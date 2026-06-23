【大感謝セール】埼玉県飯能市の「魚民 飯能北口駅前店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催します！2026年6月24日（水）、25日（木）、26日（金）の3日間限定で全品半額！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「魚民 飯能北口駅前店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！

“魚民 飯能北口駅前店”大感謝セール！店内でお召し上がりの全品半額！！

【セール内容】

■開催期間：2026年6月24日（水）～2026年6月26日（金）の3日間

■実施内容：店内でお召し上がりの全品半額

【ご留意事項】

・別途、チャージ料がかかります。

・店内でお召し上がりのメニューが対象となります。

・宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・セール期間中は、その他割引、クーポン券、当社お食事券、各種サービス（単品飲み放題など）、

各種セールとの併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

「魚民」について

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

■メニュー

魚民 飯能北口駅前店 店舗情報

営業時間：月～木 17：00-1：00

金 17：00-3：00

土 16：00-3：00

日 16：00-0：00

住 所：埼玉県飯能市仲町9-3 間野ビル 3階

電話番号：042-972-1688

席 数：130席

喫 煙 室 ：あり

U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802402/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes