMやポイントカードだけでは、顧客の日常の中に継続的に存在し続けることが難しくなっています。



本ウェビナーでは、こうした変化に対応し、来店促進からリピーター育成まで一気通貫で設計するための最新戦略を、実例をもとに解説します。

◼️講演概要

タイトル

「LINEで顧客と"つながり続ける"--集客から購買まで、顧客接点を最大化する3ステップ」

内容

継続的な顧客接点を持つために「LINE公式アカウント」を開設したものの、いざ運用を始めると成果が出ず、壁に突き当たる企業は少なくありません。LINE運用の本質は、来店後も顧客の日常に自然に溶け込み、次の購買行動を引き出す「つながり続ける仕組み」を作ることにあります。本セミナーでは、友だち追加からナーチャリング（育成）、購買データを活用したパーソナライズ配信、そして次回来店を促すリマインドまで、顧客接点を最大化するための「3つのステップ」を、実際の成功事例を交えて徹底解説します。

◼️エボラニ登壇者エボラニ株式会社 井上卓

井上卓

エボラニ株式会社マーケティング部

製薬・学術営業、医療系Web配信、SNSマーケティングを経てLINEマーケティングツール「anybot」のコンサルティングセールスに従事。大手飲料・環境・メディア領域の企業を担当。現在はリード獲得スキームの改善および新プロダクトのPR業務を推進中。

「anybot」サービス概要

導入実績17,000社以上。LINE上での自動接客を実現するLINEミニアプリ・チャットボット開発ツールです。あらゆる機能をノーコードで構築でき、低コストかつ短納期での実装が可能。LINEやメッセンジャー、メールなど既存のプラットフォームに多彩な機能を追加し、お客さまがより便利にサービスを利用できる環境を提供します。

エボラニ株式会社

https://evolany.com/(https://evolany.com/?utm_source=prtimes)

2018年に創業した横浜のITベンチャー。主要サービスのanybotでお客さまの課題を解決し、デジタル化を促進しています。地域活性化やIT人材育成にも取り組み、社会に貢献しています。「LINE公式アカウント」「LINE広告」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーとして、LINEヤフー社から「Technology Partner」に認定されています。

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