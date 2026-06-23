株式会社Wellness X Asia

ブティック型フィットネスブランドの店舗運営およびフランチャイズ事業を展開する株式会社Wellness X Asia（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：島袋直樹）は、フランチャイズ加盟店によるマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES 聖蹟桜ヶ丘」が、2026年6月25日(木)にグランドオープンすることをお知らせいたします。

■ 初心者も安心。CLUB PILATESで始める、カラダと心を整える新習慣

「ピラティスに興味はあるけれど、運動習慣がなくて不安」「自分のペースで無理なく始めたい」。そんな方に向けて、アメリカ発のマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES」は、カラダと心を整える新しい習慣を提案します。

CLUB PILATESでは、専門的な研修とテストを経た資格保持インストラクターがレッスンを担当。一人ひとりの姿勢や動きのクセを見ながら、無理のない強度でサポートします。運動が初めての方でも安心して参加できる環境で、新しいスタジオとともに、軽やかな毎日への一歩を始めてみませんか。

■ CLUB PILATES が選ばれる3つの理由

世界最大級のマシンピラティススタジオ『クラブピラティス』が、2026年6月25日(木)に、聖蹟桜ヶ丘にNEWオープン！

自分のペースで強度調整

初心者から経験者まで対応する多彩なクラスを用意。インストラクターが動きを確認しながら丁寧に指導するため、未経験の方も安心してスタートできます。

続けたくなるコミュニティ

グループレッスンは最大12名制。同じ時間を共有する仲間との自然なつながりが、通う楽しさや継続のモチベーションにつながります。

※マンツーマンのプライベートレッスンも用意しています。

世界基準のクオリティ

CLUB PILATESは、世界各国で1,000店舗以上を展開するマシンピラティススタジオです。グローバルで培ったレッスン設計と、厳格なインストラクター養成プログラムをもとに、安全性に配慮した質の高い指導を提供します。

■ 店舗情報

全世界1,000店舗を展開する世界最大級のマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES」が、聖蹟桜ヶ丘にオープンいたします。京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」西口から徒歩3分という好立地。まずはお気軽に無料体験レッスンにお越しください。

京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」西口から徒歩3分という好立地まずはお気軽に無料体験レッスンにお越しください。

商号：CLUB PILATES 聖蹟桜ヶ丘 (2026.6.25 OPEN)

電話番号：042-404-2853

住所：〒206-0003 東京都多摩市東寺方1-1-10 センチュリー聖蹟桜ヶ丘 1F

アクセス：京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」西口より徒歩3分

営業時間：月～金 7:00 am - 9:00 pm / 土・日 7:00 am - 6:00 pm

Website：https://clubpilates.co.jp/studio/seisekisakuragaoka/

Instagram：https://www.instagram.com/clubpilates_seisekisakuragaoka/

無料体験レッスンのご予約はこちら :https://clubpilates.co.jp/studio/seisekisakuragaoka/

『CLUB PILATES(クラブピラティス)』について

2007年にカリフォルニア州のサンディエゴで設立された『CLUB PILATES(クラブピラティス)』は、全世界1,000店舗以上オープンしている世界最大級のマシンピラティスブランドです。ピラティスは、身体のコア(腹部、背中、骨盤周りの深層筋)を強化し、バランス、柔軟性、姿勢の改善を図ることで、呼吸、集中力、バランス、正しい動作パターンに焦点を当て、全身の筋肉を均等に鍛えることを目指しています。ピラティスは、病気の克服のために開発されたエクササイズでもあり、一般のフィットネス目的だけでなく、リハビリテーションやスポーツパフォーマンスの向上などでも利用され、安全性の高いエクササイズ法としても知られています。CLUB PILATESは、12台のマシンが用意されたグループピラティス専門スタジオです。初級者から上級者まで対応しており、一人ひとりのニーズに合った多種多様なクラスを受けることができます。



HP：https://clubpilates.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/clubpilates_japan/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6HREy2Zw4ho ]

『Wellness X Asia（ウェルネスエックスアジア）』について

"ウェルネスな社会を創るリーディングカンパニーへ”というミッションのもと、世界最大級のマシンピラティスブランドである『CLUB PILATES(クラブピラティス)』、世界最大級のインドアサイクリングブランド『Cyclebar(サイクルバー)』などワールドクラスのブティック型フィットネス(特定のエクササイズに特化したフィットネス)ブランドのマスターフランチャイジーとして、日本国内やアジア圏にて事業を展開しております。また運営する経営者のキャリアをサポートする動画メディア『M&A BANK』や、経営者向けの完全会員制のコミュニティ『M&A BANK Salon』とも連携し、M&Aを活用したFC展開を推進してまいります。



▼会社情報

商号：株式会社Wellness X Asia（ウェルネス エックス アジア）

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス グラススクエアB1F

事業内容：ブティック型フィットネスの店舗運営及びフランチャイズ事業

Club Pilates(クラブピラティス) / Cyclebar(サイクルバー)

代表：代表取締役CEO 島袋 直樹 - Naoki Shimabukuro

Website：https://wellnessx.asia/

YouTube：https://www.youtube.com/@WXAch