【大感謝セール】埼玉県飯能市の「魚民 飯能北口駅前店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催します！2026年6月24日（水）、25日（木）、26日（金）の3日間限定で全品半額！

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株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「魚民 飯能北口駅前店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！



“魚民 飯能北口駅前店”大感謝セール！店内でお召し上がりの全品半額！！



【セール内容】



■開催期間：2026年6月24日（水）～2026年6月26日（金）の3日間


■実施内容：店内でお召し上がりの全品半額



【ご留意事項】


・別途、チャージ料がかかります。


・店内でお召し上がりのメニューが対象となります。


・宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。


・セール期間中は、その他割引、クーポン券、当社お食事券、各種サービス（単品飲み放題など）、


各種セールとの併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



「魚民」について





“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”


「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。


ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。



■メニュー







魚民 飯能北口駅前店　店舗情報



営業時間：月～木　17：00-1：00


　　　　　金　　　17：00-3：00


　　　　　土　　　16：00-3：00


　　　　　日　　　16：00-0：00


住　　所：埼玉県飯能市仲町9-3 間野ビル 3階


電話番号：042-972-1688


席　　数：130席


喫 煙 室 ：あり


U　R　L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802402/



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes